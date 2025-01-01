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Karar Verme Yazılımı
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Karar Verme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Karar destek yazılımı olarak da bilinen karar verme yazılımı, etkili kararlar alma sürecini kolaylaştırır. Bu araçlar, işletmelerin bilinçli sonuçlara ulaşmalarına ve sonuçları ilgili paydaşlara yaymalarına yardımcı olur. İşletmelere karar vermede rehberlik edecek çeşitli yazılım seçenekleri mevcut olsa da karar verme araçları, karar verme yolculuğu boyunca birçok yardım yolu sunan özel ürünlerdir. Temel özellikler genellikle senaryo analizini, maliyet-fayda analizini, fikir birliği takibini ve önceki kararların takibini içerir. Kullanıcılar analiz için ilgili verileri girebilir veya içe aktarabilir, böylece karar verme süreci geliştirilebilir. Karar verme yazılımı, özellikle fiziksel grup ortamlarında veya farklı konumlardan işbirliği yapan uzak ekipler için her türden ekip için değerlidir. Karar verme yazılımında bulunan belirli özellikler, özellikle fikir birliği takibi olmak üzere, toplantı yönetimi ve kurul yönetimi yazılımındaki özelliklerle örtüşmektedir. Ancak özel karar verme araçları, karar verme süreçlerini desteklemek ve sonuçları paydaşlarla paylaşmak için daha geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca bu araçlar, yönetim kurulu yönetim yazılımının aksine, yalnızca üst düzey yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri için tasarlanmamıştır.

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Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.

Productboard

Productboard

productboard.com

Productboard, ürün takımlarının müşteri ihtiyaçlarını anlayarak doğru ürünleri daha hızlı pazara sunmalarına yardımcı olan bir ürün yönetimi platformudur.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

PowerNoodle, paydaşların bilgilerini hızlı ve etkili bir şekilde toplamak için tasarlanmış, ortak karar verme platformudur.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Runway, finansal işlemleri yönetmek için gelişmiş izleme, bütçeleme araçları ve güvenli veri yönetimi sunan bir finansal yönetim uygulamasıdır.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io, ürün yöneticilerine geribildirim toplama, planlama ve işbirliği yapma imkanı sunan, ürün yönetimi için tasarlanmış bir platformdur.

Visyond

Visyond

visyond.com

Visyond, Excel'i etkileşimli bir analiz ve öngörü platformuna dönüştüren bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar veri analizi yapabilir ve senaryoları keşfedebilir.

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds, karar verme süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmeye yardımcı olan bir online araçtır. Kullanıcılar, tercihler ve kriterler üzerinden analiz yapar.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Çalışkan Yönetici Uygulaması, idari görevleri yönetmeyi kolaylaştıran, toplantı ve politika süreçlerini destekleyen kapsamlı bir araçtır.

airfocus

airfocus

airfocus.com

Airfocus, ekiplerin projelerini yönetmelerine, önceliklendirmelerine ve strateji oluşturmasına yardımcı olan modern bir proje yönetimi platformudur.

Loomio

Loomio

loomio.org

Loomio, grupların çevrimiçi tartışmalar yaparak ve oy kullanarak birlikte karar almasını sağlayan bir işbirliği platformudur.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

UserVoice, kullanıcı geri bildirimlerini toplayıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, öneri sunabilir ve mevcut fikirler üzerinde oy kullanabilir.

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

ThoughtExchange, anketlerle katılımcı geri bildirimlerini toplayarak analiz eden ve kişiselleştirilmiş stratejiler öneren bir platformdur.

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Cloverpop, ticari organizasyonlar için karar alma süreçlerini geliştirerek daha iyi ve hızlı kararlar alınmasını sağlayan bir platformdur.

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Karar Verme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog