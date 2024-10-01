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DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) koruma araçları, ağ altyapısını, web sitelerini ve uygulamaları DDoS saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu saldırılar, genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan oluşturulan botnet'ler tarafından oluşturulan aşırı trafiğe sahip web sitelerini bunaltıyor. DDoS koruma çözümleri, web trafiğini izleyerek ve normal aktivite için temeller oluşturarak çalışır. Trafik beklenmedik bir şekilde arttığında, web filtreleri bu anormallikleri tespit eder ve şüpheli trafiği kontrollü bir ortama yeniden yönlendirerek hedeflenen siteyi veya hizmeti kesintiye uğratmasını engeller.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilgi işlem platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik da...
Mlytics
mlytics.com
Seçenekler ve şeffaflıkla daha güvenilir, daha hızlı ve daha güvenli bir internet dünyası hayal ediyoruz. Mlytics, web sitenizin performansını küresel olarak artırmanıza ve kesintileri önlemenize yardımcı olmak için akıllı bir Çoklu CDN çözümünden yararlanır. Yalnızca birkaç tıklamayla birden fazla ...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin...
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında ...
SiteLock
sitelock.com
Web sitesi güvenlik çözümlerinde dünya lideri olan SiteLock, eksiksiz, bulut tabanlı web sitesi koruması sunan tek sağlayıcıdır. 360 derecelik izleme özelliği, tehditleri algılayıp düzeltir, gelecekteki saldırıları önler, web sitesi performansını hızlandırır ve her büyüklükteki işletme için PCI uyum...