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Flört uygulamaları, romantik veya sosyal ilişkiler arayan bireyler arasındaki bağlantıyı ve etkileşimi kolaylaştıran dijital platformlardır. Kullanıcılar kişisel bilgileri ve tercihleri içeren profiller oluşturur ve uygulama, onları ilgi alanları, konum ve tercihler gibi uyumluluk kriterlerine göre potansiyel ortaklarla eşleştirmek için algoritmalar kullanır. Bu uygulamalar genellikle mesajlaşma, kaydırma ve profile göz atma gibi özellikleri içerir ve insanlara dijital çağda ilişkileri keşfetmeleri ve başlatmaları için uygun ve erişilebilir bir yol sağlar.
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Pure
pure.app
Pure, kullanıcıların kendileri olmalarını sağlarken anonim etkileşim ve günlük bağlantılar arayanlar için bir buluşma uygulamasıdır.
Tinder
tinder.com
Tinder, kullanıcıların fotoğraflar ve biyografi ile profilleri beğenip beğenmediği bir tanışma uygulamasıdır. Eşleşen kullanıcılar mesajlaşabilir.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
AdultFriendFinder, yetişkinler için bağlantı kurmayı amaçlayan bir sosyal ağdır. Kullanıcılar, cinsel yönelimlerine göre profiller oluşturarak iletişim kurabilirler.
Grindr
grindr.com
Grindr, LGBTQ+ bireyler için konum tabanlı bir sosyal ağ ve arkadaşlık uygulamasıdır. Kullanıcılar profillerini oluşturur ve yakınlarındaki diğer kullanıcılarla etkileşime geçer.
Dateforce
dateforce.app
Salesforce, ama flört etmek için. Dünyanın ilk Flört İlişki Yönetimi yazılımı
Flirt
flirt.com
Flirt, kullanıcıları çevrimiçi buluşturan bir uygulamadır. Profil oluşturma, mesajlaşma ve konum tabanlı eşleşmeler sunar.
Stir
stir.com
Stir, bekar ebeveynlere yönelik flört uygulamasıdır. Bu, flört etmeye hazır olan ancak diğer flört uygulamalarının baskısından kaçınmak isteyen bekar ebeveynler için akıllıca bir seçimdir.
Bumpy
bumpy.app
Dünyanın dört bir yanındaki bekarlarla buluşmak için uluslararası tarih. Yabancı tanışma sitesi. Dünya çapında yeni arkadaşlar edinmek için App Store & Google Play'de ücretsiz #1 International Flating uygulamasını deneyin.
Pairlife
pairife.jp
"PairLife", evlilik ve aşk faaliyetleriyle uğraşan kadın ve erkeklerin kullandığı "ciddi" bir eşleştirme hizmeti Uzun zamandır beklenen bir eşleştirme uygulaması olarak ortaya çıktı! Çöpçatanlığa, sokak partilerine ve ortak partilere katılsanız bile bir partner bulmak pek iyi gitmez. 30'lu ve 40'lı yaşlarımda engeller arttı ve arkadaş ya da sevgili edinemiyorum.
WayToHey
waytohey.com
Mükemmel eşinizle tanışmak veya uzun vadeli bir ilişki arayan bekar erkek ve kadınları bulmak için en iyi ücretsiz tanışma sitesini seçin.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org, eşcinsel ve biseksüel erkekler için sıradan karşılaşmalar yapmalarını sağlayan bir platformdur.
Zoosk
zoosk.com
Zoosk, kullanıcıların ilgi alanlarına göre eşleşmeler bulmasına yardımcı olan bir tanışma uygulamasıdır. 40 milyondan fazla kullanıcı ile dünya çapında bağlantılar kurar.
Parship
parship.com
Çevrimiçi Buluşma ve Ciddi Çöpçatanlık • Uzun vadeli bir ilişki mi arıyorsunuz? Sizin için gerçekten doğru olanı bulun | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck, kararlı ilişkiler arayan bekarlar için premium flört hizmetleri sunuyor.
Jdate
jdate.com
Jdate, diğer Yahudi bekarlarla harika bir bağlantı kurmak isteyen Yahudi bekarlar için önde gelen Yahudi arkadaşlık sitesidir. Kendinizinkini yapmaya hazır mısınız?
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – gizli buluşmalar için #1 arkadaşlık sitesi! Dünya çapında 10 milyondan fazla üyeden oluşan yüksek kaliteli bir topluluğa sahip olan Gleeden, kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar tarafından oluşturulan ilk evlilik dışı arkadaşlık sitesidir.
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate, öncelikle Kuzey Amerika'daki erkekleri Doğu Avrupalı kadınlarla buluşturan uluslararası bir çevrimiçi arkadaşlık sitesidir.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar, eşcinsel ve biseksüel erkekler için arkadaşlık ve randevu bulmaya yardımcı olan bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar ilgi alanlarını paylaşarak bağlantı kurar.
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik bir çevrimiçi tanışma platformudur. Bir üniversite e-posta adresi gerektirir ve yalnızca doğrulanmış öğrencilerin ve mezunların katılmasına izin verdiğini iddia eder. Kullanıcıların, üniversite e-posta adreslerine dayalı aynı güvenlik politikasına tabi olarak profillerine erişmelerini okullara, bölümlere, bireylere ve diğer gruplara göre filtrelemelerine olanak tanır.
Cupid.com
cupid.com
En iyi çevrimiçi arkadaşlık sitesini deneyin ve Cupid.com'un neden bekarlar arasında popüler olduğunu keşfedin. İhtiyacınız olan tüm kişisel bilgileri bulun ve bugün sıcak randevularla tanışın.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection, Birleşik Krallık ve İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Singapur ve Hong Kong'daki bekar Hıristiyanları hedefleyen çevrimiçi bir flört hizmetidir. Christian Connection'ın sahibi ve işletmecisi Londra, Birleşik Krallık merkezli Widernet Communications Ltd'dir.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
Beautifulpeople.com, güzel erkekler ve kadınlar için önde gelen çevrimiçi tanışma sitesidir. Buluşun, tarih, sohbet edin ve çekici erkek ve kadınlarla ilişkiler yaratın. Şimdi katılın ve bugün mükemmel maçınızı bulun!
PinkCupid
pinkcupid.com
PinkCupid, dünyanın dört bir yanından lezbiyen kadınları kapsayıcı ve misafirperver bir lezbiyen, LGBTQ ve biseksüel insanlar topluluğuna bağlama konusunda tutkulu.
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com, Seattle, Washington merkezli bir çevrimiçi flört ve ilişki hizmetidir. Şirket "Duet Toplam Uyumluluk Sistemi (Duet)" adını verdiği sistemi sunuyor. Perfectmatch.com, Dr. Pepper Schwartz tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Duet, Myers-Briggs testinden sonra modellenmiştir. Yakınınızdaki en uyumlu bekarları seçer ve eşleştirir.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds, insanları müzik zevklerine göre eşleştiren bir arkadaşlık ve sosyal ağ sitesi ve iOS uygulamasıdır.
MillionaireMatch
millionairematch.com
MillionaireMatch, ciddi ilişkiler arayan zenginler ve çekici kadınlar için güvenli bir flört platformudur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş eşleşme önerileri sunar.
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius, kullanıcıların çevrimiçi flört profillerini optimize etmeye ve Tinder, Bumble ve diğerleri gibi flört platformlarında başarı şanslarını artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Yapay zeka, profilleri daha fazla çekicilik için optimize etmeyi amaçlayan, en son araştırmalara dayanan çekici ve büyüleyici flört biyografilerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Kullanıcıların kişiliklerini ve maçlarında aradıklarını sergileyerek uygun eşleşmeleri hedefleyen özel bir yaklaşım sunar. Araç aynı zamanda kullanıcının çekiciliğini artırır ve maçların genel kalitesini artırır. Ayrıca LoveGenius, ilgi çekici çevrimiçi konuşmaları gerçek hayattaki buluşmalara dönüştürmeyi amaçlayarak kişiselleştirilmiş açılış konuşmaları ve yanıtlar oluşturmaya yardımcı olur. Dahası, uygulanabilirliği çok çeşitli tarihlendirme uygulamalarına yayılmaktadır. LoveGenius ayrıca kullanıcılara ilgi çekici biyografiler yazmalarına, etkileyici fotoğraflar seçmelerine ve sık karşılaşılan tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olan bir kılavuz da sunuyor.
eDate
edate.com
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AsianDating
asiandating.com
Asiandating, Asya'dan kişilerle veya Asya kültürüyle ilgilenenlerle tanışmayı sağlayan bir dating uygulamasıdır.
Dating.com
dating.com
Dating.com, dünya genelinden uygun bekârlarla sohbet edip bağlantı kurmanızı sağlayan bir çevrimiçi tanışma platformudur.
LesbieMates
lesbiemates.com
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PinaLove
pinalove.com
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Positive Singles
positivesingles.com
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BiCupid
bicupid.com
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ColombianCupid
colombiancupid.com
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FilipinoCupid
filipinocupid.com
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ThaiCupid
thaicupid.com
Thaicupid, Tayland - Pattaya, Bangkok, Phuket, Chang Mai & More - ve Yurtdışında yaşayan eski patlar için bekarlar için bir tanışma sitesidir. Telefonunuzdaki Thaicupid uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden Tayca single'ları sohbet edebilirsiniz! Thaicupid, Taylandlı kadınları ve erkekleri dünyanın dört bir yanından bağlama konusunda tutkuludur çünkü herkes aşk arayışında sohbet etmeyi ve kolayca buluşmayı hak eder.
happn
happn.app
Happn, günlük yaşamdaki karşılaştığınız insanlarla tanışmanıza olanak tanıyan bir buluşma uygulamasıdır.
OurTime
ourtime.com
Zamanımız, 50 yaş ve üstü bekarların tanışmasına yardımcı olan bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar profiller oluşturarak bağlantı kurabilirler.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam, eşcinsel erkekler için tasarlanmış bir sosyal ağ uygulamasıdır. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre diğerleriyle bağlantı kurabilir ve mesajlaşabilir.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans, ABD ve Kanada'daki en aktif Çinli arkadaşlık sitesidir. SINA flörtünün arkasındaki güç motorudur ve 2012'de ABD'deki "If You Are the One" TV şovuna özel tanışma sitesidir.
Badoo
badoo.com
Badoo, kullanıcıların yeni kişilerle tanışmasını ve bağlantılar kurmasını sağlayan bir sosyal ağ uygulamasıdır.
Bumble
bumble.com
Bumble, kadınların ilk adımı attığı, arkadaşlık ve romantik bağlantılar kuran bir tanışma uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile eşleşmeler sağlar.
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch dünyanın en büyük ve en güvenilir Katolik arkadaşlık sitesidir.
EME Hive
emehive.co
Kuzey Amerika'daki Asyalı ve Asyalı Amerikalı bekarlar için Asyalı flört ve daha fazlası. ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve ötesindeki birçok Asyalı bekarı başarıyla birbirine bağladık. Göz atmak ücretsiz, öyleyse neden tereddüt edesiniz?
Inner Circle
theinnercircle.co
Sıcak sıcak mı hissediyorsunuz? Size bir randevu alalım. Daha iyi çıkmaya cesaret ediyoruz Tekrar tanışmaya cesaret eden uygulamaya hoş geldiniz. Gerçek hayatta buluşmak, sohbet etmek ve buluşmak için bir araya gelerek küratörlü bir havalı single çemberi getiriyoruz. Bir durumda, hepimiz daha iyi bugüne kadar buradayız. Herkes profillerine, resimlerine ve konuşmalarına biraz daha fazla çaba sarf etmeye cesaret eder. Bu şekilde, gerçek hayatta çıkmak ve takılmak istediğiniz uygun single'lardan oluşan bir iç çember yaratıyoruz. Daha iyi çıkmaya hazır mısınız?
Mamba
mamba.ru
Mamba, yaklaşık 25.000 bağımsız site ve büyük portallar ve yayın sitelerindeki flört bölümlerini içeren bir sosyal keşif/sosyal tanışma siteleri ağıdır.
Match
match.com
Match, kullanıcıların detaylı profiller oluşturarak anlamlı ilişkiler bulmasına yardımcı olan bir tanışma uygulamasıdır.
ROMEO
romeo.com
ROMEO uygulaması, kullanıcıların tanışmasını, arkadaşlık kurmasını ve aşka ulaşmasını sağlayan bir gay flört platformudur.
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish, kullanıcıların profiller oluşturarak diğerleriyle etkileşimde bulunduğu ücretsiz bir çevrimiçi tanışma uygulamasıdır.
SilverSingles
silversingles.com
SilverSingles, 50 yaş ve üstü bireyler için tasarlanmış bir tanışma uygulaması olup, güvenli ve uyumlu ilişkiler kurmaya yardımcı olur.
MPWH
mpwh.com
Herpes ile yaşayan Pozitif Bekarlar için 1 Numaralı ve Orijinal Herpes Arkadaşlık Sitesi ve Uygulaması! Şimdi Genital Herpes ve Oral Herpes (HSV-1, HSV-2) Olan İnsanlara Katılmak ve Tanışmak Ücretsiz - MPWH.com
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff ücretsiz bir video hızlı flört uygulamasıdır. Sanal bir hızlı buluşma etkinliğine katılın veya ücretsiz eşleştirme hizmetimize katılın!
Seeking
seeking.com
Seeking, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmaya yönelik bir buluşma uygulamasıdır. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre güvenli bir ortamda eşleşebilir.
The Zero Date
thezerodate.com
Randevu Gecesi, her Pazartesi gecesi saat 19:00'da yarım saatlik 5 dakikalık video randevularından oluşur. Bize ne aradığınızı söyleyin, biz de sizi 6 farklı kişiyle eşleştirelim. Flört hayatınızdan en iyi şekilde yararlanmanın baskısız bir yolu.
Muslima
muslima.com
Müslüman flört uygulamamızda Müslüman Hayat Arkadaşınızı bulun. Dünya çapında 7,5 Milyondan fazla Müslüman ve Arap bekarın güvendiği evlilik ve evlilik arayışında. Bekar ve Müslüman? Muslima'da kalıcı aşk ve evlilik arayan 7,5 Milyon Müslüman kadın ve erkeğe katılın. Muslima, dünya çapındaki Arap ve Müslüman bekarlarla bağlantı kurmanın, ortak ilgi alanları bulmanın ve potansiyel ortaklara mesaj göndermenin basit bir yolunu sunuyor. Nerede olursanız olun aşkı mümkün kılmak için tasarlanmış bir uygulama. Müslüman flört uygulamamız, evlenmek konusunda ciddi olan Arap ve Müslüman kadınlar ve erkekler için mükemmeldir.
DateMyAge
datemyage.com
DataMyge, 40 yaş üzeri bekarların ciddi ilişkiler bulmasına yönelik bir tanışma uygulamasıdır. Kullanıcılar metin ve görüntülü sohbet yapabilir.
eHarmony
eharmony.com
eHarmony, anlamlı ilişkiler kurmak isteyenler için kişilik ve değerler bazında kullanıcı eşleştirmesi yapan bir buluşma uygulamasıdır.
Ferzu
ferzu.com
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