Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.
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Denodo
denodo.com
Denodo, çeşitli veri kaynaklarını entegre eden, yönetim ve erişim sağlayan bir veri sanallaştırma platformudur.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud, bulut uygulamaları ve veritabanlarından veri erişimini sağlayan bir veri entegrasyon platformudur.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasındaki veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmayı benzersiz bir şekilde birleştiren Veri Sanallığı Platformu, veri ekiplerine belirli gereksinimler için her zaman doğru yöntemi seçme esnekliği sağlar. Bu çerçeveler için vazgeçilmez olan self servis yetenekleri ve veri yönetimi özelliklerini sağlayarak Data Fabric ve Data Mesh'in etkinleştiricisidir. BSH, PGGM, PartnerRe veya Crédit Agricole gibi dünya çapındaki kuruluşlar, bugünün ve yarının iş gereksinimlerini karşılayan modern veri mimarileri oluşturmak için Veri Sanallığı Platformunu kullanıyor. Pipes - Kolay ve Güvenilir Veri Çoğaltma Pipes ile herkes yalnızca birkaç tıklamayla 200'den fazla mevcut kaynaktan veri ambarına kadar veri hatları oluşturabilir. Tamamen otomatik ve hiçbir kodlamaya ihtiyaç duymadan. E-Ticaret ve Pazaryeri alanındaki birçok işletmenin yanı sıra Pazarlama Ajansları da her zaman taze verilere sahip olmak için Pipes'ı tercih ediyor. Pipes Professional ile veri ekipleri ayrıca SQL ile kendi özel veri hatlarını oluşturabilir ve gelişmiş çoğaltma türlerinin yanı sıra iş bağımlılıklarından da yararlanabilir. Künye: https://datavirtuality.com/imprint/ Gizlilik bildirimi: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
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