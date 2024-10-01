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Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - İsrail
Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.
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Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahi...
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letony...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ ol...
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja, Hindistan'ın Lider Web Hosting Şirketi Yüksek hızlı, duyarlı, tam özellikli alan adları ve uygun fiyata barındırma sunar. Hindistan'daki en iyi Alan adı kaydı ve web barındırma şirketlerinden biridir.
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatla...
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting Bayi Web Hosting planları, kullanıcıların kendi sunucularını yönetme konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi web barındırma şirketini kurmalarına olanak tanır.
StableHost
stablehost.com
StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
HostEurope
hosteurope.de
Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'de...
GetLark
getlark.com
GetLark'ı yarattık çünkü hepimiz barındırma hizmetlerinin daha basit ve kullanıcı dostu olabileceğini fark ettik. Web barındırmanın geleceğinin basitlik olduğuna inanıyoruz. DigitalOcean'ın birkaç yıl önce bulut bilişim pazarında başlattığı bir devrimdir. Misyonumuz web geliştiricileri için en iyi p...
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek ...
HostStage
host-stage.net
Temel amacımız, müşterilerimizi finansal bağımsızlıklarına ulaşmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ortamda başarılı olmaya teşvik etmektir. Bu nedenle sadece müşteri memnuniyetine odaklanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kullanıcılarımızı daha önce görülmemiş en kişiselleştirilmiş şekilde hizmet ver...
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco, Ücretsiz Hosting ve Düşük Maliyetli Pro Hosting sunan lider barındırma sağlayıcılarından biridir. Barındırma aralığımız ayda 0,00 ile 2,20 ABD Doları arasında başlar. Tüm barındırma planlarına cPanel, ücretsiz SSL, ücretsiz geçiş, sınırsız kaynaklar ve çok daha fazlası dahildir. Hostpoco, ...
BGOcloud
bgocloud.com
cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirket...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
UK2
uk2.net
UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden fark...
UmbHost
umbhost.net
Mutlu barındırma şirketi Çevre Dostu Hosting ve Web Geliştirme UmbHost, Sertifikalı Umbraco Masters tarafından sağlanan bir altyapıya sahiptir. Gümüş Umbraco Ortağı
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, müşterilerinin başarısına odaklanan eksiksiz bir İnternet hizmetleri portföyü sunmaktadır.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting'in Bulut Hosting'i, bulut barındırma platformunun ışık hızında, ölçeklenebilir olduğu ve planınızı özelleştirmenize olanak tanıyan özel yapım bulut teknolojisine dayanmaktadır. 7/24 süper dost canlısı destekle birlikte gelir.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere...
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha f...
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yen...
Fozzy
fozzy.com
Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız
DareToCloud
daretocloud.com
Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız Hos...
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerin...
CDmon
cdmon.com
CDmon barındırma, web barındırma ve etki alanı kaydı çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağl...
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan ...
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.