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Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) koruma araçları, ağ altyapısını, web sitelerini ve uygulamaları DDoS saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu saldırılar, genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan oluşturulan botnet'ler tarafından oluşturulan aşırı trafiğe sahip web sitelerini bunaltıyor. DDoS koruma çözümleri, web trafiğini izleyerek ve normal aktivite için temeller oluşturarak çalışır. Trafik beklenmedik bir şekilde arttığında, web filtreleri bu anormallikleri tespit eder ve şüpheli trafiği kontrollü bir ortama yeniden yönlendirerek hedeflenen siteyi veya hizmeti kesintiye uğratmasını engeller.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
StackPath
stackpath.com
StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Edgio
edg.io
Edgio, web uygulamalarını hızlandıran, güvenliğini artıran ve içerik dağıtımını kontrol eden kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilere genişletilebilir çözümler sunar.
DataDome
datadome.co
Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.
SiteLock
sitelock.com
SiteLock, web sitelerini kötü amaçlı yazılımlardan koruyarak, sürekli izleme ve otomatik kötü amaçlı yazılım silme hizmeti sunan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
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