Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts, geliştiricilerin her boyuttaki web ve mobil projelere etkileşimli grafikler eklemesini kolaylaştıran çok platformlu bir grafik kitaplığıdır. Dünyanın en büyük 100 şirketinin %80'inden fazlası Highcharts'ı kullanıyor ve uygulama geliştirme, yayıncılık, veri bilimi ve finans gibi sektörlerde 50.000'den fazla şirket Highcharts kullanıyor. Highcharts, 2009'dan bu yana aktif olarak geliştirilmektedir ve sağlam özellikleri, kullanım kolaylığı, kapsamlı dokümantasyonu, erişilebilirlik uyumluluğu ve canlı topluluğu nedeniyle geliştiricilerin favorisi olmaya devam etmektedir.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin, dosya paylaşım güvenliğini iyileştirin ve tüm ekibinizin verilerle ilgilenmesini sağlayın. Datadeck, herkesi güzel gösterge tablolarıyla senkronize ederek şirketinizi daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Datadeck'i kullanmak, ekiplerin veri analizi üzerinde işbirliği yapmasına, profesyonel raporlar oluşturmasına ve sonuçta tüm veri kaynaklarınızı tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak ve önemli ölçümlerinizi takip etmek için verilerinizi merkezileştirin. Güvenlik: Datadeck ile tüm verileriniz ve dosyalarınız güvende. Kimin neye erişebileceğini seçebilir, ekibinize farklı erişim izinleri verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kontrol panelinize hangi IP'lerin erişebileceğini seçmek için sonuna kadar inebilirsiniz. İşbirliği: Şirketinizdeki herkesin verilere yaklaşmasına ve bu verileri şirkete fayda sağlamak için kullanmalarına izin verin. Ekibinizin birlikte çalışmasını sağlayın ve e-posta veya anlık mesaj yoluyla dosya ve daha fazla dosya göndermekten kaçının. Kullanımı Kolay: Datadeck, önceden herhangi bir veri analizi bilgisine veya iş zekası platformlarıyla ilgili herhangi bir deneyime ihtiyaç duymaz. Kılavuza gerek yok, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir ve platformu kullandıkça diğer püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Verilerinizin güzel görsel temsillerini elde etmek için alanı sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Hızlı Kurulum: Veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyin ve bir dakikadan kısa sürede onlarla çalışmaya başlayın. Profesyonel Raporlama: Datadeck'in kontrol panelleri, harekete geçmeniz gerekebilecek zaman çerçevesine göre (saatlik, günlük, haftalık, aylık) profesyonel raporlar işlevi görür; onu oluşturursunuz ve erişim vermek istediğiniz herkesle paylaşırsınız. Zaman Kazandırır: Verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve uygulamalara giriş ve çıkış yapmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize dosya göndermek için daha az zaman harcayın. Datadeck gibi iyi tasarlanmış ve ergonomik bir araçla önemli olanlarla daha fazla zaman geçirin.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+, Microsoft Power BI'da verilerinizi görselleştirmenin ve anlamlı hikayeleri paylaşmanın en hızlı yoludur. Sezgisel kodsuz kullanıcı deneyimi (UX), sıradan kullanıcıların bile tek bir görselde entegre edilmiş 50'den fazla grafik, çizelge ve tabloyla dakikalar içinde gösterge tabloları ve storyboard'lar oluşturmasına yardımcı olur. Analytics+, müşterilerin eski kontrol panellerini Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira'dan veya statik PowerPoint kontrol panellerini Think-cell veya Mekko Graphics'ten taşımasına ve bunları Microsoft Power BI içinde birleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Slemma
slemma.com
Slemma, işletmeler için tasarlanmış basit ama güçlü bir raporlama aracıdır. Slemma, kullanıcıların veri ambarlarından, veri depolama sağlayıcılarından ve bulut hizmeti çözümlerinden gelen tüm verilerini tek bir yerden görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Easyflow
easyflow.io
Elinizde veri var; muhtemelen çok fazla. Sorun bu değil. Gerçek sorunlu veriler, bu verileri içgörülere ve bu içgörüleri acı çekmeden eyleme dönüştürmediğiniz sürece temelde değersizdir! Easyflow, her şeyi otomatikleştirmenize ve her şeyi görselleştirmenize olanak tanıyarak bu yolculukta başarılı olmanıza yardımcı olacaktır! Bu bir sürükle ve bırak çözümüdür, geliştirme becerisi gerektirmez. Easyflow ile uygulamaları bağlayabilir, verileri analiz edebilir ve tam olarak istediğiniz gibi çalışan otomasyonlar ve akılda kalıcı KPI kontrol paneli oluşturabilirsiniz.
MyDash
mydash.ai
DASH, EN İYİ KURULUŞLARIN KRİTİK VERİLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİREREK DAHA HIZLI KARARLAR ALMALARINA YARDIMCI OLAN HAFİF, TAM HİZMETLİ BİR DASHBOARD İŞLETMESİDİR. Ücretsiz Kontrol Paneli, Bağlayıcılar ve Görselleştirme İş Zekası gerekli ve pahalıdır. Ama öyle olmak zorunda değil. Bir araç, önemli platform bağlayıcıları ve sınıfının en iyisi bir görselleştirme kitaplığı oluşturduk. Hizmetimiz, karşılığında para aldığımız tek şey, onu ortaklarımız için ayarlamaktır. Misyonumuz: Düşük maliyetler ve abonelikler, liderlerin iyi iş kararları vermesini engellememelidir.
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. 3. İlgi çekici, otomatik güncellenen raporların ve gösterge tablolarının basitleştirilmiş oluşturulması. 4. Gelişmiş kalite kontrolü. Displayr ile analiz, görselleştirme, raporlama ve kontrol paneli oluşturma için tek bir platforma sahip olursunuz. İster MaxDiff, Conjoint, Pazar Segmentasyonu, Müşteri Geri Bildirimi, Marka Araştırması veya otomatik güncelleme, etkileşimli kontrol panelleri ve son teknoloji makine öğrenimi ve metin kodlama gibi gelişmiş özellikler olsun, Displayr'da her şey mevcuttur.
ChartBlocks
chartblocks.io
Güzel özel grafikler oluşturun. ChartBlocks, verilerinizi elektronik tablolardan paylaşılabilir grafiklere taşır; kodlamaya gerek yoktur.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack, İş Zekası (BI) araçlarını, CRM'leri ve veri ambarlarını kullanarak slayt destelerini ve belgeleri otomatik olarak oluşturur ve günceller. Hiçbir mühendislik veya manuel çalışmaya gerek yoktur.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus güçlü ve etkili bir raporlama platformudur. Qalyptus esnektir ve Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed ve QlikView'den çeşitli formatlarda özel raporlar oluşturmanıza olanak tanır: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML ve daha fazlası. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, ek maliyet olmadan sınırsız alıcıya yönelik raporlar oluşturun. Raporlar e-postayla iletilebilir, klasörlerde saklanabilir, Web'de yayınlanabilir; Qalyptus Cloud, Qlik Sense SaaS için %100 bulut ürünüdür. Qalyptus Server, Qlik Sense Client-Managed için %100 Şirket İçi bir üründür.
Datapad
datapad.io
Datapad kodsuz bir raporlama platformudur. Herhangi bir işletmenin anında 15'ten fazla kaynakla entegre olmasına, verilerini tek bir konumda birleştirmesine ve ekipleri ve müşterileriyle işbirliği yapmasına yardımcı olur. Araç, kullanım kolaylığı, tasarımı ve sadeliği açısından öne çıkıyor. Öne çıkan özelliklerden bazıları şunlardır: - 15'ten fazla entegrasyon - Metrik ve kontrol paneli şablonları - AI Insight oluşturma - Google E-Tablolar grafik oluşturucu - Kontrol paneli bağlantıları ve yerleştirme - Günlük e-posta puan kartları - Ekip KPI işbirliği
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının basit analizlerden gelişmiş analitiklere doğru yolculuğunu kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
Ardoq
ardoq.com
Kurumsal mimariyi yeniden canlandırın. Ardoq'ın veri odaklı platformu, değişim gezmek, gelir artışı, yakıt inovasyonunun kilidini açmak ve dönüşümü hızlandırmak için açık bir yol çizerek kurumsal görüşlerinizi birleştirir. Yazılımımız, kuruluşların insanları, projeleri, stratejileri, süreçleri, uygulamaları, altyapısı ve yetenekleri arasındaki değişimin etkisini planlamasına, yürütmesine ve tahmin etmelerine yardımcı olur. Ardoq ile yeni veriler, daha iyi kararlar için içgörü sağlayan dinamik bir genel bakış yaratır. Gösterge panoları, etkileşimli görselleştirmeler ve diyagramların yardımıyla kullanıcılar, teknoloji ve insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları anlamaya ve daha az zaman belgelemeye odaklanabilir. Ardoq, müşterilerimize başarılı bir değişiklik yoluyla değer vermeleri için güçlendirme misyonu olan cesur, sevecen ve tahrikli bir şirkettir. Daha fazla bilgi: www.ardoq.com.
Vareto
vareto.com
Vareto, stratejik finans ve iş ekiplerinin tek bir kaynaktan planlama, tahmin ve raporlama yapmasına yönelik modern, sezgisel FP&A platformudur. Vareto, orta pazar, yüksek büyüme ve kurumsal ekipler için oluşturulmuş olup iş ihtiyaçları geliştikçe esnek, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. ✅ Haftalar içinde değer kazanma zamanını yakalayın. Vareto, uygulamanızı ve işe alım başarınızı garantilemek için şirket içi, özel Müşteri Büyüme Yöneticileri (FP&A deneyimine sahip) sunar. ✅ Planlamayı zahmetsiz hale getirin. Model oluşturmayı kolay ve sezgisel hale getiren sezgisel bir araçla planlama sürecinizi dönüştürün. Artık hatalı verilere sahip, eski, bağlantısız e-tablolar yok. Planlarınızı güncel tutun ve doğrudan ERP, CRM, HRIS ve diğer iş sistemlerinizden alınan en son verilerle hedeflere doğru ilerlemeyi takip edin. ✅ Doğrudan Vareto'daki iş ortaklarıyla kolayca işbirliği yapın. Yorumlar ve @bahsetmelerle paydaşlardan planlara ilişkin girdi toplayın ve bağlam sağlamak için çizelgelere, grafiklere ve raporlara açıklamalar ekleyin. ✅ Yüksek değerli işler için zaman ayırın. Aylık bütçelerden fiili sapma analizine ve gerçek zamanlı performans izlemeye kadar tüm yönetici ve departman raporlamalarınızı otomatikleştirin. Vareto, raporları güncel tutmak için en son verileri otomatik olarak alır. ✅ Güven ve uyum oluşturun. İşlem düzeyinde ayrıntılara anında tıklama olanağıyla, iş ortaklarınıza raporlara self-servis erişim olanağı verin. Kimin neyi göreceğini kontrol etmek için ayrıntılı erişim izinlerini kullanın. ✅ Raporları istediğiniz şekilde oluşturun ve özelleştirin. Vareto'da istediğiniz raporu SQL veya kod olmadan kolayca oluşturun. Özel ölçümleri ve görselleştirmeleri dışarıdan bir danışmana ihtiyaç duymadan kendi başınıza yapılandırmak ve güncellemek dakikalar alır.
Pigment
pigment.com
Pigment Nedir? Pigment bir iş planlama platformudur. İnsanları, verileri ve süreçleri sezgisel, uyarlanabilir, entegre bir platformda bir araya getiren ekipler, büyümeyi teşvik etmek, değişime tepki vermek ve işlerini geleceğe hazır hale getirmek için hızlı bir şekilde güvenilir stratejik ve operasyonel iş planları oluşturabilir. Klarna, Figma, Airtable, PVH ve Webhelp gibi sektör lideri şirketler Pigment'e her gün güveniyor ve bu onların kendinden emin ve doğru kararlar almasına olanak tanıyor.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics, ekibinizin en yaygın ve değerli müşteri iletişim araçlarınızdan (iş telefonu sisteminiz ve iletişim merkezi uygulamanız) kritik bilgiler elde etmesini sağlar. Brightmetrics, Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral veya Genesys Cloud sisteminizden telefon ve diğer çok kanallı etkileşim verilerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir konfigürasyona çeker ve düzenler. Analitiklerimiz ve gerçek zamanlı kontrol panellerimiz, ekibinizin, üst düzey trendleri gösteren özet raporlardan veya görselleştirmelerden ayrı aramalar veya etkileşimlere kadar derinlemesine inceleme yapmasını sağlar; böylece bağlamı anlayabilir ve akıllı iş kararları vermenize yardımcı olacak daha bilinçli sonuçlar elde edebilirsiniz. Brightmetrics Farkı Değere Dönüşme Süresi Ücretsiz deneme kurulumu, hiçbir etkinleştirme ücreti olmadan günler değil dakikalar alır. Kullanım Kolaylığı Kullanımı kolay şablonlarımızla verilerinizi bugün görün veya kendinizinkini hızla özelleştirin. İçgörüleri ve Erişimi Demokratikleştirin Sınırsız Brightmetrics kullanıcısına sunuyoruz; Genesys Cloud lisansına gerek yok. Benzersiz Özellikler Uyum verileri raporlamasından ve verilerin kusursuz şekilde detaylandırılmasından yararlanın. Değerli İçgörüler Elde Etmeye Bugün Başlayın Brightmetrics, şimdiye kadar kullandığınız diğer müşteri etkileşimi analitiği ve gösterge tablosu araçlarına benzemez ve bunu kanıtlayabiliriz. Bugün bir demo istemek için tıklayın!
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. Discern, iş zekasının kolaylaştırılmış halidir. Kullanıma hazır yapılandırmamız, müşterilerin yüzlerce metrikle ve bunların tamamıyla çalışmaya başlamasını sağlar.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine etkili içgörüleri aylar değil, birkaç gün içinde ekleyebilir. Ve ürün kullanıcılarını hızlı bir şekilde verilerden kararlara taşıyın.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Explo
explo.co
Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleyerek ve kendi self servis veri raporlarını oluşturarak verilerini kendi başlarına keşfetme gücü verin.
Waytobi
waytobi.com
Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde çalışmaya ve iş ölçümlerinizi analiz etmeye başlayabilirsiniz. Şirketlerin iş performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve ardından yalnızca etkili, zamanında ve verimli iş kararları almalarına yardımcı oluyoruz. Hizmetimizle şunları yapabilirsiniz: - Kendi KPI'larınızı oluşturabilir veya mağazamızdan sektördeki en iyi uygulamalar KPI şablonlarını seçebilirsiniz - Hesaplanan ve değişen KPI'ları kullanın - Rolleri ve ayrıcalıkları seçin (4 hiyerarşi düzeyi) - KPI raporlarınızı ve analizlerinizi yönetin - kontrol panelleri aracılığıyla performans
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly, daha fazla içgörü ve verimlilik sağlamak için bir şirketin araç paketiyle entegre olan bir veri analizi aracıdır. Amacımız ekipleri basit veri kontrol panelleriyle güçlendirerek verilere kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine tek bir doğruluk kaynağı sağlıyoruz ve güvenle büyümelerini kolaylaştırıyoruz. Paylaşılan kontrol panelleri aracılığıyla ekipler arasında işbirliğini etkinleştirme. MRR, ARR, LTC, CAC, Kohort Analizi ve çok daha fazlasını hesaplamak için işletme türünüze (SaaS, başlangıç vb.) dayalı otomatik B2B KPI'ları ve ölçümleri ile! Platform, özellikle yatırımcıları olan büyüyen şirketler için tasarlanmıştır. ScaleXP, parmaklarınızı iş performansının nabzında tutmak için gerçek zamanlı verilerimiz ve kurucuların görünüm gösterge tablosuyla kullanıcıların güvenle bağış toplamasına olanak tanır.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl, Küçük ve Orta ölçekli kuruluşlara yönelik Bulut tabanlı bir veri platformu ve raporlama çözümüdür. Sağlık, Muhasebe ve Spor Organizasyonları için veri ve raporlama konusunda uzmanız.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi bir iş zekası ve raporlama sistemidir; şirketinizin ilerleyişini analiz etmenin ve görselleştirmenin esnek ve kolay bir yoludur. Tüm şirket verilerinizi tek bir yerde toplamanıza, manuel veri yönetiminde zamandan tasarruf etmenize, daha hızlı karar almanıza ve ekibinizi hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşma konusunda motive etmenize yardımcı olan bir iş zekası aracı. İçin En İyisi: Farklı yerlerde verileri (ERP sistemleri, Excel veya diğer dosyalar) bulunan ve tüm verileri tek bir yerde birleştirmek, görselleştirmek ve analize hazırlamak için bir araca ihtiyaç duyan, herhangi bir alandaki küçük ve orta ölçekli işletmeler. flex.bi Fiyatlandırmasına Genel Bakış: flex.bi fiyatlandırması ayda 35 EUR'dan başlar. flex.bi ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Aşağıdaki ek fiyatlandırma ayrıntılarına bakın https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
Viur
viurdata.com
Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak ve öngörüler oluşturmak için ileri düzeyde teknik uzmanlık veya programlama dilleri bilgisi gerekmez.
Ottava
ottava.io
Ottava, Excel tabanlı iş akışlarını gelişmiş veri analizi yetenekleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu hale getiren veri yönetimi yazılımının ön saflarında yer almaktadır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Ottava, veri girişini, grafik oluşturmayı ve analizi basitleştirerek kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Ayrıntılı analizler yapmadan önce dikkatli veri hazırlığı gerektiren geleneksel araçların aksine Ottava, kullanıcılara doğrudan özetlenmiş veya toplu verilerden bilgi girme, keşfetme ve içgörüler çıkarma olanağı sağlar. Bu benzersiz yetenek, analitik süreci hızlandırır ve değerli zamandan tasarruf ederek kullanıcıların, verileri içindeki gizli bilgileri ortaya çıkarmasına ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint'te raporlarla veya iş sunumlarıyla çalışan herkes için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Grunt, PowerPoint kullanırken dört önemli alanda gelişmenize yardımcı olabilir: → Daha verimli çalışın → Slaytlarınızın kalitesini artırın → İş akışınızı geliştirin ve stresi azaltın → Sunumlarınızla etki yaratın Tek tıklamayla otomatik sunumlar oluşturun ve raporlar oluşturun: → Kolay veri görselleştirme → Otomatik hizalama, boyutlandırma ve biçimlendirme → İhtiyaçlarınıza göre ayarlanan dinamik şablonlar → PowerPoint ile güçlü Excel bağlantısı Danışmanlar, Mali Analistler, Mali kontrolörler, Proje Yöneticileri, CFO'lar, İş Geliştirme Yöneticileri, Satış Yöneticileri, Yatırım Bankacılığı için geliştirilmiştir Analistler, İş Analistleri, Yatırım Yöneticileri, Genel Müdürler ve iş sunumları ve PowerPoint üzerinde çalışan herkes.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, İK ve Yetenek Yönetimi Sistemlerinden verileri getirir. IntelliBoard, çevrimiçi öğrenmeyi kullanarak her kurumun kritik katılım verilerinin girilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır ve öğrenci başarısına dahil olan herkes için iletişimi organize etmek amacıyla öğrenci veri noktalarına ve platforma erişim sağlar.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performans gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.
Talligence
talligence.in
Talligence, Tally kullanıcıları için bir iş zekası raporlama aracıdır. Talligence, Tally verilerinizi anlamlı iş öngörülerine dönüştüren ve görselleştiren güçlü ve benzersiz bir yapay zeka ve makine öğrenimi destekli BI çözümüdür. Kullanımı oldukça basit ve uygulaması kolaydır.
Selfr
selfr.ai
Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendislerini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve birçok sıkıcı manuel görevi otomatikleştirir.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive, SQL veritabanlarınız için bir raporlama aracıdır. Özelleştirilebilir veri raporları oluşturun ve doğrudan veritabanlarınızdan ekibinize e-postayla gönderin.
Reach Reporting
reachreporting.com
Erişim Raporlamasına geçin. Finansal ve finansal olmayan verileriniz için otomasyon. Güçlü kontrol panelleri ve geliştirilmiş görsellerle raporlamayı, tahmin etmeyi ve bütçelemeyi kolaylaştırır. Dakikalar içinde veriye dayalı daha iyi kararlar almak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirin. 3 Yönlü Tahmin özelliğimizle iş gidişatınıza ilişkin değerli bilgiler edinin. Kâr/Zarar, Bilanço ve Nakit Akışı Tablonuzu birbirine bağlayarak, otomatik nakit akışı tahminiyle finansallarınızın kapsamlı bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Finans yöneticileri, muhasebeciler ve danışmanlar, zamanlarının %48'inin finansal raporlar ve gösterge tabloları hazırlamakla harcandığını tahmin ediyor. Raporlar ve kontrol panelleri her ay veri akışına göre dinamik olarak güncellenir. Verileri yalnızca birkaç tıklamayla görselleştirin.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI, veriye dayalı içgörüleri hızlı bir şekilde bulmak ve iş, mağaza ve ürün sorunlarını takip etmek için gelişmiş bir çözümdür. Perakendecilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak perakendecilerle işbirliği içinde geliştirilen bir dizi hazır yapay zeka destekli rapordur.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Markaaz
markaaz.com
Küçük işletme müşterilerinizi işe almak ve izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanımı kolay API'lerimiz, DIY kodsuz tekliflerimiz ve küçük işletme katılım seçeneklerini içeren özel kombinasyon hizmetlerimizle, daha fazla küçük işletmenin katılımı ve verimli işletme takibi için çok uygun bir maliyetle gerçek zamanlı müşteri doğrulamayı hızlı ve kolay bir şekilde sağlamanıza yardımcı oluyoruz. rekabetçi fiyat noktası. %98'i küçük işletmelerden oluşan 300 milyondan fazla küresel işletme kaydından oluşan özel iş bilgileri veritabanımız Markaaz Dizini tarafından desteklenen, her zaman mevcut olan verilerimiz, istediğiniz her şirkete ilişkin gerçekten bütünsel bir görünüm için firma grafiği, iş sağlığı ve itibar verilerini birleştirir. 7/24/365 doğrulamak, izlemek veya devreye almak için. www.markaaz.com/enterprise/ adresinden bize katılın
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Eşleştiricisi/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yükü/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müşterilerinizi işe alın ve onlara şimdiye kadar gördükleri en şeffaf müşteri raporlamasını sağlayın. Sınırsız entegrasyon. Sınırsız kullanıcı. Ücretsiz e-posta ve hesap beyaz etiketi. Gösterge tablolarının içinde sınırsız KPI.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve daha hazırlıklı olmasını sağlarken çalışanlar için esneklik ve işverenler için hesap verebilirlik sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler, organizasyonun ve bireysel başarının desteklenmesine yardımcı olur. Üretkenlik zekası sağlamak için Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme'yi kullanarak CRM, ofis paketiniz ve telefon sisteminiz gibi temel iş uygulamalarınızdaki binlerce günlük etkinlik noktasını ölçüyoruz. Tescilli puanlama sistemimiz saniyeler içinde sindirilebilen temel göstergeler üretir, böylece liderler verilerden yola çıkarak iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilir. Karmaşık makine öğrenimi algoritmalarımız tek bir puan vererek fırsatları hızla değerlendirmenizi kolaylaştırır. Birden fazla raporun incelendiği ve sorunlu alanları belirlemek için zorlu görüşmeler yapıldığı günler çoktan geride kaldı. Uygulama 15 dakikadan az sürer ve son kullanıcı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çalışan üretkenliğini ölçmenin birçok nedeni vardır; ancak gerçekten işe yarayan ve uygulaması ve kullanımı kolay çok az araç vardır.
Preset
preset.io
Yalnızca birkaç tıklamayla verilerinizi sergileyen güzel, özelleştirilmiş ve dinamik kontrol panellerini hızla oluşturun ve paylaşın. Kodsuz görsel oluşturucumuzla kolayca keşfedin veya son teknoloji ürünü SQL düzenleyicimizi kullanarak daha derin analizler yapın. Üstüne hafif ve güçlü bir görselleştirme katmanı ekleyerek veri altyapınıza yaptığınız yatırımlardan yararlanın. Superset, temeldeki veri mimarinizden bağımsızdır ve ek bir alım katmanı gerektirmez. Apache Superset, Airbnb'den oluşturulmuş güçlü bir açık kaynaklı veri görselleştirme aracıdır. Superset'in orijinal yaratıcısı tarafından kurulan Preset, Superset için eksiksiz, kullanımı kolay, kurumsal kullanıma hazır bir platform sunar.
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortaya çıkarmak için gelişmiş veri yönetimi ve görselleştirme araçlarını kullanabilir ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üretebilirsiniz; bunların tümünü tek bir işbirliğine dayalı platformda gerçekleştirebilirsiniz. Araştırmanızı bugün daha derinlemesine incelemek için hemen satın alın veya NVivo 14'ün ücretsiz deneme sürümünü talep edin.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntülemeye yönelik çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
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