Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
Kittl
kittl.com
Kittl, kullanıcıların metinleri görsellere dönüştürdüğü AI destekli bir tasarım aracıdır. Kolayca çeşitli grafikler ve illüstrasyonlar oluşturur.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, veri kaynaklarını birleştirerek özelleştirilebilir raporlar ve gösterge tabloları oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir veri görselleştirme aracıdır.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps, araştırmacılara atıf haritaları ve güncellemelerle bilimsel çalışmaları görselleştirerek araştırma süreçlerini kolaylaştıran bir buluş aracı olarak hizmet vermektedir.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran bir AI aracıdır. Veri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme işlevleri sunar.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Flourish
flourish.studio
Floodish, erişilebilir ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini kolaylaştırır.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanıcıların görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan bir veri görselleştirme aracıdır. Grafikler, infografikler ve etkileşimli haritalar yapmanıza olanak tanır.
Venngage
venngage.com
Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo, araştırmacıların nitel ve karma yöntem verilerini analiz etmelerine ve içgörü elde etmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.
Reportei
reportei.com
Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, çeşitli veri kaynaklarından verileri birleştirip analiz eden ve özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturan bir iş kontrol paneli uygulamasıdır.
DashThis
dashthis.com
DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.
Databox
databox.com
Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak kullanıcılara grafikler oluşturmaya olanak tanıyan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
Reportz
reportz.io
Reportz, dijital pazarlama şirketleri için raporlama süreçlerini otomatikleştiren bir canlı raporlama aracıdır.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kodlama gerektirmeden dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Esnek bileşenlerle özelleştirme imkanı sunar.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme ve sunum için entegre bir belge katmanıyla birlikte çalışan, karmaşık veri kaynaklarını bir araya getiren bir elektronik tablolama aracıdır.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver, Microsoft Power BI'da verileri görselleştirmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir analiz çözümüdür, miras raporları taşımak için uygundur.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow, verileri otomatikleştirip görselleştirerek iş akışlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Screenful
screenful.com
Screenful, proje yönetim araçlarıyla entegre olan bir gösterge paneli uygulamasıdır. Ekiplerin performansını izlemeye ve raporlamaya yardımcı olur.
Vizzlo
vizzlo.com
Vizzlo, kullanıcıların grafikler, infografikler ve çizelgeler oluşturarak projelerini görselleştirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Runway Financial
runway.com
Runway, finansal işlemleri yönetmek için gelişmiş izleme, bütçeleme araçları ve güvenli veri yönetimi sunan bir finansal yönetim uygulamasıdır.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io, kullanıcıların kod yazmadan veri raporları oluşturmasını, görselleştirmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting, finansal ve finansal olmayan veriler için raporlama, tahmin ve bütçeleme işlemlerini otomatikleştiren bir uygulamadır.
Displayr
displayr.com
DisplayR, piyasa araştırmacılarına veri analizi, görselleştirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Datapad
datapad.io
Datapad, no-code raporlama platformudur. Verileri birleştirir, görselleştirir ve ekipler ile müşterilerle işbirliği yapmayı kolaylaştırır.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard, pazarlama ajanslarına rapor oluşturma ve müşteri portalları sunma imkanı sağlayan bir uygulamadır. 50'den fazla pazarlama platformu ile entegrasyon destekler.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint için rapor ve sunum hazırlamayı kolaylaştıran bir eklentidir. Verileri hızlıca görselleştirir ve otomatik sunumlar oluşturur.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq, işletme mimarisi yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir platformdur; kuruluşların süreçlerini optimize etmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, verileri tek bir platformda görselleştirmeyi sağlayan bir uygulamadır. Farklı kaynaklardan verileri birleştirerek analiz etmeye yardımcı olur.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks, kullanıcıların veri dosyalarından özel grafikler oluşturmasına yardımcı olan bir çevrimiçi grafik oluşturma aracıdır.
Pigment
pigment.com
Pigment, işletmelerin veri ve süreçlerini bir araya getirerek stratejik ve operasyonel iş planları oluşturmasına yardımcı olan bir iş planlama platformudur.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
MyDash
mydash.ai
MyDash, veriye erişimi kolaylaştırarak hızlı karar vermeyi destekleyen, hafif ve ücretsiz bir gösterge paneli uygulamasıdır.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus, Qlik Sense ve QlikView'den özelleştirilebilir raporlar oluşturmanıza imkan tanıyan bir raporlama platformudur.
Swydo
swydo.com
Swydo, dijital pazarlama verilerini birçok kaynaktan toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturan bir izleme ve raporlama platformudur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.
Yaware
yaware.com
Yaware, kullanıcıların çalışma sürelerini izleme ve analiz etme, üretkenliği artırma amacıyla otomatik zaman takibi yapan bir uygulamadır.
Waytobi
waytobi.com
Waytobi, KPI'lerinizi oluşturmanızı, takip etmenizi, raporlamanızı ve analiz etmenizi sağlayan bir SaaS bulut tabanlı çözümdür.
Markaaz
markaaz.com
Markaaz uygulaması, küçük işletmelerin müşteri onayı ve izlenmesini kolaylaştırarak, gerçek zamanlı veri sunar ve 300 milyon iş kaydına erişim sağlar.
Slemma
slemma.com
Slemma, işletmelerin verilerini analiz etmelerini, görselleştirmelerini ve raporlamalarını sağlayan bir iş zekası aracıdır.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts, web ve mobil projelere etkileşimli grafikler eklemek için kullanılan çok platformlu bir JavaScript grafik kütüphanesidir.
© 2025 WebCatalog, Inc.