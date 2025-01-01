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Veri Sanallaştırma Yazılımı
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Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.

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Denodo

Denodo

denodo.com

Denodo, çeşitli veri kaynaklarını entegre eden, yönetim ve erişim sağlayan bir veri sanallaştırma platformudur.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

CData Connect Cloud, bulut uygulamaları ve veritabanlarından veri erişimini sağlayan bir veri entegrasyon platformudur.

ANDRE

ANDRE

andre.ai

ANDRE, ham verileri analiz eden ve sonuçlar içeren raporlar oluşturan bir otomasyon aracıdır. Veri görselleştirmeleri ve özet slaytlar sunar.

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality, verilerin sanal olarak entegrasyonunu sağlayarak, farklı kaynaklardan gerçek zamanlı verilerin yönetimini ve analizini kolaylaştırır.

TIBCO

TIBCO

tibco.com

TIBCO, entegrasyon, analitik ve veri yönetimi çözümleri sunarak kuruluşların veri akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

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Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog