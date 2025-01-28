Veritabanı Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş

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Veritabanı güvenlik araçları, işletmelerin veritabanlarında depolanan verileri korumaları ve doğru kullanımını sağlamaları için gereklidir. Bu araçların çoğu, yalnızca yetkili kişilerin hassas bilgilere erişebilmesini sağlamak için veritabanı içindeki eylemleri izleyen veritabanı etkinliği izleme olanağı da sunar. Ortak özellikler arasında, güvenlik standartlarının korunmasına ve potansiyel tehditlerin simüle edilmesine yardımcı olan veritabanı değerlendirmesi ve güvenlik testleri yer alır. Şifreleme, bir sızıntı veya hack durumunda verilerin erişilemez kalmasını sağlayan bir diğer önemli özelliktir. Bu araçlar, ister şirket içinde, ister bulutta, ister hibrit ortamlarda olsun, veritabanlarının güvenliğini sağlayabilir, ancak belirli özellikler çözüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirketler, verilerine ekstra bir koruma katmanı eklemek için bu araçları uygular.
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Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, şirket içi, bulut ve aradaki her yer dahil olmak üzere verileriniz nerede saklanırsa, taşınırsa veya kullanılırsa kullanılsın en kapsamlı koruma yelpazesini sağlar.
JackDB
jackdb.com
JackDB, sorgularınız ve veriye dayalı içgörüleriniz için güvenli, işbirliğine dayalı bir ortamdır.
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