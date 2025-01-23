Flört Uygulamaları - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Grindr

grindr.com

Grindr, gey, biseksüel, trans ve queer kişiler için konum tabanlı bir sosyal ağ ve çevrimiçi flört uygulamasıdır. Mart 2009'da piyasaya sürüldüğünde eşcinsel erkeklere yönelik ilk jeososyal uygulamalardan biriydi ve o zamandan beri dünyanın en büyük ve en popüler eşcinsel mobil uygulaması haline geldi. İOS ve Android cihazlarda hem ücretsiz hem de premium sürümlerde mevcuttur (ikincisi Grindr XTRA ve Grindr Unlimited olarak adlandırılır). Uygulama, üyelerin kişisel bir profil oluşturmasına ve GPS konumlarını kullanarak onları mesafeye göre sıralanmış diğer profillere göz atabilecekleri ve filtre ayarlarına bağlı olarak yakındaki ve uzaktaki üyeler tarafından görüntülenebilecekleri bir kademeye yerleştirmelerine olanak tanır. Tablo görünümünde bir profil fotoğrafı seçildiğinde, o üyenin tam profili ve fotoğrafları görüntülenecek, ayrıca sohbet etme, "dokunma" gönderme, resim gönderme, video görüşmesi yapma ve kişinin kesin konumunu paylaşma seçeneği de görüntülenecektir.