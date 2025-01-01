Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, projelerinde makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için temel araçlardır. Bu platformlar, makine öğrenimi algoritmalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin etkili iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Akıllı algoritmaları verilerle entegre ederek kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış algoritmalar geliştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılara hitap eden bir dizi özellik sunar. Bazıları, sürükle ve bırak modelleme ve görsel arayüzler gibi özelliklerle önceden oluşturulmuş algoritmalar ve sezgisel iş akışları sağlayarak, bunları sınırlı teknik geçmişi olan kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Diğerleri daha gelişmiş geliştirme ve kodlama becerileri gerektirir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Bu algoritmaların işlevleri, görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses tanıma, öneri sistemleri ve diğer makine öğrenimi yeteneklerini içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformlarının en önemli avantajlarından biri, makine öğrenimini demokratikleştirme yetenekleri olup, kapsamlı veri bilimi becerilerine sahip olmayan kullanıcıların yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanımasıdır. Bu platformlar, hizmet olarak platformlara (PaaS) benzer şekilde çalışır, ancak özel makine öğrenimi yetenekleriyle kullanıcılara her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka çözümleri geliştirme ve dağıtma fırsatı sunar. Bir ürünün Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformu olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Veri Bağlantısı: Platform, geliştiricilere verileri makine öğrenimi algoritmalarına bağlayacak mekanizmalar sağlamalı, öğrenme ve uyarlama sürecini kolaylaştırmalıdır. * Algoritma Oluşturma: Kullanıcılar platform içerisinde kendi makine öğrenimi algoritmalarını oluşturabilmelidir. Ek olarak platform, acemi kullanıcılar veya yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş algoritmalar sunabilir. * Dağıtım Ölçeklenebilirliği: Platform, yapay zeka çözümlerinin uygun ölçekte dağıtılmasına yönelik yetenekler sunmalı ve kullanıcıların modellerini üretim ortamlarında verimli bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, bu kriterleri karşılayarak geliştiricilere, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun makine öğrenimi ve yapay zekanın potansiyelinden projelerinde yararlanma olanağı sağlar.
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RunLve
web.runlve.com
Runlve, kullanıcıların yapay zeka araçları ile veri yönetimi yapmalarını sağlayan sezgisel bir uygulamadır. Özel URL ile erişilebilir.
Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için veri analizi ve işbirliği amaçlı bir veri bilimi defteri sunar. Kullanıcılar verileri analiz edebilir ve projeleri paylaşabilir.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Databricks
databricks.com
Databricks, veri mühendisliği ve analizini tek bir platformda birleştiren, Apache Spark tabanlı, web tabanlı bir veri analizi platformudur.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, veri bilimi ve yapay zeka projelerini yönetmek için paket yöneticisi ve kullanıcı dostu arayüz sunan bir platformdur.
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI, PyTorch tabanlı bir bulut uygulaması olup, ekiplerin yapay zeka modellini hızlıca geliştirmesine, eğitmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Obviously AI
obviously.ai
Açıkçası AI, kodlama gerektirmeden veri bilimi süreçlerini basitleştiren bir araçtır. Kullanıcıların hızlı tahmin modelleri oluşturmasına olanak tanır.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zeka için açık kaynaklı bir kütüphanedir. Derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımı için kullanılır.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
JADBio
jadbio.com
JADBio, sağlık verilerini analiz etmek için otomatik makine öğrenimi sunan, kodsuz bir platformdur ve biyobelirteç keşfini kolaylaştırır.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
SAS
sas.com
SAS uygulaması, veri analizi ve iş zekası için yapay zeka ve analitik çözümler sunan bir yazılım paketidir.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, açık kaynaklı yapay zeka ve makine öğrenimi platformudur, veri bilimcilerin model oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırır.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, verilerdeki ilişkileri kullanarak veri bilimi ve makine öğrenimi projelerini geliştirmeye yardımcı olan bir grafik veritabanıdır.
Akkio
akkio.com
Akkio, ajanslar ve müşterileri için veri hazırlama, analitik ve öngörücülük sağlayan kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.
Sensetime
sensetime.com
Sensetime, yüz tanıma ve bilgisayar görüşü gibi yapay zeka çözümleri sağlayarak görsel veri analizi ve dijital deneyimleri geliştirir.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB, kurumsal verilerden yapay zeka model ve tahminleri oluşturan açık kaynaklı bir platformdur.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, bilgisayar görme modellerinin eğitimi için görüntü etiketleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. İşbirlikçi etiketleme ve gerçek zamanlı izleme sunar.
DataRobot
datarobot.com
DataRobot, makine öğrenimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların az kodlama ile AI modelleri oluşturmasını ve dağıtmasını sağlar.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai Geliştirici uygulaması, geliştiricilere kurumsal yapay zeka uygulamaları oluşturma ve dağıtma konusunda destek sağlar.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştiren PaperEntry AI teknolojisi sunar. Belge entegrasyonu kolaydır ve mevcut sistemlerle uyumludur.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kripto para madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcılara madencilik donanımını yönetmeden erişim sağlar.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, veri bilimi ve makine öğrenimi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, büyük projeleri yönetmek için not defterleri ve GPU'lar kullanabilir.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty, ham görüntüleri ve videoları üretime hazır modellere dönüştüren bir platformdur. Hızlı ve yüksek kaliteli etiketleme hizmetleri sunar.
BigML
bigml.com
BigML, kullanımı kolay bulut tabanlı bir makine öğrenimi platformudur. Veri yüklemesi yaparak analiz, model oluşturma ve tahmin işlemleri gerçekleştirmeye olanak tanır.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Nöral Tasarımcı, sinir ağı modelleri geliştirmek ve dağıtmak için kullanıcı dostu bir araçtır; kod yazmaya gerek olmadan veri analizi yapmayı sağlar.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Uzman.ai Geliştirici uygulaması, yapay zeka uygulamalarını geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için kapsamlı bir platform sunar.
Exploratory
exploratory.io
Exploratory uygulaması, kullanıcıların veri bilimi ile verileri hızlıca keşfetmesini, derin içgörüler elde etmesini ve etkin bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE, kullanıcıların kod yazmadan veri bilimi ve makine öğrenimi uygulamaları geliştirmesini sağlayan bir platformdur.
Deci AI
deci.ai
Deci, derin öğrenmeyi hızlandırarak yapay zeka geliştiricilerin daha hızlı ve doğru modeller oluşturmasına, optimize etmesine ve dağıtmasına olanak tanır.
KNIME
knime.com
Knime, veri analizi ve makine öğrenimi için açık kaynaklı bir platformdur. Kullanıcıların sürükle-bırak arayüzü ile karmaşık veri çözümleri oluşturmasını sağlar.
Qlik
qlik.com
Qlik, veri entegrasyonu ve analizi için tasarlanmış bir iş zekası platformudur; verileri görselleştirme ve raporlama imkanı sunar.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, veri analizi ve AI projeleri için kapsamlı bir platform olup, kuruluşların veri odaklı kararlar almasını kolaylaştırır.
DagsHub
dagshub.com
DagsHub, veri bilimi projeleri için veri yönetimi, deney izleme ve işbirliği sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar verileri ve modelleri sürümleyip izleyebilir.
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas, veri bilimcileri ve AI uygulayıcıları için otomatik veri bilimi platformu sunarak, verimli makine öğrenimi analizi ve gerçek zamanlı hesaplama sağlar.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, şirketlerin AI uygulamaları oluşturmasını, başlatmasını ve yönetmesini sağlayan bir platformdur. Excel, Google Sheets veya API ile çalışır.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, veri bilimciler ve iş uzmanlarının AI çözümleri tasarlayıp dağıtmasına yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir platformdur.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
Incorta
incorta.com
Incorta, karmaşık veri sistemlerinden veri toplamak ve analiz etmek için birleşik bir platform sunar, kullanıcıların veriye hızlı erişimini sağlar.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire, veri analizi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar, verileri görselleştirerek hızlı kararlar alabilir ve gerçek zamanlı analiz yapabilirler.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm, işletmelere makine öğrenimi ve veri analitiği çözümleri sunarak, operasyonel süreçleri geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS, veri uygulamaları ve algoritmalar geliştirmek için çoklu bulut platformu sunar. Veri erişimini ve işleme süreçlerini kolaylaştırır.
Algforce.ai
ai.algforce.com
Algforce.ai, veri analizi ve otomasyonu sağlayan yapay zeka tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılara veri içgörüleri sunar ve işlemleri basit hale getirir.
UbiOps
ubiops.com
UbiOps, Python ve R modellerinizi web hizmetlerine dönüştüren bir dağıtım platformudur. AI ve ML uygulamalarını kolayca yönetmenizi sağlar.
Pecan
pecan.ai
Pecan, makinelerle veri analizi yaparak işletmelere öngörücü analiz ve karar verme desteği sunan bir platformdur.
Zerve
zerve.ai
Zerve, veri bilimi ve AI geliştirme ortamı olup, tasarımları yazılıma dönüştürme ve veri analizi işlemlerini kolaylaştırma özellikleri sunar.
Graphext
graphext.com
Graphext, kullanıcıların verilerden içgörü elde etmelerini sağlamak için kodsuz araçlar sunan bir veri analizi platformudur.
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