Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
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Vareto
vareto.com
Vareto, stratejik finans ve iş ekiplerinin tek bir kaynaktan planlama, tahmin ve raporlama yapmasına yönelik modern, sezgisel FP&A platformudur. Vareto, orta pazar, yüksek büyüme ve kurumsal ekipler için oluşturulmuş olup iş ihtiyaçları geliştikçe esnek, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. ✅ Haftalar içinde değer kazanma zamanını yakalayın. Vareto, uygulamanızı ve işe alım başarınızı garantilemek için şirket içi, özel Müşteri Büyüme Yöneticileri (FP&A deneyimine sahip) sunar. ✅ Planlamayı zahmetsiz hale getirin. Model oluşturmayı kolay ve sezgisel hale getiren sezgisel bir araçla planlama sürecinizi dönüştürün. Artık hatalı verilere sahip, eski, bağlantısız e-tablolar yok. Planlarınızı güncel tutun ve doğrudan ERP, CRM, HRIS ve diğer iş sistemlerinizden alınan en son verilerle hedeflere doğru ilerlemeyi takip edin. ✅ Doğrudan Vareto'daki iş ortaklarıyla kolayca işbirliği yapın. Yorumlar ve @bahsetmelerle paydaşlardan planlara ilişkin girdi toplayın ve bağlam sağlamak için çizelgelere, grafiklere ve raporlara açıklamalar ekleyin. ✅ Yüksek değerli işler için zaman ayırın. Aylık bütçelerden fiili sapma analizine ve gerçek zamanlı performans izlemeye kadar tüm yönetici ve departman raporlamalarınızı otomatikleştirin. Vareto, raporları güncel tutmak için en son verileri otomatik olarak alır. ✅ Güven ve uyum oluşturun. İşlem düzeyinde ayrıntılara anında tıklama olanağıyla, iş ortaklarınıza raporlara self-servis erişim olanağı verin. Kimin neyi göreceğini kontrol etmek için ayrıntılı erişim izinlerini kullanın. ✅ Raporları istediğiniz şekilde oluşturun ve özelleştirin. Vareto'da istediğiniz raporu SQL veya kod olmadan kolayca oluşturun. Özel ölçümleri ve görselleştirmeleri dışarıdan bir danışmana ihtiyaç duymadan kendi başınıza yapılandırmak ve güncellemek dakikalar alır.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, verileri tek bir platformda görselleştirmeyi sağlayan bir uygulamadır. Farklı kaynaklardan verileri birleştirerek analiz etmeye yardımcı olur.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver, Microsoft Power BI'da verileri görselleştirmek ve raporlamak için kullanıcı dostu bir analiz çözümüdür, miras raporları taşımak için uygundur.
Slemma
slemma.com
Slemma, işletmeler için tasarlanmış basit ama güçlü bir raporlama aracıdır. Slemma, kullanıcıların veri ambarlarından, veri depolama sağlayıcılarından ve bulut hizmeti çözümlerinden gelen tüm verilerini tek bir yerden görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow, verileri otomatikleştirip görselleştirerek iş akışlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
MyDash
mydash.ai
DASH, EN İYİ KURULUŞLARIN KRİTİK VERİLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİREREK DAHA HIZLI KARARLAR ALMALARINA YARDIMCI OLAN HAFİF, TAM HİZMETLİ BİR DASHBOARD İŞLETMESİDİR. Ücretsiz Kontrol Paneli, Bağlayıcılar ve Görselleştirme İş Zekası gerekli ve pahalıdır. Ama öyle olmak zorunda değil. Bir araç, önemli platform bağlayıcıları ve sınıfının en iyisi bir görselleştirme kitaplığı oluşturduk. Hizmetimiz, karşılığında para aldığımız tek şey, onu ortaklarımız için ayarlamaktır. Misyonumuz: Düşük maliyetler ve abonelikler, liderlerin iyi iş kararları vermesini engellememelidir.
Displayr
displayr.com
DisplayR, piyasa araştırmacılarına veri analizi, görselleştirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks, kullanıcıların veri dosyalarından özel grafikler oluşturmasına yardımcı olan bir çevrimiçi grafik oluşturma aracıdır.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack, İş Zekası (BI) araçlarını, CRM'leri ve veri ambarlarını kullanarak slayt destelerini ve belgeleri otomatik olarak oluşturur ve günceller. Hiçbir mühendislik veya manuel çalışmaya gerek yoktur.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus güçlü ve etkili bir raporlama platformudur. Qalyptus esnektir ve Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed ve QlikView'den çeşitli formatlarda özel raporlar oluşturmanıza olanak tanır: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML ve daha fazlası. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, ek maliyet olmadan sınırsız alıcıya yönelik raporlar oluşturun. Raporlar e-postayla iletilebilir, klasörlerde saklanabilir, Web'de yayınlanabilir; Qalyptus Cloud, Qlik Sense SaaS için %100 bulut ürünüdür. Qalyptus Server, Qlik Sense Client-Managed için %100 Şirket İçi bir üründür.
Datapad
datapad.io
Datapad, no-code raporlama platformudur. Verileri birleştirir, görselleştirir ve ekipler ile müşterilerle işbirliği yapmayı kolaylaştırır.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts, geliştiricilerin her boyuttaki web ve mobil projelere etkileşimli grafikler eklemesini kolaylaştıran çok platformlu bir grafik kitaplığıdır. Dünyanın en büyük 100 şirketinin %80'inden fazlası Highcharts'ı kullanıyor ve uygulama geliştirme, yayıncılık, veri bilimi ve finans gibi sektörlerde 50.000'den fazla şirket Highcharts kullanıyor. Highcharts, 2009'dan bu yana aktif olarak geliştirilmektedir ve sağlam özellikleri, kullanım kolaylığı, kapsamlı dokümantasyonu, erişilebilirlik uyumluluğu ve canlı topluluğu nedeniyle geliştiricilerin favorisi olmaya devam etmektedir.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq, işletme mimarisi yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir platformdur; kuruluşların süreçlerini optimize etmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.
Pigment
pigment.com
Pigment Nedir? Pigment bir iş planlama platformudur. İnsanları, verileri ve süreçleri sezgisel, uyarlanabilir, entegre bir platformda bir araya getiren ekipler, büyümeyi teşvik etmek, değişime tepki vermek ve işlerini geleceğe hazır hale getirmek için hızlı bir şekilde güvenilir stratejik ve operasyonel iş planları oluşturabilir. Klarna, Figma, Airtable, PVH ve Webhelp gibi sektör lideri şirketler Pigment'e her gün güveniyor ve bu onların kendinden emin ve doğru kararlar almasına olanak tanıyor.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics, ekibinizin en yaygın ve değerli müşteri iletişim araçlarınızdan (iş telefonu sisteminiz ve iletişim merkezi uygulamanız) kritik bilgiler elde etmesini sağlar. Brightmetrics, Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral veya Genesys Cloud sisteminizden telefon ve diğer çok kanallı etkileşim verilerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir konfigürasyona çeker ve düzenler. Analitiklerimiz ve gerçek zamanlı kontrol panellerimiz, ekibinizin, üst düzey trendleri gösteren özet raporlardan veya görselleştirmelerden ayrı aramalar veya etkileşimlere kadar derinlemesine inceleme yapmasını sağlar; böylece bağlamı anlayabilir ve akıllı iş kararları vermenize yardımcı olacak daha bilinçli sonuçlar elde edebilirsiniz. Brightmetrics Farkı Değere Dönüşme Süresi Ücretsiz deneme kurulumu, hiçbir etkinleştirme ücreti olmadan günler değil dakikalar alır. Kullanım Kolaylığı Kullanımı kolay şablonlarımızla verilerinizi bugün görün veya kendinizinkini hızla özelleştirin. İçgörüleri ve Erişimi Demokratikleştirin Sınırsız Brightmetrics kullanıcısına sunuyoruz; Genesys Cloud lisansına gerek yok. Benzersiz Özellikler Uyum verileri raporlamasından ve verilerin kusursuz şekilde detaylandırılmasından yararlanın. Değerli İçgörüler Elde Etmeye Bugün Başlayın Brightmetrics, şimdiye kadar kullandığınız diğer müşteri etkileşimi analitiği ve gösterge tablosu araçlarına benzemez ve bunu kanıtlayabiliriz. Bugün bir demo istemek için tıklayın!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. Discern, iş zekasının kolaylaştırılmış halidir. Kullanıma hazır yapılandırmamız, müşterilerin yüzlerce metrikle ve bunların tamamıyla çalışmaya başlamasını sağlar.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine etkili içgörüleri aylar değil, birkaç gün içinde ekleyebilir. Ve ürün kullanıcılarını hızlı bir şekilde verilerden kararlara taşıyın.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Explo
explo.co
Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleyerek ve kendi self servis veri raporlarını oluşturarak verilerini kendi başlarına keşfetme gücü verin.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, sizi daha akıllı, daha hızlı ve veri odaklı kararlarınıza daha fazla güvenmek amacıyla iş için güvenilir ortak pilot olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, her kullanıcıya-veri bilimcisi, iş analisti veya IT uzman olmayan her kullanıcıya, ilgili analizi organizasyonel hedeflere bağlayacak şekilde gerçekleştirme gücü verir. Her kullanıcının yolculuğunu basitten sofistike analitiklere kısaltan, bilinmeyenleri keşfetmeleri, yeni ilişkiler tanımlamaları, sonuçlar hakkında daha derin bir anlayış elde etmelerini ve statükoya meydan okumaları için verileri kullanmalarına izin verir. IBM Cognos Analytics ile kuruluşunuzdaki herhangi biriyle verileriniz hakkında işlem yapılabilir bilgileri görselleştirin, analiz edin ve paylaşın.
Octoboard for Business
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
Waytobi
waytobi.com
Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde çalışmaya ve iş ölçümlerinizi analiz etmeye başlayabilirsiniz. Şirketlerin iş performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve ardından yalnızca etkili, zamanında ve verimli iş kararları almalarına yardımcı oluyoruz. Hizmetimizle şunları yapabilirsiniz: - Kendi KPI'larınızı oluşturabilir veya mağazamızdan sektördeki en iyi uygulamalar KPI şablonlarını seçebilirsiniz - Hesaplanan ve değişen KPI'ları kullanın - Rolleri ve ayrıcalıkları seçin (4 hiyerarşi düzeyi) - KPI raporlarınızı ve analizlerinizi yönetin - kontrol panelleri aracılığıyla performans
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly, daha fazla içgörü ve verimlilik sağlamak için bir şirketin araç paketiyle entegre olan bir veri analizi aracıdır. Amacımız ekipleri basit veri kontrol panelleriyle güçlendirerek verilere kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine tek bir doğruluk kaynağı sağlıyoruz ve güvenle büyümelerini kolaylaştırıyoruz. Paylaşılan kontrol panelleri aracılığıyla ekipler arasında işbirliğini etkinleştirme. MRR, ARR, LTC, CAC, Kohort Analizi ve çok daha fazlasını hesaplamak için işletme türünüze (SaaS, başlangıç vb.) dayalı otomatik B2B KPI'ları ve ölçümleri ile! Platform, özellikle yatırımcıları olan büyüyen şirketler için tasarlanmıştır. ScaleXP, parmaklarınızı iş performansının nabzında tutmak için gerçek zamanlı verilerimiz ve kurucuların görünüm gösterge tablosuyla kullanıcıların güvenle bağış toplamasına olanak tanır.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl, Küçük ve Orta ölçekli kuruluşlara yönelik Bulut tabanlı bir veri platformu ve raporlama çözümüdür. Sağlık, Muhasebe ve Spor Organizasyonları için veri ve raporlama konusunda uzmanız.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi bir iş zekası ve raporlama sistemidir; şirketinizin ilerleyişini analiz etmenin ve görselleştirmenin esnek ve kolay bir yoludur. Tüm şirket verilerinizi tek bir yerde toplamanıza, manuel veri yönetiminde zamandan tasarruf etmenize, daha hızlı karar almanıza ve ekibinizi hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşma konusunda motive etmenize yardımcı olan bir iş zekası aracı. İçin En İyisi: Farklı yerlerde verileri (ERP sistemleri, Excel veya diğer dosyalar) bulunan ve tüm verileri tek bir yerde birleştirmek, görselleştirmek ve analize hazırlamak için bir araca ihtiyaç duyan, herhangi bir alandaki küçük ve orta ölçekli işletmeler. flex.bi Fiyatlandırmasına Genel Bakış: flex.bi fiyatlandırması ayda 35 EUR'dan başlar. flex.bi ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Aşağıdaki ek fiyatlandırma ayrıntılarına bakın https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
Viur
viurdata.com
Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak ve öngörüler oluşturmak için ileri düzeyde teknik uzmanlık veya programlama dilleri bilgisi gerekmez.
Ottava
ottava.io
Ottava, Excel tabanlı iş akışlarını gelişmiş veri analizi yetenekleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu hale getiren veri yönetimi yazılımının ön saflarında yer almaktadır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Ottava, veri girişini, grafik oluşturmayı ve analizi basitleştirerek kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Ayrıntılı analizler yapmadan önce dikkatli veri hazırlığı gerektiren geleneksel araçların aksine Ottava, kullanıcılara doğrudan özetlenmiş veya toplu verilerden bilgi girme, keşfetme ve içgörüler çıkarma olanağı sağlar. Bu benzersiz yetenek, analitik süreci hızlandırır ve değerli zamandan tasarruf ederek kullanıcıların, verileri içindeki gizli bilgileri ortaya çıkarmasına ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint'te raporlarla veya iş sunumlarıyla çalışan herkes için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Grunt, PowerPoint kullanırken dört önemli alanda gelişmenize yardımcı olabilir: → Daha verimli çalışın → Slaytlarınızın kalitesini artırın → İş akışınızı geliştirin ve stresi azaltın → Sunumlarınızla etki yaratın Tek tıklamayla otomatik sunumlar oluşturun ve raporlar oluşturun: → Kolay veri görselleştirme → Otomatik hizalama, boyutlandırma ve biçimlendirme → İhtiyaçlarınıza göre ayarlanan dinamik şablonlar → PowerPoint ile güçlü Excel bağlantısı Danışmanlar, Mali Analistler, Mali kontrolörler, Proje Yöneticileri, CFO'lar, İş Geliştirme Yöneticileri, Satış Yöneticileri, Yatırım Bankacılığı için geliştirilmiştir Analistler, İş Analistleri, Yatırım Yöneticileri, Genel Müdürler ve iş sunumları ve PowerPoint üzerinde çalışan herkes.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard, pazarlama ajanslarına rapor oluşturma ve müşteri portalları sunma imkanı sağlayan bir uygulamadır. 50'den fazla pazarlama platformu ile entegrasyon destekler.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, İK ve Yetenek Yönetimi Sistemlerinden verileri getirir. IntelliBoard, çevrimiçi öğrenmeyi kullanarak her kurumun kritik katılım verilerinin girilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır ve öğrenci başarısına dahil olan herkes için iletişimi organize etmek amacıyla öğrenci veri noktalarına ve platforma erişim sağlar.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performans gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.
Talligence
talligence.in
Talligence, taksit kullanıcıları için bir iş zekası raporlama aracıdır. Talligence, taksit verilerini anlamlı iş bilgilerine dönüştüren ve görselleştiren güçlü ve benzersiz bir AI ve ML ile çalışan BI çözümüdür. Kullanımı çok basit ve uygulanması kolaydır.
Selfr
selfr.ai
Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendislerini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve birçok sıkıcı manuel görevi otomatikleştirir.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive, SQL veritabanlarınız için bir raporlama aracıdır. Özelleştirilebilir veri raporları oluşturun ve doğrudan veritabanlarınızdan ekibinize e-postayla gönderin.
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting, finansal ve finansal olmayan veriler için raporlama, tahmin ve bütçeleme işlemlerini otomatikleştiren bir uygulamadır.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI, veriye dayalı içgörüleri hızlı bir şekilde bulmak ve iş, mağaza ve ürün sorunlarını takip etmek için gelişmiş bir çözümdür. Perakendecilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak perakendecilerle işbirliği içinde geliştirilen bir dizi hazır yapay zeka destekli rapordur.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Markaaz
markaaz.com
Küçük işletme müşterilerinizi işe almak ve izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanımı kolay API'lerimiz, DIY kodsuz tekliflerimiz ve küçük işletme katılım seçeneklerini içeren özel kombinasyon hizmetlerimizle, daha fazla küçük işletmenin katılımı ve verimli işletme takibi için çok uygun bir maliyetle gerçek zamanlı müşteri doğrulamayı hızlı ve kolay bir şekilde sağlamanıza yardımcı oluyoruz. rekabetçi fiyat noktası. %98'i küçük işletmelerden oluşan 300 milyondan fazla küresel işletme kaydından oluşan özel iş bilgileri veritabanımız Markaaz Dizini tarafından desteklenen, her zaman mevcut olan verilerimiz, istediğiniz her şirkete ilişkin gerçekten bütünsel bir görünüm için firma grafiği, iş sağlığı ve itibar verilerini birleştirir. 7/24/365 doğrulamak, izlemek veya devreye almak için. www.markaaz.com/enterprise/ adresinden bize katılın
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Eşleştiricisi/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yükü/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Venngage
venngage.com
Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.
Reportz
reportz.io
Reportz, dijital pazarlama şirketleri için raporlama süreçlerini otomatikleştiren bir canlı raporlama aracıdır.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve daha hazırlıklı olmasını sağlarken çalışanlar için esneklik ve işverenler için hesap verebilirlik sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler, organizasyonun ve bireysel başarının desteklenmesine yardımcı olur. Üretkenlik zekası sağlamak için Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme'yi kullanarak CRM, ofis paketiniz ve telefon sisteminiz gibi temel iş uygulamalarınızdaki binlerce günlük etkinlik noktasını ölçüyoruz. Tescilli puanlama sistemimiz saniyeler içinde sindirilebilen temel göstergeler üretir, böylece liderler verilerden yola çıkarak iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilir. Karmaşık makine öğrenimi algoritmalarımız tek bir puan vererek fırsatları hızla değerlendirmenizi kolaylaştırır. Birden fazla raporun incelendiği ve sorunlu alanları belirlemek için zorlu görüşmeler yapıldığı günler çoktan geride kaldı. Uygulama 15 dakikadan az sürer ve son kullanıcı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çalışan üretkenliğini ölçmenin birçok nedeni vardır; ancak gerçekten işe yarayan ve uygulaması ve kullanımı kolay çok az araç vardır.
Preset
preset.io
Yalnızca birkaç tıklamayla verilerinizi sergileyen güzel, özelleştirilmiş ve dinamik kontrol panellerini hızla oluşturun ve paylaşın. Kodsuz görsel oluşturucumuzla kolayca keşfedin veya son teknoloji ürünü SQL düzenleyicimizi kullanarak daha derin analizler yapın. Üstüne hafif ve güçlü bir görselleştirme katmanı ekleyerek veri altyapınıza yaptığınız yatırımlardan yararlanın. Superset, temeldeki veri mimarinizden bağımsızdır ve ek bir alım katmanı gerektirmez. Apache Superset, Airbnb'den oluşturulmuş güçlü bir açık kaynaklı veri görselleştirme aracıdır. Superset'in orijinal yaratıcısı tarafından kurulan Preset, Superset için eksiksiz, kullanımı kolay, kurumsal kullanıma hazır bir platform sunar.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo, araştırmacıların nitel ve karma yöntem verilerini analiz etmelerine ve içgörü elde etmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
Litmaps
litmaps.com
Litmaps, araştırmacılara atıf haritaları ve güncellemelerle bilimsel çalışmaları görselleştirerek araştırma süreçlerini kolaylaştıran bir buluş aracı olarak hizmet vermektedir.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kodlama gerektirmeden dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Esnek bileşenlerle özelleştirme imkanı sunar.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanıcıların görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan bir veri görselleştirme aracıdır. Grafikler, infografikler ve etkileşimli haritalar yapmanıza olanak tanır.
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, veri kaynaklarını birleştirerek özelleştirilebilir raporlar ve gösterge tabloları oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir veri görselleştirme aracıdır.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.
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