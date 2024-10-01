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Veritabanı Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Litvanya
Veritabanı güvenlik araçları, işletmelerin veritabanlarında depolanan verileri korumaları ve doğru kullanımını sağlamaları için gereklidir. Bu araçların çoğu, yalnızca yetkili kişilerin hassas bilgilere erişebilmesini sağlamak için veritabanı içindeki eylemleri izleyen veritabanı etkinliği izleme olanağı da sunar. Ortak özellikler arasında, güvenlik standartlarının korunmasına ve potansiyel tehditlerin simüle edilmesine yardımcı olan veritabanı değerlendirmesi ve güvenlik testleri yer alır. Şifreleme, bir sızıntı veya hack durumunda verilerin erişilemez kalmasını sağlayan bir diğer önemli özelliktir. Bu araçlar, ister şirket içinde, ister bulutta, ister hibrit ortamlarda olsun, veritabanlarının güvenliğini sağlayabilir, ancak belirli özellikler çözüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirketler, verilerine ekstra bir koruma katmanı eklemek için bu araçları uygular.
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Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
JackDB
jackdb.com
JackDB, sorgularınız ve veriye dayalı içgörüleriniz için güvenli, işbirliğine dayalı bir ortamdır.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, verileriniz nerede saklanırsa, taşını...
Satori
satoricyber.com
Satori, self-servis veri ve analitiği mümkün kılan bir Veri Güvenliği Platformudur (DSP). Geleneksel manuel veri erişim sürecinin aksine Satori'de kullanıcılar, mevcut tüm veri kümelerini görebilecekleri ve bunlara anında erişebilecekleri kişisel bir veri portalına sahip olurlar. Satori'nin DSP'si u...