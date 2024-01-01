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Karar Verme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kıbrıs
Karar destek yazılımı olarak da bilinen karar verme yazılımı, etkili kararlar alma sürecini kolaylaştırır. Bu araçlar, işletmelerin bilinçli sonuçlara ulaşmalarına ve sonuçları ilgili paydaşlara yaymalarına yardımcı olur. İşletmelere karar vermede rehberlik edecek çeşitli yazılım seçenekleri mevcut olsa da karar verme araçları, karar verme yolculuğu boyunca birçok yardım yolu sunan özel ürünlerdir. Temel özellikler genellikle senaryo analizini, maliyet-fayda analizini, fikir birliği takibini ve önceki kararların takibini içerir. Kullanıcılar analiz için ilgili verileri girebilir veya içe aktarabilir, böylece karar verme süreci geliştirilebilir. Karar verme yazılımı, özellikle fiziksel grup ortamlarında veya farklı konumlardan işbirliği yapan uzak ekipler için her türden ekip için değerlidir. Karar verme yazılımında bulunan belirli özellikler, özellikle fikir birliği takibi olmak üzere, toplantı yönetimi ve kurul yönetimi yazılımındaki özelliklerle örtüşmektedir. Ancak özel karar verme araçları, karar verme süreçlerini desteklemek ve sonuçları paydaşlarla paylaşmak için daha geniş bir özellik yelpazesi sunar. Ayrıca bu araçlar, yönetim kurulu yönetim yazılımının aksine, yalnızca üst düzey yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri için tasarlanmamıştır.
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Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çal...
Productboard
productboard.com
Productboard, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu anlayarak, bir sonraki adımda neyin geliştirileceğini önceliklendirerek ve herkesi yol haritası etrafında hizalayarak ürün ekiplerinin doğru ürünleri pazara daha hızlı sunmasına yardımcı olan bir ürün yönetimi platformudur. Microsoft, Zoom, 1-800-Con...
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritası oluşturma ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün ...
airfocus
airfocus.com
airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...
Diligent Director
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle, paydaşların kolektif bilgeliğini hızlı ve etkili bir şekilde devreye sokarak liderlerin daha kaliteli kararlar almasına yardımcı olur. Powernoodle, en güçlü ancak kullanımı kolay Karar Katılım Platformudur. Bulut teknolojisi, paydaşlara odaklanmak ve çoğu kuruluşun kaliteli kararlar alm...
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hare...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...
Diligent Administrator
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Runway Financial
runway.com
Nefret etmediğiniz finans platformu. Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur.
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
Visyond
visyond.com
Excel'inizi herkesin kullanabileceği bir öngörü makinesine dönüştürün. E-tablolarınızı tahmine dayalı kontrol panelleri olarak görselleştirin, mali tabloları otomatikleştirin ve modeli, hassas verileri korurken ve her bir kişinin bununla ne kadar etkileşime girebileceğini tam olarak kontrol ederken ...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop, ticari organizasyonunuz genelinde daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, iş birliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde ...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
DüşünceExchange, etkileşimi derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan yapay zeka etkileşim ve deneyim platformudur; böylece bir anınızı bile boşa harcamazsınız. ✔️ Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş etkileşimler aracılığıyla daha iyi içgörüler ortaya ...