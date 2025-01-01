Veri Sanallaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sanallaştırma yazılımı, sanal veri katmanlarının kullanımı yoluyla çevik veri depolama, alma ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırmak için ekipler tarafından kullanılır. Veri Sanallaştırma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: -Verileri sanallaştırılmış bir katman aracılığıyla soyutlayın. -Farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edin. -Veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırın.
Yeni Uygulama Gönder
Denodo
denodo.com
Denodo, çeşitli veri kaynaklarını entegre eden, yönetim ve erişim sağlayan bir veri sanallaştırma platformudur.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud, bulut uygulamaları ve veritabanlarından veri erişimini sağlayan bir veri entegrasyon platformudur.
ANDRE
andre.ai
ANDRE, ham verileri analiz eden ve sonuçlar içeren raporlar oluşturan bir otomasyon aracıdır. Veri görselleştirmeleri ve özet slaytlar sunar.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, verilerin sanal olarak entegrasyonunu sağlayarak, farklı kaynaklardan gerçek zamanlı verilerin yönetimini ve analizini kolaylaştırır.
TIBCO
tibco.com
TIBCO, entegrasyon, analitik ve veri yönetimi çözümleri sunarak kuruluşların veri akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur.
© 2025 WebCatalog, Inc.