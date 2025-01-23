DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

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Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) koruma araçları, ağ altyapısını, web sitelerini ve uygulamaları DDoS saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu saldırılar, genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan oluşturulan botnet'ler tarafından oluşturulan aşırı trafiğe sahip web sitelerini bunaltıyor. DDoS koruma çözümleri, web trafiğini izleyerek ve normal aktivite için temeller oluşturarak çalışır. Trafik beklenmedik bir şekilde arttığında, web filtreleri bu anormallikleri tespit eder ve şüpheli trafiği kontrollü bir ortama yeniden yönlendirerek hedeflenen siteyi veya hizmeti kesintiye uğratmasını engeller.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik dağıtım ağını (CDN), görüntü optimizasyonunu, video ve akışı, bulut güvenliğini ve yük dengeleme hizmetlerini içerir. Fastly'nin bulut güvenlik hizmetleri arasında hizmet reddi saldırılarına karşı koruma, botlara karşı koruma ve web uygulaması güvenlik duvarı yer alıyor. Hızlı bir şekilde web uygulaması güvenlik duvarı, kendi kural setinin yanı sıra Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi ModSecurity Temel Kural Setini kullanır. Fastly platformu Varnish'in üzerine inşa edilmiştir.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin ve akış içeriğinin sunulması için tek bir platform sağlar. Bu tamamen entegre platform ve uçtan uca uç hizmetler sayesinde şirketler, içeriği daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunarak genel geliri ve iş değerini artırabilir. Tüm hizmetler, 250 Tbps bant genişliği kapasitesine sahip özel, küresel ağımızın ucunda çalışır. Tüm web trafiğinin %5'ini işliyoruz ve hızla büyüyoruz. Edgio'ya TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Kanada Hokey Ligi, Dünya Şampiyonu Fantezi, Mars Wrigley, Coach ve Kate Spade güvenmektedir.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
SiteLock
sitelock.com
Web sitesi güvenlik çözümlerinde dünya lideri olan SiteLock, eksiksiz, bulut tabanlı web sitesi koruması sunan tek sağlayıcıdır. 360 derecelik izleme özelliği, tehditleri algılayıp düzeltir, gelecekteki saldırıları önler, web sitesi performansını hızlandırır ve her büyüklükteki işletme için PCI uyumluluk standartlarını karşılar. 2008 yılında kurulan şirket, dünya çapında 12 milyondan fazla web sitesini koruyor. Daha fazla bilgi için lütfen sitelock.com adresini ziyaret edin.
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla CDN'yi izlemek, karşılaştırmak, erişmek, edinmek ve yönetmek için tek bir görünüm sağlayan benzersiz bir deneyim sunma platformu geliştirdik. Tam otomatik, akıllı yük dengeleme çözümümüz trafiği sürekli olarak en iyi performans gösteren CDN'ye yönlendirdiğinden kullanıcılar mümkün olan en iyi dijital içerik deneyiminin keyfini çıkarır.
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında 316 milyardan fazla dolandırıcılık saldırısını engelledi. Tripadvisor ve Foot Locker dahil önde gelen küresel kuruluşlar, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve API'lerini hesap sahtekarlığına, ödeme sahtekarlığına, kimlik bilgisi doldurmaya, DDoS'ye, reklam sahtekarlığına ve daha fazlasına karşı korumak için DataDome'a güveniyor. Rekor değer elde etme süresiyle DataDome, şeffaf içgörüler, 7/24 SOC uzmanlığı, kolay dağıtım ve 50'den fazla entegrasyon sunar. Çözüm, korunan uç noktalara gecikme eklemeden, 26'dan fazla bölgesel PoP ve otomatik ölçeklendirme teknolojisi sayesinde her isteğe 2 milisaniyeden kısa sürede yanıt veriyor. DataDome tüketiciler için sorunsuzdur ve optimum koruma sağlar ve ilk görünmez alternatif olan tek güvenli, kullanıcı dostu ve gizlilik uyumlu CAPTCHA ve Cihaz Kontrolü'nü sunar. DataDome, hesap ve reklam sahtekarlığıyla mücadele etmek için uzmanlaşmış ek çözümler sunar. DataDome Ad Protect, reklam sahtekarlığını tespit ederek pazarlamacıların kampanyalarını optimize etmelerine olanak tanır. DataDome'un Hesap Koruma çözümü, kullanıcı amacını analiz ederek insan kaynaklı ve bot kaynaklı hesap sahtekarlığına karşı kapsamlı koruma sağlar.
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