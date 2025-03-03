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Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.
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Denodo
denodo.com
Kuruluşların tüm verilerine gerçek zamanlı olarak bağlanmalarını sağlıyoruz. Denodo, verileri orijinal depolarından taşımadan, en geniş kurumsal, bulut, büyük veri ve yapılandırılmamış veri kaynakları yelpazesinde veri erişimi, veri yönetimi ve veri dağıtım yetenekleri sağlayan, veri sanallaştırmayla desteklenen mantıksal veri yapısında liderdir. Denodo'nun tüm büyük sektörlerdeki müşterileri, önemli bir iş çevikliği ve yatırım getirisi elde etti. Denodo Platformu, anlamsal arama ve kurumsal çapta veri yönetimi için aktif bir veri kataloğu, yapay zeka tarafından desteklenen sektör lideri akıllı sorgu hızlandırma, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlar için otomatik bulut altyapı yönetimi ve henüz self servis için yerleşik veri hazırlama yetenekleri sunar. iyi yönetilen ve güvenli analizler. Denodo, veri entegrasyonu ve yönetimine başka hiçbir teknolojide bulunmayan benzersiz bir yaklaşım sağlar. Denodo müşterileri şunları bildirdi: İş kullanıcısı verimliliğinde %83 artış, veri hazırlama çabasında %67 azalma, ETL'ye kıyasla veri teslim süresinde %65 azalma, bunun sonucunda üç yıllık 6,8 milyon ABD doları kazanç, %408 yatırım getirisi ve altı ay içinde geri ödeme.
CData Connect Cloud
cdata.com
Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya veritabanından verilere bağlanmasına olanak tanır. CData Connect ile desteklenen veri kaynakları standart bir MySQL veritabanı gibi görünür ve davranır. CData Connect, aşağıdakiler gibi popüler bulut BI ve ETL uygulamaları da dahil olmak üzere standart veritabanı bağlantısını destekleyen herhangi bir uygulamadan doğrudan bağlantı sağlar: - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Komut Dosyası - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps - Microsoft Power Query - MicroStrategy Cloud - Qlik Sense Cloud - SAP Analytics Cloud - SAS Cloud - SAS Viya - Tableau Online ... ve çok daha fazlası! CData Connect bir veri ağ geçidi gibi davranır, SQL'i çevirir ve API isteklerini güvenli bir şekilde proxy olarak gerçekleştirir. Bulut Veri Kaynaklarına MySQL/SQL/OData Erişimi SQL Yaz, Veri Al - Güçlü SQL soyutlaması, bağlantıyı basitleştirir ve veri erişimini ayırır. SQL / MySQL Wire Protokolü - MySQL veya SQL Server ile iletişim kurabilen herhangi bir uygulamayı veya sürücüyü kullanın. Tam CRUD Desteği - Tam Okuma, Yazma, Güncelleme ve Silme desteğiyle çift yönlü veri erişimi. Kurumsal Sınıf Güvenlik - Gelişmiş güvenlik ve kimlik doğrulama. Güvenli TLS/SSL veri şifrelemesi. Ücretsiz deneme talebinde bulunun veya https://www.cdata.com/connect/details/ adresinden daha fazla bilgi edinin.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasındaki veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmayı benzersiz bir şekilde birleştiren Veri Sanallığı Platformu, veri ekiplerine belirli gereksinimler için her zaman doğru yöntemi seçme esnekliği sağlar. Bu çerçeveler için vazgeçilmez olan self servis yetenekleri ve veri yönetimi özelliklerini sağlayarak Data Fabric ve Data Mesh'in etkinleştiricisidir. BSH, PGGM, PartnerRe veya Crédit Agricole gibi dünya çapındaki kuruluşlar, bugünün ve yarının iş gereksinimlerini karşılayan modern veri mimarileri oluşturmak için Veri Sanallığı Platformunu kullanıyor. Pipes - Kolay ve Güvenilir Veri Çoğaltma Pipes ile herkes yalnızca birkaç tıklamayla 200'den fazla mevcut kaynaktan veri ambarına kadar veri hatları oluşturabilir. Tamamen otomatik ve hiçbir kodlamaya ihtiyaç duymadan. E-Ticaret ve Pazaryeri alanındaki birçok işletmenin yanı sıra Pazarlama Ajansları da her zaman taze verilere sahip olmak için Pipes'ı tercih ediyor. Pipes Professional ile veri ekipleri ayrıca SQL ile kendi özel veri hatlarını oluşturabilir ve gelişmiş çoğaltma türlerinin yanı sıra iş bağımlılıklarından da yararlanabilir. Künye: https://datavirtuality.com/imprint/ Gizlilik bildirimi: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
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