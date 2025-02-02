Karar Verme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

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Karar destek yazılımı olarak da bilinen karar verme yazılımı, etkili kararlar alma sürecini kolaylaştırır. Bu araçlar, işletmelerin bilinçli sonuçlara ulaşmalarına ve sonuçları ilgili paydaşlara yaymalarına yardımcı olur. İşletmelere karar vermede rehberlik edecek çeşitli yazılım seçenekleri mevcut olsa da karar verme araçları, karar verme yolculuğu boyunca birçok yardım yolu sunan özel ürünlerdir. Temel özellikler genellikle senaryo analizini, maliyet-fayda analizini, fikir birliği takibini ve önceki kararların takibini içerir. Kullanıcılar analiz için ilgili verileri girebilir veya içe aktarabilir, böylece karar verme süreci geliştirilebilir. Karar verme yazılımı, özellikle fiziksel grup ortamlarında veya farklı konumlardan işbirliği yapan uzak ekipler için her türden ekip için değerlidir. Karar verme yazılımında bulunan belirli özellikler, özellikle fikir birliği takibi olmak üzere, toplantı yönetimi ve kurul yönetimi yazılımındaki özelliklerle örtüşmektedir. Ancak özel karar verme araçları, karar verme süreçlerini desteklemek ve sonuçları paydaşlarla paylaşmak için daha geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca bu araçlar, yönetim kurulu yönetim yazılımının aksine, yalnızca üst düzey yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri için tasarlanmamıştır.
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Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çalışacağınızı bilirsiniz. 💡Fibery.io'da 14 günlük ücretsiz denemenizi başlatın.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
DüşünceExchange, etkileşimi derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan yapay zeka etkileşim ve deneyim platformudur; böylece bir anınızı bile boşa harcamazsınız. ✔️ Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş etkileşimler aracılığıyla daha iyi içgörüler ortaya çıkarın. Niceliksel ve niteliksel veri toplamayı birleştirmek ve nüansları ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. ✔️ ThinkExchange platformunun tamamına entegre edilen yapay zeka analiziyle, katılımcı içgörüleri aylar yerine dakikalar içinde eyleme dönüştürülebilir, hedefe yönelik çözümlere dönüştürülür. ✔️Yapay zeka, etkileşim verilerinizi analiz eder, bunu kuruluşunuz hakkındaki bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. İster uzun vadeli temel etkileşime odaklanıyor olun, ister anlık geri bildirimlere erişmek istiyor olun, ThinkExchange tüm katılım programlarınızı tek bir platformda destekler.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunuyoruz.
Runway Financial
runway.com
Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur. Superhuman, AngelList ve 818 Tequila gibi hızlı büyüyen şirketler, finansal operasyonlarını yönetmek ve stratejik karar alma süreçlerini güvenle yönlendirmek için Runway'e güveniyor.
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmeleri anlamlandırır ve herkesin etki yaratmada rol almasını sağlar. Howspace aşağıdakiler için idealdir: - Uzaktan, hibrit ve eş zamanlı olmayan işbirliği - Fikir oluşturma ve beyin fırtınası - Stratejik planlama ve danışmanlık - Atölye çalışmaları ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan katılımı ve gelişimi - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - Ve çok daha fazlası ! Şablon Galerisi: Artık ortak projenize topluluk şablonlarımızdan herhangi birini kullanarak başlayabilirsiniz!
Visyond
visyond.com
Excel'inizi herkesin kullanabileceği bir öngörü makinesine dönüştürün. E-tablolarınızı tahmine dayalı kontrol panelleri olarak görselleştirin, mali tabloları otomatikleştirin ve modeli, hassas verileri korurken ve her bir kişinin bununla ne kadar etkileşime girebileceğini tam olarak kontrol ederken olası durum ve risk analizleri üzerinde işbirliği yapın. Bir elektronik tablonun esnekliğini koruyun; dinamik diziler ve XLOOKUP'lar dahil olmak üzere Excel'in tanıdık sözdizimini kullanın ve modeli, senaryolarını hızla analiz edin ve ekibiniz için etkileşimli görselleştirmeler oluşturun. Kontrol sizde olsun; kontrol ettiğiniz güvenli ve düzenli bir şekilde merkezi e-tablodan içgörü elde etme ve bu tabloya bilgi katkıda bulunma konusunda ekibinizin yeteneklerini artırın. Dakikalar içinde yanıt alın - ekibinizin merkezi modele "ya olursa" sorularını sorması, senaryoları ve riskleri analiz etmesi ve etkileşimli içgörüleri dakikalar içinde paylaşması için bir görselleştirme katmanı oluşturun. Daha az hata, daha iyi güvenlik; veri doğruluğunu artırın, hata riskini azaltın, hassas bilgileri koruyun ve daha iyi kararları daha hızlı alın.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop, ticari organizasyonunuz genelinde daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, iş birliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde etmek için kararları kaydederek ekiplerin en iyi kararları almasına yardımcı olur.
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (veya Seçim Modelleme) içindir. Birleşik Anketlerimiz, Birleşik Analizi (Seçim Modellemesi veya Ayrık Seçim Deneyleri) istediğiniz kadar katılımcıyla (potansiyel olarak 1000'ler) çalıştırmanıza olanak tanır! Takaslar içeren seçimler yaparken insanlar için neyin önemli olduğunu keşfedin. * Paydaşların hangi kriterleri dikkate aldığı; Vatandaşlar karar verirken ne düşünüyor? * Yeni bir ürün tasarımının hangi özellikleri tüketiciler için en önemlidir? * Göreceli önemlerini temsil eden ağırlıkları (kısmen değerli faydalar) nelerdir? Bilimsel geçerliliği ve kullanıcı dostu olmasıyla uluslararası alanda tanınan 1000minds, yenilik alanında ödüller kazandı.
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Sezgisel bir arayüz aracılığıyla kullanıcılar düşüncelerini gönderebilir, mevcut fikirlere oy verebilir ve önerilerin ilerleyişini izleyebilir, böylece marka ile müşterileri arasında şeffaflık ve güven artar. Gelişmiş analiz araçları, ürün ekiplerine müşterilerinin gerçekten ne arzuladığına dair net bilgiler sağlayarak, bilinçli kararlar almalarına ve kullanıcı tabanlarında yankı uyandıran ürünler oluşturmalarına olanak tanır. UserVoice yalnızca geri bildirimle ilgili değildir; kolektif zekanın gücüyle daha iyi, daha müşteri odaklı bir ürün oluşturmakla ilgilidir.
airfocus
airfocus.com
Airfocus modern ve modüler bir proje yönetim platformu sunmaktadır. Takımların stratejilerini yönetmeleri ve iletmeleri, çalışmalarına öncelik vermeleri ve doğru sorunları çözmeleri için tam bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan Airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan platformu ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde özelleştirmenize olanak tanır.
Productboard
productboard.com
Productboard, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu anlayarak, bir sonraki adımda neyin geliştirileceğini önceliklendirerek ve herkesi yol haritası etrafında hizalayarak ürün ekiplerinin doğru ürünleri pazara daha hızlı sunmasına yardımcı olan bir ürün yönetimi platformudur. Microsoft, Zoom, 1-800-Contacts ve UiPath'in de aralarında bulunduğu 6.000'den fazla şirket, kullanıcıların neye ihtiyacı olduğunu anlamak, bir sonraki adımda ne oluşturulacağına öncelik vermek ve herkesi kendi yol haritaları etrafında toplamak için Productboard'u kullanıyor. San Francisco, Prag ve Vancouver'da ofisleri bulunan Productboard, Dragoneer Investment Group, Tiger Global Management, Index Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners ve Credo Ventures gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle, paydaşların kolektif bilgeliğini hızlı ve etkili bir şekilde devreye sokarak liderlerin daha kaliteli kararlar almasına yardımcı olur. Powernoodle, en güçlü ancak kullanımı kolay Karar Katılım Platformudur. Bulut teknolojisi, paydaşlara odaklanmak ve çoğu kuruluşun kaliteli kararlar almasını engelleyen tipik önyargıları, engelleri ve işlev bozukluklarını en aza indirmek için 50 yıllık bilişsel, davranışsal ve karar bilimi ile birleştirilmiştir. Powernoodle ile liderler, paydaş katılımını optimize eden ve güvenle yürütmek ve daha iyi performans göstermek için gereken uyumu yaratan yapılandırılmış karar faaliyetlerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilir. Gücünü bilimden alan ve insanlardan beslenen Powernoodle: Verimli Paralel İş Akışları, daha fazla verimlilik ve çeviklik sağlar. Değerli zamanın diğer faaliyetler için paydaşlara aktarılması sayesinde toplantılarda daha az zaman harcanır. İçgörü toplamak, tartışmak ve karar vermek için daha kısa döngü süreleri, daha hızlı uygulama ve değer elde etme süresi anlamına gelir. Karar kalitesini engelleyen fiziksel engelleri, bilişsel önyargıları ve işlevsiz davranışları aşmak ve en aza indirmek için Bariyer Aşan Zeka. Powernoodle, bilgi ve bakış açılarına katkıda bulunmak için daha fazla doğru insanı doğru faaliyetlere dahil ediyor. Güçlü Konuşma Motoru, çeşitli içgörülerin katkısını teşvik eder ve güçlü veri analitiği, etkileşimi artırır. Şeffaf ve kapsayıcı Powernoodle deneyimi güven oluşturur ve karar faaliyetlerine katılım sağlar. Yerleşik Karar Kaydı, şeffaflığı, güveni ve güveni artıran karar sürecini belgelemek için tek bir gerçek kaynağı görevi görür. En yaygın konu alanlarını kapsayan 60'tan fazla Karar Modeli Şablonundan oluşan sağlam ve büyüyen Kütüphane, liderlerin kendi özel koşullarına en uygun, etkili bir karar alma sürecini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Powernoodle, bulut teknolojisi ile bilişsel, davranışsal ve karar biliminin güçlü ancak kullanımı kolay bir Karar Katılım Platformunda benzersiz bir birleşimidir. Liderler, daha kaliteli kararlar almak için paydaşların kolektif bilgeliğinden hızlı ve etkili bir şekilde yararlanır. Powernoodle, oldukça basit bir şekilde karar vermenin daha iyi yoludur. https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve birlikte kararlar alabileceği güvenli bir yerdir; ekibinizin net sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak için bir tartışma forumunu karar desteği ve kolaylaştırma araçlarıyla birleştirir.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Diligent Administrator
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritası oluşturma ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt sistemi haline gelir: önemli ürün kararlarını destekleyen yetkili veri kaynağı, ürün yöneticilerinin daha güvenli olmasına, paydaşları etkilemesine ve otoriteyle liderlik etmesine olanak tanır.
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