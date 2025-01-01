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Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar

Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.

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Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl, kullanıcıların metinleri görsellere dönüştürdüğü AI destekli bir tasarım aracıdır. Kolayca çeşitli grafikler ve illüstrasyonlar oluşturur.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, veri kaynaklarını birleştirerek özelleştirilebilir raporlar ve gösterge tabloları oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir veri görselleştirme aracıdır.

Genially

Genially

genial.ly

Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps, araştırmacılara atıf haritaları ve güncellemelerle bilimsel çalışmaları görselleştirerek araştırma süreçlerini kolaylaştıran bir buluş aracı olarak hizmet vermektedir.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran bir AI aracıdır. Veri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme işlevleri sunar.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

Grow

Grow

grow.com

Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Floodish, erişilebilir ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini kolaylaştırır.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanıcıların görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan bir veri görselleştirme aracıdır. Grafikler, infografikler ve etkileşimli haritalar yapmanıza olanak tanır.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo, araştırmacıların nitel ve karma yöntem verilerini analiz etmelerine ve içgörü elde etmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew, veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak kullanıcılara grafikler oluşturmaya olanak tanıyan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, çeşitli veri kaynaklarından verileri birleştirip analiz eden ve özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturan bir iş kontrol paneli uygulamasıdır.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.

Databox

Databox

databox.com

Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz, dijital pazarlama şirketleri için raporlama süreçlerini otomatikleştiren bir canlı raporlama aracıdır.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin, kodlama gerektirmeden dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Esnek bileşenlerle özelleştirme imkanı sunar.

GRID

GRID

grid.is

GRID, veri görselleştirme ve sunum için entegre bir belge katmanıyla birlikte çalışan, karmaşık veri kaynaklarını bir araya getiren bir elektronik tablolama aracıdır.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io, kullanıcıların kod yazmadan veri raporları oluşturmasını, görselleştirmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful, proje yönetim araçlarıyla entegre olan bir gösterge paneli uygulamasıdır. Ekiplerin performansını izlemeye ve raporlamaya yardımcı olur.

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver, Microsoft Power BI'da verileri görselleştirmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir analiz çözümüdür, miras raporları taşımak için uygundur.

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

Easyflow, verileri otomatikleştirip görselleştirerek iş akışlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Vizzlo, kullanıcıların grafikler, infografikler ve çizelgeler oluşturarak projelerini görselleştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Runway, finansal işlemleri yönetmek için gelişmiş izleme, bütçeleme araçları ve güvenli veri yönetimi sunan bir finansal yönetim uygulamasıdır.

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad, no-code raporlama platformudur. Verileri birleştirir, görselleştirir ve ekipler ile müşterilerle işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

Reach Reporting, finansal ve finansal olmayan veriler için raporlama, tahmin ve bütçeleme işlemlerini otomatikleştiren bir uygulamadır.

Displayr

Displayr

displayr.com

DisplayR, piyasa araştırmacılarına veri analizi, görselleştirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard, pazarlama ajanslarına rapor oluşturma ve müşteri portalları sunma imkanı sağlayan bir uygulamadır. 50'den fazla pazarlama platformu ile entegrasyon destekler.

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

ChartBlocks, kullanıcıların veri dosyalarından özel grafikler oluşturmasına yardımcı olan bir çevrimiçi grafik oluşturma aracıdır.

Grunt

Grunt

grunt.pro

Grunt Pro, PowerPoint için rapor ve sunum hazırlamayı kolaylaştıran bir eklentidir. Verileri hızlıca görselleştirir ve otomatik sunumlar oluşturur.

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

Ardoq, işletme mimarisi yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir platformdur; kuruluşların süreçlerini optimize etmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Datadeck, verileri tek bir platformda görselleştirmeyi sağlayan bir uygulamadır. Farklı kaynaklardan verileri birleştirerek analiz etmeye yardımcı olur.

Pigment

Pigment

pigment.com

Pigment, işletmelerin veri ve süreçlerini bir araya getirerek stratejik ve operasyonel iş planları oluşturmasına yardımcı olan bir iş planlama platformudur.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.

MyDash

MyDash

mydash.ai

MyDash, veriye erişimi kolaylaştırarak hızlı karar vermeyi destekleyen, hafif ve ücretsiz bir gösterge paneli uygulamasıdır.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus, Qlik Sense ve QlikView'den özelleştirilebilir raporlar oluşturmanıza imkan tanıyan bir raporlama platformudur.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo, dijital pazarlama verilerini birçok kaynaktan toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturan bir izleme ve raporlama platformudur.

Versium

Versium

versium.com

Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts, web ve mobil projelere etkileşimli grafikler eklemek için kullanılan çok platformlu bir JavaScript grafik kütüphanesidir.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware, kullanıcıların çalışma sürelerini izleme ve analiz etme, üretkenliği artırma amacıyla otomatik zaman takibi yapan bir uygulamadır.

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

Waytobi, KPI'lerinizi oluşturmanızı, takip etmenizi, raporlamanızı ve analiz etmenizi sağlayan bir SaaS bulut tabanlı çözümdür.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Markaaz uygulaması, küçük işletmelerin müşteri onayı ve izlenmesini kolaylaştırarak, gerçek zamanlı veri sunar ve 300 milyon iş kaydına erişim sağlar.

Slemma

Slemma

slemma.com

Slemma, işletmelerin verilerini analiz etmelerini, görselleştirmelerini ve raporlamalarını sağlayan bir iş zekası aracıdır.

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