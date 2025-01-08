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Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisansı modelimiz, herkesin bir analist için sıra beklemeden ihtiyaç duyduğu yanıtlara erişmesini sağlar. Artık herkes büyümesini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak harika kararlar alabilir.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı LLM'leri (Dil Modeli Modelleri) ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır. Bu, kullanıcıların ilgili veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bulmasına olanak tanıyarak dünya çapındaki en iyi veri sağlayıcılarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Platformun gücü, verileri etkili bir şekilde kullanma ve görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. SF (San Francisco) teknolojisinin yaratıcı yönlerini NY (New York) finansının güvenilirliğiyle birleştiren Rose, tamamen denetlenebilir bir çerçeve sunarak kullanıcıların çıktılarının arkasındaki mantığı ham veri girişlerine kadar izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır. Rose ayrıca sorunsuz veri paylaşımına da olanak tanıyarak kullanıcıların iç ekiplerle veya üçüncü taraflarla zahmetsizce içgörülerini paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alıcılara verilen izin düzeyi üzerinde kontrol sahibi olup hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Ayrıca Rose, çeşitli ve kapsamlı veri kümelerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran güvenilir bir üçüncü taraf veri pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Bu özellik, kullanıcılara veri kümelerini kolaylıkla önizleme, satın alma ve satma fırsatı sunarak işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Rose, ünlü finans kurumlarındaki analistler tarafından kullanılıyor ve bu da güvenilirliğini ve veri yoğun görevlere uygunluğunu daha da kanıtlıyor. Araç, kapsamlı bir dokümantasyon kaynağıyla birlikte sunulur ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla müşteri desteği sağlar.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntüleme için çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform ve Exasol gibi tüm önemli SQL veritabanlarını destekler.
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortaya çıkarmak için gelişmiş veri yönetimi ve görselleştirme araçlarını kullanabilir ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üretebilirsiniz; bunların tümünü tek bir işbirliğine dayalı platformda gerçekleştirebilirsiniz. Araştırmanızı bugün daha derinlemesine incelemek için hemen satın alın veya NVivo 14'ün ücretsiz deneme sürümünü talep edin.
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ölçümlerini tek bir yerden takip etmek ve izlemek için ücretsiz bir uygulamadır. Cyfe, ajanslara ve pazarlamacılara yatırım getirisini kanıtlamak, veri kaynaklarını birleştirmek ve trendleri görselleştirmek için gösterge tabloları sağlar. 2012 yılında Deven Patel tarafından kurulan ve Silikon Vadisi'nin hit şovunda yer alan Cyfe, üç yüz binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Cyfe, 2020'de yeni başlatılan, ajans odaklı pazarlama teknolojisi paketi Traject'e katıldı. 22 şehir ve 11 ülkeden tutkulu ekip üyelerinden oluşan Traject, pazarlama teknolojisi alanında 7 markayı temsil ediyor. Cyfe, Cyfe'ın köklerine sadık kalarak, en kolay kullanıma hazır gösterge paneli çözümünü sunmaya kendini adamıştır, aynı zamanda yenilikler yapar, entegrasyonları genişletir ve kullanılabilirliği geliştirir. Cyfe by Traject, büyüyen ajansların çabalarını takip etmelerine ve değer sunmalarına yardımcı olmaya odaklanarak, solo girişimcilerden şirketlere kadar yüz binlerce kullanıcıyı ve işletmeyi desteklemektedir.
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için pazarlamacıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran bir dizi özellik sunuyor. Vaizle müşterileri, üretkenliği artırmak ve pazarlama operasyonlarını kârlı bir şekilde ölçeklendirmek için bu aracı şu şekilde kullanıyor: 1. Pazarlama verilerinden hızla eyleme geçirilebilir bilgiler edinin 2. Birden fazla kanaldan pazarlama verilerini tek bir canlı kontrol panelinde görselleştirin 3. Pazarlamayı otomatik olarak güncellemek için veri bağlayıcıları kullanarak zamandan tasarruf edin raporlar 4. Liderlik ve müşteriler için beyaz etiketli pazarlama raporları oluşturun 5. Kontrol ve dengeyi sağlayarak pazarlama operasyonlarını etkili bir şekilde ölçeklendirin Sosyal medya analizleri ve veri bağlayıcıları: 1. Meta: Facebook ve Instagram 2. YouTube 3. LinkedIn Reklamı platformlar Analizler ve veri bağlayıcılar: 1. Meta Reklamlar 2. Google Reklamları 3. LinkedIn Reklamları 4. Amazon Reklamları Web analizleri ve veri bağlayıcılar: 1. Google Analytics 2. Google Search Console Analizi 3. Shopify Analytics
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının yolculuğunu basit analizlerden karmaşık analizlere doğru kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ve Grafana'yı içerir. Tüm Aiven hizmetleri, hiçbir gizli ücret olmaksızın fiili kullanıma dayalı olarak saat bazında faturalandırılır. 30 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müşterilerinizi işe alın ve onlara şimdiye kadar gördükleri en şeffaf müşteri raporlamasını sağlayın. Sınırsız entegrasyon. Sınırsız kullanıcı. Ücretsiz e-posta ve hesap beyaz etiketi. Gösterge tablolarının içinde sınırsız KPI.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, doğrudan veritabanlarına ve API'lere bağlanabilen ve verileri güzel grafikler oluşturmak için kullanabilen açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Bir grafik oluşturucu, düzenlenebilir kontrol panelleri, yerleştirilebilir grafikler, sorgu ve istek düzenleyici ve ekip yetenekleri içerir. Chartbrew, ücretsiz olarak kendi kendine barındırılabilir veya chartbrew.com'da yönetilen bir hizmet olarak kullanılabilir. Charbrew entegrasyonları (güncel bir liste için web sitesine gidin) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, Özel REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase ve daha fazlası. Chartbrew'un bazı özellikleri - Rapor markalama ve beyaz etiketleme - Şablon desteği - sizin için önceden oluşturulmuş olanlar arasından seçim yapın ve hatta kontrol panellerinizde yeniden kullanmak için kendinizinkini oluşturun - Kontrol panelleriniz için otomatik güncelleme programı - E-posta, Webhook ve Slack uyarıları özel tetikleyicilerle - Veri anormalliği tespiti - Grafik yerleştirme - Paylaşılabilir raporlar - Kontrol paneli düzeyinde veya grafik düzeyinde veri filtreleri - Genel veri filtreleri - izleyicilerin kullanımına açıktır - Excel ve PDF dışa aktarmaları - Ekibiniz ve müşterileriniz için ayrıntılı izinler
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Trevor.io
trevor.io
Basit, sezgisel bir sorgu oluşturucu (veya SQL) kullanarak tüm ekibinizin raporlar oluşturmasına, arama yapmasına ve verilerinizden geçici yanıtlar almasına olanak tanıyın. Verilerinizden kolaylıkla güzel görselleştirmeler, gösterge tabloları ve raporlar oluşturun: - favori formatlarınıza aktarın - e-posta, Zapier veya Slack aracılığıyla uyarılar gönderin - dahili olarak ekibinizle paylaşın - gömülü gösterge tabloları aracılığıyla müşterilerinizle paylaşın Trevor, güvenli, salt okunur bir uygulama kullanıyor işlemin kurulumu yalnızca 20 dakika sürer ve dbt uyumludur.
Easyflow
easyflow.io
Elinizde veri var; muhtemelen çok fazla. Sorun bu değil. Gerçek sorunlu veriler, bu verileri içgörülere ve bu içgörüleri acı çekmeden eyleme dönüştürmediğiniz sürece temelde değersizdir! Easyflow, her şeyi otomatikleştirmenize ve her şeyi görselleştirmenize olanak tanıyarak bu yolculukta başarılı olmanıza yardımcı olacaktır! Bu bir sürükle ve bırak çözümüdür, geliştirme becerisi gerektirmez. Easyflow ile uygulamaları bağlayabilir, verileri analiz edebilir ve tam olarak istediğiniz gibi çalışan otomasyonlar ve akılda kalıcı KPI kontrol paneli oluşturabilirsiniz.
Runway Financial
runway.com
Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur. Superhuman, AngelList ve 818 Tequila gibi hızlı büyüyen şirketler, finansal operasyonlarını yönetmek ve stratejik karar alma süreçlerini güvenle yönlendirmek için Runway'e güveniyor.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içeren müşteri portallarını barındırır. * Tamamen Beyaz Etiketli - kendi markalı raporları oluşturun * Barındırılan müşteri portalları - web sitenize daha fazla trafik çekin * Tüm favori pazarlama platformlarınızla 50'den fazla entegrasyon * Müşteri portalı kontrol panelleri ve raporları için 100'den fazla önceden oluşturulmuş şablon * Sınırsız raporlar, kontrol panelleri, kullanıcılar müşteri başına yalnızca 5 USD'den başlayan fiyatlarla Acente web sitelerinde barındırılan White Label Müşteri portalları, müşteri trafiğini artırır ve müşterilere ajansın ilerlemesi hakkında bilgi verir. Sınırsız kullanıcı, sınırsız rapor, Sosyal Medya, SEO, PPC, Web Analitiği, Octoboard'dan Anahtar Kelime analizi ile 50'den fazla entegrasyon - Pazarlama Ajansları ve meşgul pazarlamacılar için tek müşteri raporlama platformu.
CloudNine
cloudnine.com
Veriler artık yalnızca belgelerde yaşamıyor. Her yerdedir. CloudNine Analyst, e-posta gibi geleneksel kaynaklardan Facebook ve WhatsApp gibi modern kaynaklara kadar verilerinizin yaşadığı yere gider. Verileri gerçek dünyada olduğu gibi buluyoruz ve ardından bunları birleştiriyoruz, böylece hikayenin tamamını ortaya çıktıkça görebilirsiniz. Kaotik verileri avantajlı bilgilere dönüştürüyoruz. Tüm veri türlerini aynı anda tekilleştirebilir, arayabilir ve filtreleyebiliriz; böylece verilerinizin daha doğru bir hikaye anlatmasına yardımcı oluruz. Araştırma platformumuz, bağlam içindeki tüm veri türlerini zaman çizelgeleriyle destekleyen tek bir platform sağlar. Artık kronolojik sıraya göre düzenlenmiş birden fazla modern veri kaynağını inceleyerek paha biçilemez bilgiler elde edebilirsiniz. Kaotik verileri incelemeyi bırakın ve hikayenin tamamını bulmaya başlayın.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint'te raporlarla veya iş sunumlarıyla çalışan herkes için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Grunt, PowerPoint kullanırken dört önemli alanda gelişmenize yardımcı olabilir: → Daha verimli çalışın → Slaytlarınızın kalitesini artırın → İş akışınızı geliştirin ve stresi azaltın → Sunumlarınızla etki yaratın Tek tıklamayla otomatik sunumlar oluşturun ve raporlar oluşturun: → Kolay veri görselleştirme → Otomatik hizalama, boyutlandırma ve biçimlendirme → İhtiyaçlarınıza göre ayarlanan dinamik şablonlar → PowerPoint ile güçlü Excel bağlantısı Danışmanlar, Mali Analistler, Mali kontrolörler, Proje Yöneticileri, CFO'lar, İş Geliştirme Yöneticileri, Satış Yöneticileri, Yatırım Bankacılığı için geliştirilmiştir Analistler, İş Analistleri, Yatırım Yöneticileri, Genel Müdürler ve iş sunumları ve PowerPoint üzerinde çalışan herkes.
Ardoq
ardoq.com
Kurumsal mimariyi yeniden canlandırın. Ardoq'ın veri odaklı platformu, değişim gezmek, gelir artışı, yakıt inovasyonunun kilidini açmak ve dönüşümü hızlandırmak için açık bir yol çizerek kurumsal görüşlerinizi birleştirir. Yazılımımız, kuruluşların insanları, projeleri, stratejileri, süreçleri, uygulamaları, altyapısı ve yetenekleri arasındaki değişimin etkisini planlamasına, yürütmesine ve tahmin etmelerine yardımcı olur. Ardoq ile yeni veriler, daha iyi kararlar için içgörü sağlayan dinamik bir genel bakış yaratır. Gösterge panoları, etkileşimli görselleştirmeler ve diyagramların yardımıyla kullanıcılar, teknoloji ve insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları anlamaya ve daha az zaman belgelemeye odaklanabilir. Ardoq, müşterilerimize başarılı bir değişiklik yoluyla değer vermeleri için güçlendirme misyonu olan cesur, sevecen ve tahrikli bir şirkettir. Daha fazla bilgi: www.ardoq.com.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin, dosya paylaşım güvenliğini iyileştirin ve tüm ekibinizin verilerle ilgilenmesini sağlayın. Datadeck, herkesi güzel gösterge tablolarıyla senkronize ederek şirketinizi daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Datadeck'i kullanmak, ekiplerin veri analizi üzerinde işbirliği yapmasına, profesyonel raporlar oluşturmasına ve sonuçta tüm veri kaynaklarınızı tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak ve önemli ölçümlerinizi takip etmek için verilerinizi merkezileştirin. Güvenlik: Datadeck ile tüm verileriniz ve dosyalarınız güvende. Kimin neye erişebileceğini seçebilir, ekibinize farklı erişim izinleri verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kontrol panelinize hangi IP'lerin erişebileceğini seçmek için sonuna kadar inebilirsiniz. İşbirliği: Şirketinizdeki herkesin verilere yaklaşmasına ve bu verileri şirkete fayda sağlamak için kullanmalarına izin verin. Ekibinizin birlikte çalışmasını sağlayın ve e-posta veya anlık mesaj yoluyla dosya ve daha fazla dosya göndermekten kaçının. Kullanımı Kolay: Datadeck, önceden herhangi bir veri analizi bilgisine veya iş zekası platformlarıyla ilgili herhangi bir deneyime ihtiyaç duymaz. Kılavuza gerek yok, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir ve platformu kullandıkça diğer püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Verilerinizin güzel görsel temsillerini elde etmek için alanı sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Hızlı Kurulum: Veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyin ve bir dakikadan kısa sürede onlarla çalışmaya başlayın. Profesyonel Raporlama: Datadeck'in kontrol panelleri, harekete geçmeniz gerekebilecek zaman çerçevesine göre (saatlik, günlük, haftalık, aylık) profesyonel raporlar işlevi görür; onu oluşturursunuz ve erişim vermek istediğiniz herkesle paylaşırsınız. Zaman Kazandırır: Verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve uygulamalara giriş ve çıkış yapmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize dosya göndermek için daha az zaman harcayın. Datadeck gibi iyi tasarlanmış ve ergonomik bir araçla önemli olanlarla daha fazla zaman geçirin.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+, Microsoft Power BI'da verilerinizi görselleştirmenin ve anlamlı hikayeleri paylaşmanın en hızlı yoludur. Sezgisel kodsuz kullanıcı deneyimi (UX), sıradan kullanıcıların bile tek bir görselde entegre edilmiş 50'den fazla grafik, çizelge ve tabloyla dakikalar içinde gösterge tabloları ve storyboard'lar oluşturmasına yardımcı olur. Analytics+, müşterilerin eski kontrol panellerini Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira'dan veya statik PowerPoint kontrol panellerini Think-cell veya Mekko Graphics'ten taşımasına ve bunları Microsoft Power BI içinde birleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize dayalı olarak raporlar ve öngörüler oluşturur. Kullanıcının minimum kurulum gereksinimine sahip, kullanıma hazır bir kontrol panelidir. Kullanıcılar, Screenful kontrol panelleriyle ekip hızı, görev/sorun teslim ve döngü süreleri, mevcut darboğazlar gibi şeyleri takip edebilir ve tüm projeleri genelinde üst düzey bir görünüm elde edebilir. Bunu favori görev yönetimi aracınızın steroidlerindeki gösterge tabloları olarak düşünün!
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çizelgeleri, grafikler ve haritalar oluşturun.
MyDash
mydash.ai
DASH, EN İYİ KURULUŞLARIN KRİTİK VERİLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİREREK DAHA HIZLI KARARLAR ALMALARINA YARDIMCI OLAN HAFİF, TAM HİZMETLİ BİR DASHBOARD İŞLETMESİDİR. Ücretsiz Kontrol Paneli, Bağlayıcılar ve Görselleştirme İş Zekası gerekli ve pahalıdır. Ama öyle olmak zorunda değil. Bir araç, önemli platform bağlayıcıları ve sınıfının en iyisi bir görselleştirme kitaplığı oluşturduk. Hizmetimiz, karşılığında para aldığımız tek şey, onu ortaklarımız için ayarlamaktır. Misyonumuz: Düşük maliyetler ve abonelikler, liderlerin iyi iş kararları vermesini engellememelidir.
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. 3. İlgi çekici, otomatik güncellenen raporların ve gösterge tablolarının basitleştirilmiş oluşturulması. 4. Gelişmiş kalite kontrolü. Displayr ile analiz, görselleştirme, raporlama ve kontrol paneli oluşturma için tek bir platforma sahip olursunuz. İster MaxDiff, Conjoint, Pazar Segmentasyonu, Müşteri Geri Bildirimi, Marka Araştırması veya otomatik güncelleme, etkileşimli kontrol panelleri ve son teknoloji makine öğrenimi ve metin kodlama gibi gelişmiş özellikler olsun, Displayr'da her şey mevcuttur.
Swydo
swydo.com
Swydo'nun kullanımı kolay raporlama ve izleme platformu, birden fazla kaynaktan veri alır ve profesyonel, özelleştirilebilir pazarlama raporları oluşturur. Kullanıcı dostu araç, pazarlamacıların harici veri kaynaklarını tek bir raporda birleştirerek (müşteri) raporları ve gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Dijital ajanslar, Markalar ve Franchise Verenler, profesyonel görünümlü raporlar oluşturarak zamandan tasarruf sağlarken, verilerin analizine ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeye daha fazla değer katarlar.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişimlerini 5 kata kadar büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olan bir çözüm paketini güçlendiriyor. Versium'un tescilli veri varlıkları, 2 milyardan fazla iletişim noktası ve 2 trilyondan fazla içgörü özelliği içermekte olup, pazarlamacılara müşteri kazanma gücü veren sektörün en zengin B2B2C kimlik grafiğini ve veri teknolojisi platformunu oluşturmaktadır.
Altair One
altairone.com
Altair One™, simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus güçlü ve etkili bir raporlama platformudur. Qalyptus esnektir ve Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed ve QlikView'den çeşitli formatlarda özel raporlar oluşturmanıza olanak tanır: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML ve daha fazlası. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, ek maliyet olmadan sınırsız alıcıya yönelik raporlar oluşturun. Raporlar e-postayla iletilebilir, klasörlerde saklanabilir, Web'de yayınlanabilir; Qalyptus Cloud, Qlik Sense SaaS için %100 bulut ürünüdür. Qalyptus Server, Qlik Sense Client-Managed için %100 Şirket İçi bir üründür.
Datapad
datapad.io
Datapad kodsuz bir raporlama platformudur. Herhangi bir işletmenin anında 15'ten fazla kaynakla entegre olmasına, verilerini tek bir konumda birleştirmesine ve ekipleri ve müşterileriyle işbirliği yapmasına yardımcı olur. Araç, kullanım kolaylığı, tasarımı ve sadeliği açısından öne çıkıyor. Öne çıkan özelliklerden bazıları şunlardır: - 15'ten fazla entegrasyon - Metrik ve kontrol paneli şablonları - AI Insight oluşturma - Google E-Tablolar grafik oluşturucu - Kontrol paneli bağlantıları ve yerleştirme - Günlük e-posta puan kartları - Ekip KPI işbirliği
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat, pazarlamacıların kampanya verilerini birleştirmesine ve raporlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olan bir dijital pazarlama performansı yönetimi platformudur. Ajanslar, medya şirketleri ve markalarla çalışıyoruz; müşteriler veya paydaşlar için kapsamlı ve tutarlı rapor sunumları hazırlaması gereken herhangi bir pazarlama ekibi. NinjaCat, 150'den fazla dijital pazarlama kanalıyla entegre olduğundan, birden fazla veri kaynağından gelen ölçümleri tek bir gerçek kaynakta birleştirebilirsiniz. NinjaCat ile veri kaosunu dizginlemek ve martech Frankenstack'tan kurtulmak artık mümkün. Temel özellikler şunları içerir: - 150'den fazla pazarlama kanalına giden Veri Hattı - Tümüyle yönetilen Veri Ambarı - ETL - Otomatik raporlama şablonları - Etkileşimli veri paylaşımı için kontrol panelleri - Bütçeleri, kampanyaları ve KPI'leri izleyin - Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve güvenlik NinjaCat, bir demo oluşturmak için web sitemiz ninjacat.io'ya gidin.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
Viur
viurdata.com
Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak ve öngörüler oluşturmak için ileri düzeyde teknik uzmanlık veya programlama dilleri bilgisi gerekmez.
Waytobi
waytobi.com
Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde çalışmaya ve iş ölçümlerinizi analiz etmeye başlayabilirsiniz. Şirketlerin iş performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına ve ardından yalnızca etkili, zamanında ve verimli iş kararları almalarına yardımcı oluyoruz. Hizmetimizle şunları yapabilirsiniz: - Kendi KPI'larınızı oluşturabilir veya mağazamızdan sektördeki en iyi uygulamalar KPI şablonlarını seçebilirsiniz - Hesaplanan ve değişen KPI'ları kullanın - Rolleri ve ayrıcalıkları seçin (4 hiyerarşi düzeyi) - KPI raporlarınızı ve analizlerinizi yönetin - kontrol panelleri aracılığıyla performans
Reach Reporting
reachreporting.com
Erişim Raporlamasına geçin. Finansal ve finansal olmayan verileriniz için otomasyon. Güçlü kontrol panelleri ve geliştirilmiş görsellerle raporlamayı, tahmin etmeyi ve bütçelemeyi kolaylaştırır. Dakikalar içinde veriye dayalı daha iyi kararlar almak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirin. 3 Yönlü Tahmin özelliğimizle iş gidişatınıza ilişkin değerli bilgiler edinin. Kâr/Zarar, Bilanço ve Nakit Akışı Tablonuzu birbirine bağlayarak, otomatik nakit akışı tahminiyle finansallarınızın kapsamlı bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Finans yöneticileri, muhasebeciler ve danışmanlar, zamanlarının %48'inin finansal raporlar ve gösterge tabloları hazırlamakla harcandığını tahmin ediyor. Raporlar ve kontrol panelleri her ay veri akışına göre dinamik olarak güncellenir. Verileri yalnızca birkaç tıklamayla görselleştirin.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Eşleştiricisi/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yükü/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası