Veritabanı Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları En Popüler Son Eklenenler

Veritabanı güvenlik araçları, işletmelerin veritabanlarında depolanan verileri korumaları ve doğru kullanımını sağlamaları için gereklidir. Bu araçların çoğu, yalnızca yetkili kişilerin hassas bilgilere erişebilmesini sağlamak için veritabanı içindeki eylemleri izleyen veritabanı etkinliği izleme olanağı da sunar. Ortak özellikler arasında, güvenlik standartlarının korunmasına ve potansiyel tehditlerin simüle edilmesine yardımcı olan veritabanı değerlendirmesi ve güvenlik testleri yer alır. Şifreleme, bir sızıntı veya hack durumunda verilerin erişilemez kalmasını sağlayan bir diğer önemli özelliktir. Bu araçlar, ister şirket içinde, ister bulutta, ister hibrit ortamlarda olsun, veritabanlarının güvenliğini sağlayabilir, ancak belirli özellikler çözüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirketler, verilerine ekstra bir koruma katmanı eklemek için bu araçları uygular.