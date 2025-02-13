Flört Uygulamaları - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

Tinder

tinder.com

Tinder, kullanıcıların fotoğraflarına, küçük biyografilerine ve ortak ilgi alanlarına göre diğer profilleri anonim olarak kaydırarak beğenmelerine veya beğenmemelerine olanak tanıyan bir jeososyal ağ ve çevrimiçi tanışma uygulamasıdır. İki kullanıcı "eşleştikten" sonra mesaj alışverişinde bulunabilirler. Tinder, 2012 yılında startup kuluçka merkezi Hatch Labs bünyesinde, IAC ile mobil uygulama geliştirme firması Xtreme Labs arasındaki ortak girişim olarak kuruldu. 2014 yılına gelindiğinde Tinder günde yaklaşık 2 milyar "kaydırma" kaydediyordu (https://datingzest.com/tinder-statistics/'e göre). Tinder, uygulamayı kullanmak için başlangıçta bir Facebook hesabına erişim gerektiriyordu, ancak Ağustos 2019'da kullanıcıların yalnızca bir telefon numarasıyla kaydolmasına izin vermeye başladı. Bu hesaba bir mobil uygulama veya bilgisayarlar için bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Tinder, ücretsiz bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor.