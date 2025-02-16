Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Suriye

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.