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Karar destek yazılımı olarak da bilinen karar verme yazılımı, etkili kararlar alma sürecini kolaylaştırır. Bu araçlar, işletmelerin bilinçli sonuçlara ulaşmalarına ve sonuçları ilgili paydaşlara yaymalarına yardımcı olur. İşletmelere karar vermede rehberlik edecek çeşitli yazılım seçenekleri mevcut olsa da karar verme araçları, karar verme yolculuğu boyunca birçok yardım yolu sunan özel ürünlerdir. Temel özellikler genellikle senaryo analizini, maliyet-fayda analizini, fikir birliği takibini ve önceki kararların takibini içerir. Kullanıcılar analiz için ilgili verileri girebilir veya içe aktarabilir, böylece karar verme süreci geliştirilebilir. Karar verme yazılımı, özellikle fiziksel grup ortamlarında veya farklı konumlardan işbirliği yapan uzak ekipler için her türden ekip için değerlidir. Karar verme yazılımında bulunan belirli özellikler, özellikle fikir birliği takibi olmak üzere, toplantı yönetimi ve kurul yönetimi yazılımındaki özelliklerle örtüşmektedir. Ancak özel karar verme araçları, karar verme süreçlerini desteklemek ve sonuçları paydaşlarla paylaşmak için daha geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca bu araçlar, yönetim kurulu yönetim yazılımının aksine, yalnızca üst düzey yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri için tasarlanmamıştır.
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Fibery
fibery.io
Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.
Productboard
productboard.com
Productboard, ürün takımlarının müşteri ihtiyaçlarını anlayarak doğru ürünleri daha hızlı pazara sunmalarına yardımcı olan bir ürün yönetimi platformudur.
Nasdaq
nasdaq.com
NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.
Diligent Director
diligent.com
Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Powernoodle
powernoodle.com
PowerNoodle, paydaşların bilgilerini hızlı ve etkili bir şekilde toplamak için tasarlanmış, ortak karar verme platformudur.
Runway Financial
runway.com
Runway, finansal işlemleri yönetmek için gelişmiş izleme, bütçeleme araçları ve güvenli veri yönetimi sunan bir finansal yönetim uygulamasıdır.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine geribildirim toplama, planlama ve işbirliği yapma imkanı sunan, ürün yönetimi için tasarlanmış bir platformdur.
Visyond
visyond.com
Visyond, Excel'i etkileşimli bir analiz ve öngörü platformuna dönüştüren bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar veri analizi yapabilir ve senaryoları keşfedebilir.
1000minds
1000minds.com
1000minds, karar verme süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmeye yardımcı olan bir online araçtır. Kullanıcılar, tercihler ve kriterler üzerinden analiz yapar.
Diligent Administrator
diligent.com
Çalışkan Yönetici Uygulaması, idari görevleri yönetmeyi kolaylaştıran, toplantı ve politika süreçlerini destekleyen kapsamlı bir araçtır.
airfocus
airfocus.com
Airfocus, ekiplerin projelerini yönetmelerine, önceliklendirmelerine ve strateji oluşturmasına yardımcı olan modern bir proje yönetimi platformudur.
Loomio
loomio.org
Loomio, grupların çevrimiçi tartışmalar yaparak ve oy kullanarak birlikte karar almasını sağlayan bir işbirliği platformudur.
Howspace
howspace.com
Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice, kullanıcı geri bildirimlerini toplayıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, öneri sunabilir ve mevcut fikirler üzerinde oy kullanabilir.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Her ne kadar katılımı derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan AI katılımı ve deneyim platformu olsa da - bir anı boşa harcamazsınız. * Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş katılımlarla daha iyi bilgiler. Nicel ve nitel veri toplamayı birleştirmek ve nüansı ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. * AI analizi, ancakTexChange platformuna entegre edilmiş olarak, katılımcı içgörüler aylar yerine birkaç dakika içinde eyleme geçirilebilir, hedefli çözümlere dönüştürülür. * AI, katılım verilerinizi analiz eder, kuruluşunuz hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. Sofistike analitiklerini ve güvenli Openai entegrasyonunu kullanarak, daha az sürede daha geniş katılım, daha derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir fikirler alın. Bununla birlikte, binlerce sese tek bir sohbette erişebilirsiniz ve AI, aylar yerine birkaç dakika içinde sizin için veri analiziyle ilgilenir. Sadece bir soru ile meydan okumanızın neden, ne zaman, nasıl, nasıl (ve bazen nerede) olduğunu duyun.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop, ticari organizasyonlar için karar alma süreçlerini geliştirerek daha iyi ve hızlı kararlar alınmasını sağlayan bir platformdur.
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