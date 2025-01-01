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En Popüler Son Eklenenler DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) koruma araçları, ağ altyapısını, web sitelerini ve uygulamaları DDoS saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu saldırılar, genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış, güvenliği ihlal edilmiş cihazlardan oluşturulan botnet'ler tarafından oluşturulan aşırı trafiğe sahip web sitelerini bunaltıyor. DDoS koruma çözümleri, web trafiğini izleyerek ve normal aktivite için temeller oluşturarak çalışır. Trafik beklenmedik bir şekilde arttığında, web filtreleri bu anormallikleri tespit eder ve şüpheli trafiği kontrollü bir ortama yeniden yönlendirerek hedeflenen siteyi veya hizmeti kesintiye uğratmasını engeller.