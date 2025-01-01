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Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.
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Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud, bulut uygulamaları ve veritabanlarından veri erişimini sağlayan bir veri entegrasyon platformudur.
Denodo
denodo.com
Denodo, çeşitli veri kaynaklarını entegre eden, yönetim ve erişim sağlayan bir veri sanallaştırma platformudur.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, verilerin sanal olarak entegrasyonunu sağlayarak, farklı kaynaklardan gerçek zamanlı verilerin yönetimini ve analizini kolaylaştırır.
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