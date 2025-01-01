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En Popüler Son Eklenenler Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.