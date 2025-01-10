DDoS Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvator Ginesi

DataDome

datadome.co

DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında 316 milyardan fazla dolandırıcılık saldırısını engelledi. Tripadvisor ve Foot Locker dahil önde gelen küresel kuruluşlar, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve API'lerini hesap sahtekarlığına, ödeme sahtekarlığına, kimlik bilgisi doldurmaya, DDoS'ye, reklam sahtekarlığına ve daha fazlasına karşı korumak için DataDome'a ​​güveniyor. Rekor değer elde etme süresiyle DataDome, şeffaf içgörüler, 7/24 SOC uzmanlığı, kolay dağıtım ve 50'den fazla entegrasyon sunar. Çözüm, korunan uç noktalara gecikme eklemeden, 26'dan fazla bölgesel PoP ve otomatik ölçeklendirme teknolojisi sayesinde her isteğe 2 milisaniyeden kısa sürede yanıt veriyor. DataDome tüketiciler için sorunsuzdur ve optimum koruma sağlar ve ilk görünmez alternatif olan tek güvenli, kullanıcı dostu ve gizlilik uyumlu CAPTCHA ve Cihaz Kontrolü'nü sunar. DataDome, hesap ve reklam sahtekarlığıyla mücadele etmek için uzmanlaşmış ek çözümler sunar. DataDome Ad Protect, reklam sahtekarlığını tespit ederek pazarlamacıların kampanyalarını optimize etmelerine olanak tanır. DataDome'un Hesap Koruma çözümü, kullanıcı amacını analiz ederek insan kaynaklı ve bot kaynaklı hesap sahtekarlığına karşı kapsamlı koruma sağlar.