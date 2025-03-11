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Veritabanı Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veritabanı güvenlik araçları, işletmelerin veritabanlarında depolanan verileri korumaları ve doğru kullanımını sağlamaları için gereklidir. Bu araçların çoğu, yalnızca yetkili kişilerin hassas bilgilere erişebilmesini sağlamak için veritabanı içindeki eylemleri izleyen veritabanı etkinliği izleme olanağı da sunar. Ortak özellikler arasında, güvenlik standartlarının korunmasına ve potansiyel tehditlerin simüle edilmesine yardımcı olan veritabanı değerlendirmesi ve güvenlik testleri yer alır. Şifreleme, bir sızıntı veya hack durumunda verilerin erişilemez kalmasını sağlayan bir diğer önemli özelliktir. Bu araçlar, ister şirket içinde, ister bulutta, ister hibrit ortamlarda olsun, veritabanlarının güvenliğini sağlayabilir, ancak belirli özellikler çözüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirketler, verilerine ekstra bir koruma katmanı eklemek için bu araçları uygular.

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Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.

JackDB

JackDB

jackdb.com

JackDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle ve SQL Server gibi veritabanlarıyla etkileşimi sağlayan, web tabanlı bir sorgu düzenleyicisidir.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.

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