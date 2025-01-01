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DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) koruma araçları, ağ altyapısını, web sitelerini ve uygulamaları DDoS saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu saldırılar, genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan oluşturulan botnet'ler tarafından oluşturulan aşırı trafiğe sahip web sitelerini bunaltıyor. DDoS koruma çözümleri, web trafiğini izleyerek ve normal aktivite için temeller oluşturarak çalışır. Trafik beklenmedik bir şekilde arttığında, web filtreleri bu anormallikleri tespit eder ve şüpheli trafiği kontrollü bir ortama yeniden yönlendirerek hedeflenen siteyi veya hizmeti kesintiye uğratmasını engeller.

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Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath, içerik dağıtım ağı ve kenar bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Web performansını ve güvenliğini artırır.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio, web uygulamalarını hızlandıran, güvenliğini artıran ve içerik dağıtımını kontrol eden kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilere genişletilebilir çözümler sunar.

DataDome

DataDome

datadome.co

Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.

SiteLock

SiteLock

sitelock.com

SiteLock, web sitelerini kötü amaçlı yazılımlardan koruyarak, sürekli izleme ve otomatik kötü amaçlı yazılım silme hizmeti sunan bir siber güvenlik uygulamasıdır.

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DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog