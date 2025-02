Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasındaki veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmayı benzersiz bir şekilde birleştiren Veri Sanallığı Platformu, veri ekiplerine belirli gereksinimler için her zaman doğru yöntemi seçme esnekliği sağlar. Bu çerçeveler için vazgeçilmez olan self servis yetenekleri ve veri yönetimi özelliklerini sağlayarak Data Fabric ve Data Mesh'in etkinleştiricisidir. BSH, PGGM, PartnerRe veya Crédit Agricole gibi dünya çapındaki kuruluşlar, bugünün ve yarının iş gereksinimlerini karşılayan modern veri mimarileri oluşturmak için Veri Sanallığı Platformunu kullanıyor. Pipes - Kolay ve Güvenilir Veri Çoğaltma Pipes ile herkes yalnızca birkaç tıklamayla 200'den fazla mevcut kaynaktan veri ambarına kadar veri hatları oluşturabilir. Tamamen otomatik ve hiçbir kodlamaya ihtiyaç duymadan. E-Ticaret ve Pazaryeri alanındaki birçok işletmenin yanı sıra Pazarlama Ajansları da her zaman taze verilere sahip olmak için Pipes'ı tercih ediyor. Pipes Professional ile veri ekipleri ayrıca SQL ile kendi özel veri hatlarını oluşturabilir ve gelişmiş çoğaltma türlerinin yanı sıra iş bağımlılıklarından da yararlanabilir. Künye: https://datavirtuality.com/imprint/ Gizlilik bildirimi: https://datavirtuality.com/privacy-notice/