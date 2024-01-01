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Veri Görselleştirme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Küba
Veri görselleştirme araçları ve yazılımları, verileri ve ölçümleri çizelgeler ve grafikler gibi görsel temsillere dönüştürmek için gereklidir. Bu yardımlar, şirketlerin iş ölçümlerini ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyarak performans ve hedeflerin daha derinlemesine anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu görselleştirmeler çizelgeler, grafikler, raporlar ve gösterge tabloları biçiminde olabilir ve verilerin anlaşılmasını daha erişilebilir hale getirir. Özellikle gösterge tabloları, puan kartları ve şirket verilerinin kullanıcı dostu görüntülenmesi gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunarak kullanıcıların trendleri ve KPI'ları etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Birçok veri görselleştirme yazılım paketi, sezgisel sürükle ve bırak arayüzlerine ve diğer kullanıcı dostu işlevlere sahiptir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların zahmetsizce gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ancak bazı yazılımlar, kodlama yoluyla gösterge tablosu oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş yetenekler de sunar. Bu araçlar, dosya yüklemeleri, veritabanları ve iş uygulamaları gibi çeşitli kaynaklardan veri alabilir, ancak belirli uygulamaların veya veritabanlarının entegre edilmesi BT yardımı veya kodlama uzmanlığı gerektirebilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeld...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön b...
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve...
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyall...
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve dakikalar içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılan...
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindek...
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, P...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ö...
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortay...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklem...
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklı...
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, doğrudan veritabanlarına ve API'lere bağlanabilen ve verileri güzel grafikler oluşturmak için kullanabilen açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Bir grafik oluşturucu, düzenlenebilir kontrol panelleri, yerleştirilebilir grafikler, sorgu ve istek düzenleyici ve ekip yetenekleri içerir. Char...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müş...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ...
Trevor.io
trevor.io
Basit, sezgisel bir sorgu oluşturucu (veya SQL) kullanarak tüm ekibinizin raporlar oluşturmasına, arama yapmasına ve verilerinizden geçici yanıtlar almasına olanak tanıyın. Verilerinizden kolaylıkla güzel görselleştirmeler, gösterge tabloları ve raporlar oluşturun: - favori formatlarınıza aktarın - ...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca aça...
CloudNine
cloudnine.com
Veriler artık yalnızca belgelerde yaşamıyor. Her yerdedir. CloudNine Analyst, e-posta gibi geleneksel kaynaklardan Facebook ve WhatsApp gibi modern kaynaklara kadar verilerinizin yaşadığı yere gider. Verileri gerçek dünyada olduğu gibi buluyoruz ve ardından bunları birleştiriyoruz, böylece hikayenin...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Pazarlama Ajansları, otomatik raporlar ve beyaz etiketli müşteri portalları oluşturarak zamandan tasarruf eder ve müşteri kazanır. Octoboard, müşterilere raporlar gönderir ve 50'den fazla pazarlama platformundan (SEO, PPC, Sosyal Medya, E-posta Pazarlama, Web analizi ve çok daha fazlası) veriler içe...
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosy...
Ardoq
ardoq.com
Kurumsal Mimariyi Yeniden Tasarlayın. Ardoq'un veri odaklı platformu, kurumsal görüşlerinizi birleştirerek değişime yön vermek, gelir artışını ortaya çıkarmak, yeniliği teşvik etmek ve dönüşümü hızlandırmak için net bir yol çizer. Yazılımımız, kuruluşların değişimin çalışanları, projeleri, stratejil...
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint'te raporlarla veya iş sunumlarıyla çalışan herkes için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Grunt, PowerPoint kullanırken dört önemli alanda gelişmenize yardımcı olabilir: → Daha verimli çalışın → Slaytlarınızın kalitesini artırın → İş akışınızı geliştirin ve stresi azaltın...
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus güçlü ve etkili bir raporlama platformudur. Qalyptus esnektir ve Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed ve QlikView'den çeşitli formatlarda özel raporlar oluşturmanıza olanak tanır: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML ve daha fazlası. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak, ek maliyet olm...
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...
Viur
viurdata.com
Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak v...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Eşleştiricisi/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yükü/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin...
Easyflow
easyflow.io
Elinizde veri var; muhtemelen çok fazla. Sorun bu değil. Gerçek sorunlu veriler, bu verileri içgörülere ve bu içgörüleri acı çekmeden eyleme dönüştürmediğiniz sürece temelde değersizdir! Easyflow, her şeyi otomatikleştirmenize ve her şeyi görselleştirmenize olanak tanıyarak bu yolculukta başarılı ol...
MyDash
mydash.ai
DASH, EN İYİ KURULUŞLARIN KRİTİK VERİLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİREREK DAHA HIZLI KARARLAR ALMALARINA YARDIMCI OLAN HAFİF, TAM HİZMETLİ BİR DASHBOARD İŞLETMESİDİR. Ücretsiz Kontrol Paneli, Bağlayıcılar ve Görselleştirme İş Zekası gerekli ve pahalıdır. Ama öyle olmak zorunda değil...
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...
ChartBlocks
chartblocks.io
Güzel özel grafikler oluşturun. ChartBlocks, verilerinizi elektronik tablolardan paylaşılabilir grafiklere taşır; kodlamaya gerek yoktur.
Datapad
datapad.io
Datapad kodsuz bir raporlama platformudur. Herhangi bir işletmenin anında 15'ten fazla kaynakla entegre olmasına, verilerini tek bir konumda birleştirmesine ve ekipleri ve müşterileriyle işbirliği yapmasına yardımcı olur. Araç, kullanım kolaylığı, tasarımı ve sadeliği açısından öne çıkıyor. Öne çıka...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine...
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize d...
Hurree
hurree.co
Verilerinizi analiz etmenin daha akıllı, daha basit yolu. Hurree, veri ekosisteminizin atan kalbidir ve basit, güçlü kontrol panelleriyle verilerinizi merkezileştirme, görselleştirme ve bunlar üzerinde işbirliği yapma şeklinizi dönüştürür. Analitiklerinizi kolaylaştırın, işbirliğini geliştirin ve an...
Preset
preset.io
Yalnızca birkaç tıklamayla verilerinizi sergileyen güzel, özelleştirilmiş ve dinamik kontrol panellerini hızla oluşturun ve paylaşın. Kodsuz görsel oluşturucumuzla kolayca keşfedin veya son teknoloji ürünü SQL düzenleyicimizi kullanarak daha derin analizler yapın. Üstüne hafif ve güçlü bir görselleş...
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.