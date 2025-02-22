Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, projelerinde makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için temel araçlardır. Bu platformlar, makine öğrenimi algoritmalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin etkili iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Akıllı algoritmaları verilerle entegre ederek kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış algoritmalar geliştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılara hitap eden bir dizi özellik sunar. Bazıları, sürükle ve bırak modelleme ve görsel arayüzler gibi özelliklerle önceden oluşturulmuş algoritmalar ve sezgisel iş akışları sağlayarak, bunları sınırlı teknik geçmişi olan kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Diğerleri daha gelişmiş geliştirme ve kodlama becerileri gerektirir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Bu algoritmaların işlevleri, görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses tanıma, öneri sistemleri ve diğer makine öğrenimi yeteneklerini içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformlarının en önemli avantajlarından biri, makine öğrenimini demokratikleştirme yetenekleri olup, kapsamlı veri bilimi becerilerine sahip olmayan kullanıcıların yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanımasıdır. Bu platformlar, hizmet olarak platformlara (PaaS) benzer şekilde çalışır, ancak özel makine öğrenimi yetenekleriyle kullanıcılara her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka çözümleri geliştirme ve dağıtma fırsatı sunar. Bir ürünün Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformu olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Veri Bağlantısı: Platform, geliştiricilere verileri makine öğrenimi algoritmalarına bağlayacak mekanizmalar sağlamalı, öğrenme ve uyarlama sürecini kolaylaştırmalıdır. * Algoritma Oluşturma: Kullanıcılar platform içerisinde kendi makine öğrenimi algoritmalarını oluşturabilmelidir. Ek olarak platform, acemi kullanıcılar veya yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş algoritmalar sunabilir. * Dağıtım Ölçeklenebilirliği: Platform, yapay zeka çözümlerinin uygun ölçekte dağıtılmasına yönelik yetenekler sunmalı ve kullanıcıların modellerini üretim ortamlarında verimli bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, bu kriterleri karşılayarak geliştiricilere, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun makine öğrenimi ve yapay zekanın potansiyelinden projelerinde yararlanma olanağı sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, California merkezli bir Amerikan İnternet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içeriği yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanmaktadır. Windows, macOS ve birkaç mobil platform için resmi müşteriler ve uygulamalar mevcuttur. Box 2005 yılında kuruldu. Box, işletmelerin içeriği çevrimiçi olarak işbirliği yapmasını, paylaşmasını ve yönetmesini kolaylaştırır.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla yapılır. Özellikler şunları içerir: * Not defterlerini ve projeleri URL üzerinden paylaşma * Sürüm kontrolüyle başkalarını görüntülemeye, yorum yapmaya ve işbirliği yapmaya davet etme * Sunumlar için görselleştirmeler içeren not defterleri yayınlama * Projeler arasında veri kümelerinin paylaşılması * Tam linux terminal erişimi * Kod tamamlama * Otomatik python paket yönetimi * Github'dan içe aktarma * PostgreSQL DB bağlantısı
Anaconda
anaconda.com
Platformu kullanan 45 milyondan fazla kullanıcı ve 250.000 kuruluşla Anaconda, dünyanın en popüler veri bilimi platformu ve modern yapay zeka gelişiminin temelidir. Şirket, Python'un veri bilimi için kullanılmasına öncülük etti, canlı topluluğunu destekledi ve yarının yapay zeka yeniliklerini mümkün kılan açık kaynaklı projeleri yönetmeye devam ediyor. Kurumsal düzeydeki ve iş istasyonu çözümlerimiz, dünya çapındaki kurumsal, araştırma ve akademik kurumların rekabet avantajı, çığır açan araştırmalar ve daha iyi bir dünya için açık kaynağın gücünden yararlanmasını sağlar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
2009 yılında kurulan Alibaba Cloud, 200'den fazla ülke ve bölgedeki binlerce işletmeye, geliştiriciye ve hükümet kuruluşlarına hizmet veren bulut bilişim ve yapay zekada küresel bir liderdir. Müşterilerinin başarısına bağlı olan Alibaba Cloud, çevrimiçi çözümlerinin bir parçası olarak güvenilir ve güvenli bulut bilişim ve veri işleme özellikleri sağlar. Ocak 2017'de Alibaba Cloud, Olimpiyatların resmi bulut hizmetleri ortağı oldu.
Exploratory
exploratory.io
Exploratory'nin Basit Kullanıcı Arayüzü deneyimi, herkesin Veri Bilimini kullanarak verileri hızlı bir şekilde keşfetmesini, daha derin içgörüleri keşfetmesini ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra, makine öğrenimi mühendislerinin ham olay verileri üzerinden gerçek zamanlı ardışık düzenleri tanımlamasına yönelik bir self-servis platformdur. Etkinlik akışlarınızı bağlayın, dönüşümlerinizi bildirin ve özellikleri anında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunun. Yeniden uygulamaya gerek yok; yönetilecek altyapı yok Büyüme ekipleri, her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak dönüşümü optimize etmek için Sumatra'yı kullanıyor. - Yapay zeka destekli izleyici güçlendirme - Huninin her aşaması için kişiselleştirme - A/B testine kıyasla dönüşümü 3 kat daha hızlı optimize edin
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm, kurumsal yapay zeka alanında sektör öncüsü ve lideridir ve Çin'in platform merkezli karar alma yapay zeka pazarının en büyük katılımcısıdır. Şirket, finans, perakende, imalat, enerji ve enerji, telekomünikasyon ve tıbbi bakım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörlere hizmet veren, uçtan uca kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunmaktadır. Dördüncü Paradigma kuruluşundan bu yana sermaye piyasasında büyük ilgi gördü. Hissedarlar arasında Sequoia China, Boyu Capital ve Primavera Capital gibi yıldız finansal yatırım kuruluşları; Ulusal İmalat Dönüşüm Fonu, Çin Kalkınma Bankası ve Guoxin gibi devlete ait yatırım platformları; yanı sıra büyük devlet bankaları, Cisco, China Three Gorges ve diğer finans ve TMT şirketleri. enerji ve enerji sektöründe stratejik bir yatırım kuruluşudur. Derin teknoloji birikimine ve olgun ürün yeteneklerine güvenen Dördüncü Paradigma: -- Platform merkezli yapay zeka karar verme pazarında Çin'de 1 numara (Kaynak: China Insights Consultancy) -- 2018'den bu yana Çin'in makine öğrenimi platformu pazar payında birinci sırada (Kaynak: IDC MarketScape) -- 2020 yılında 47 Fortune Global 500 şirketine ve borsada işlem gören şirkete hizmet sunmak
Sensetime
sensetime.com
Ekonomik, sosyal ve insani gelişmeye olumlu katkılar sağlayan yenilikçi yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine kendini adamıştır.
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını tek bir platformda izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ın kullandıkça öde fiyatlandırma modeli, geniş ölçekte sonuçlar sunmayı kolaylaştırır.
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI, bulutta yerel, mikro hizmet tabanlı konteynerleştirilmiş bir çözüm olarak temelden oluşturulmuştur ve sürekli güncellemelerle CI/CD'yi destekler. Bu çeviklik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. En iyi ve en yeni teknolojiler üzerine inşa edilmiştir ve 5G ve dijital gerçeklik beklentilerini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir.
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimizer'ı üretiyor. Matematiksel optimizasyon yazılımında pazar lideri olarak, yalnızca en iyi çözücüyü değil, aynı zamanda en iyi desteği de sunmayı hedefliyoruz; böylece şirketler matematiksel optimizasyonun gücünden (tek başına veya makine gibi diğer yapay zeka teknikleriyle birlikte) tam olarak yararlanabilirler. öğrenme) optimum iş kararlarını ve sonuçlarını yönlendirmek için. 2008 yılında kurulan Gurobi'nin ABD, Avrupa ve Asya'da faaliyet göstermesinin yanı sıra SAP dahil dünya çapında 2.500'den fazla müşterisi bulunmaktadır. Air France, Uber ve Ulusal Futbol Ligi (NFL).
Graphext
graphext.com
Graphext, işletmelerin verilere dayalı olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olan gelişmiş bir analiz çözümüdür. Verilerini yakalıyor, zenginleştiriyor ve müşterileri, pazarları ve ürünleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler bulmaları için güçlü bir görsel arayüz sağlıyoruz.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai, dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik lider bir kurumsal yapay zeka yazılım sağlayıcısıdır. C3 AI Akademisi, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin başarılı olmalarını sağlayan öğrenme deneyimleri sunar. Kurslar, öğrencilere temel C3 Yapay Zeka Uygulama Platformu kavramlarını tanıtıyor ve onlara makine öğrenimi uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğretiyor. Kısa, ileri düzey konu kursları, öğrencilerin bu konuları daha derinlemesine incelemelerine ve belirli becerileri geliştirmelerine olanak tanır. C3 Yapay Zeka Uygulama Platformu ile başarılı olmak için neye ihtiyacınız varsa, sizi destekleyecek eğitime sahibiz.
Artivatic.ai
artivatic.ai
D2C Danışmanlık Grubunun önemli bir parçası olan Artivatic, sigorta teknolojisi ve sağlık hizmetlerinde dijital inovasyonun ön saflarında yer alıyor. Platformumuz, satış, katılım, teklif verme, sigortalama, talep işleme ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere operasyonların tüm yaşam döngüsünü otomatikleştirip dijitalleştirerek sektörde devrim yaratıyor. Taşıyıcılara, komisyonculara, distribütörlere, reasürans şirketlerine, TPA'lara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına hitap etmek üzere tasarlanan Artivatic, kişiselleştirilmiş çözümler sunarken verimliliği, şeffaflığı ve risk yönetimini artırır. Derin makine öğrenimini ve özel algoritmaları kullanan platformumuz, benzersiz analiz, zeka ve karar verme yetenekleri sunar. Geleneksel, herkese uyan tek boyutlu modelleri çevik, veri odaklı sistemlere dönüştürüyoruz.
Kortical
kortical.com
Kortical, şeffaf AutoML, ölçeklenebilir dağıtım, ML Ops ve Otomatik Eğitim AI/ML modelleri sağlamaya odaklanan, yapay zeka çözümlerinin sunulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Öncelikle veri bilimcileri ve kodlayıcılar için tasarlanan Kortical, tekrarlanan görevleri kolaylaştırmayı ve önemli iş değerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kullanıcıların hem kullanıcı arayüzü hem de kod arayüzlerini kullanarak AI ve ML çözümlerinin sunumunu hızla ölçeklendirmesine olanak tanır. Platform, keşifsel veri analizi, özel veri temizleme ve özellik mühendisliği için işlevsellik sağlar. Kortical ile kullanıcılar binlerce model deneyi oluşturabilir ve her ayrıntıyı belirleyebilir veya AutoML'in bu işi halletmesine izin verebilir. Platform ayrıca gelişmiş model açıklanabilirliğine sahiptir ve kullanıcı arayüzü veya API aracılığıyla tek tıklamayla dağıtım olanağı sunar. Ayrıca Kortical, kodlu bir ML uygulaması oluşturma ve dağıtma olanağıyla birlikte ML uygulaması/hizmetinin oluşturulmasına, dağıtımına ve altyapısına olanak tanır. Kortical, yapay zeka çözümlerinin her detayını değiştirme işlevselliğini sağlarken kullanım kolaylığı felsefesini özellikle vurguluyor. Bulut tabanlı platform, tüketici ve pazar davranışlarına hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamaya yardımcı olarak kendi kendine öğrenen yapay zekayı teşvik ediyor.
Trendskout
trendskout.com
Yapay Zeka ve Otomatik Makine Öğreniminin gücünü açığa çıkarın Trendskout, tipik yapay zeka uygulamalarının maliyetli ve zaman alıcı proje yaklaşımını ortadan kaldırır. Yapay Zeka yazılımımız, işinizi kutudan çıktığı anda geliştirmeye hazırdır ve temeldeki karmaşık Yapay Zeka algoritmalarına kolayca erişilmesini sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunar. Gerekli yapay zeka uygulamanızı ve gerekli parametreleri seçmeniz yeterli. Trendskout, iş durumunuza en uygun yapay zeka modelini oluşturacaktır. Yapay zeka ve otomatik makine öğrenimi projelerine yönelik coşkulu ön yatırımlar geçmişte kaldı.
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics, kuruluşların hedef kitlelerini belirleme, çekme ve etkileşim kurma konusunda rekabet avantajı elde etmek için verileri kullanmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi veriler, son teknoloji yazılım çözümleri ve veri bilimcilerden, geliştiricilerden ve anket bilimi uzmanlarından oluşan disiplinler arası bir ekibin güçlü bir birleşimiyle Civis, veriye dayalı karar alma sürecini gerçekleştirmek için önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışır. nasıl iş yaptıkları açısından önemlidir.
Peak
peak.ai
Peak, işletmelerin gelirleri artırmak, kârları artırmak ve verimliliği artırmak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olacak platform, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir yapay zeka şirketidir. Peak'in bulut yapay zeka platformu, teknik ve ticari ekiplerin işletmenin tamamında geniş ölçekte yapay zeka uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan geniş bir özellik seti sağlar. Ayrıca CPG, Perakende ve İmalat gibi sektörlerdeki çeşitli kullanım durumlarına uyan, kullanıma hazır uygulamalardan oluşan bir kitaplığa da sahiptir. Bu uygulamalar, kullanıcıların ticari hedeflere ulaşmak için yapay zekayı hızlı bir şekilde uygulamalarına olanak tanırken, aynı zamanda onlara yapay zeka kullanımını zaman içinde genişletmek için ihtiyaç duydukları araçları da sağlıyor.
Datagran
datagran.io
Uzmanlar ve uzman olmayanlar da dahil olmak üzere tüm şirketi veriler aracılığıyla entegre eden basit bir araç. Karmaşık modeller ve analizler oluşturup bunları paylaşıp aksiyon almak.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas), otomatik veri bilimi platformunun sürekli geliştirilmesi ve inşasına odaklanarak, veri bilimcileri ve yapay zeka uygulayıcıları için eksiksiz bir geliştirme platformu seti sağlamaya ve kapsamlı destek hizmetleri sağlamaya odaklanarak 2013 yılında kuruldu. Hükümet ve işletmelerin akıllı bir şekilde yükseltilmesi ve dönüştürülmesi için. DataCanvas bağımsız olarak araştırılan ve geliştirilen bir Çin şirketidir. Yurt içi ve yurt dışındaki lider veri bilimi platformuna güvenen DataCanvas, kamu, finans, havacılık, üretim, ulaşım, eğitim, emlak, internet ve diğer sektörlerdeki müşterilere gerçek zamanlı ve çevik yapay zeka yeteneği oluşturma olanağı sağladı. DataCanvas platformu aracılığıyla, otomatik makine öğrenimi analizi ve gerçek zamanlı bilgi işlem yetenekleri sağlayabilir ve iş analistleri ile veri bilimcilerinin geliştirme konusunda hızlı bir şekilde işbirliği yapmasına ve otomatik model oluşturma, yönetim ve uygulama desteğini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Teknolojik yenilik ve yapay zeka gibi en son teknolojiler ve çözümlerle müşteri işleri için daha fazla değer yaratmak. Şirket, seçkin veri bilimcilerine ve ürün Ar-Ge ekibine sahiptir ve otomatik derin makine öğrenimi, veri modelleme, büyük veri analizi ve diğer alanlarda ileri düzey endüstri uygulama deneyimine sahiptir. DataCanvas, 2020 yılında orijinal DeepTables açık kaynak projesiyle aralarında tanınmış e-ticaret şirketlerinin ve arama motoru şirketlerinin de bulunduğu 1100'den fazla ekip arasında yapılan Kaggle yarışmasında dünya birincisi oldu. Merkezi Pekin'de bulunan ve tüm ülkeye bakan şirketin Şangay, Shandong ve Shenzhen'de şubeleri var.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştirmek için gelişmiş yapay zeka kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Sınırsız yapay zeka teknolojimiz PaperEntry AI, ticari faturalar, paketleme listeleri, PGA'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere gümrüklerdeki ve ötesindeki karmaşık belgeleri kolaylaştırır. PaperEntry AI; OCR, Doğal Dil İşleme, Bilgisayarla Görme ve Derin Öğrenme Yapay Zeka Modellemesini birleştiren gelişmiş, eğitilebilir Yapay Zeka Motorlarına sahiptir. Teknolojimizi şirketinizin mevcut sistemine entegre etmek sorunsuzdur. Kullanımı kolay arayüzler ve iş akışları doğrudan mevcut TMS'nize bağlanarak her türlü öğrenme sürecini ortadan kaldırır. Ayrıca belge otomasyonu için her türlü veri girişi ihtiyacına yönelik yapılandırılabilirlik sağlayan bir API sunuyoruz. Kendiniz deneyimleyin! Bize ulaşın ve ekibimizin yeni nesil veri girişi otomasyonunu göstermesine izin verin. En karmaşık belgelerinizi gerçek zamanlı olarak işlememizi görmek için bir demo planlayın. Modası geçmiş manuel veri girişine ve temel OCR yazılımına elveda deyin. GenAI Otomasyonu ile geleceği kucaklayın!
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müşteriler, topluluk ve ortaklar, H2O.ai'nin, Yapay Zekayı İyilik için kullanmaya yönelik uzun vadeli bir vizyon oluşturan stratejik yatırımcılarıdır. H2O.ai'nin dağıtılmış ML H2O-3, autoML Sürücüsüz Yapay Zeka, Hydrogen Torch ve Document AI Yapay Zeka Motorları, 20.000'den fazla küresel kuruluşu ve Fortune 500'ün yarısından fazlasını ve AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio ve AES. H2O.ai'nin İyilik için Yapay Zeka programı, kar amacı gütmeyen grupları, vakıfları ve toplulukları, doğal afetlere karşı savunmasız alanların belirlenmesi ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması da dahil olmak üzere eğitim, sağlık hizmetleri ve çevre korumayı geliştirme çabalarında düzenli olarak destekler.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına olanak tanır. Diğer takımlara göre % daha hızlı değer elde etme süresi. TrueFoundry gerekli mühendisliği soyutlar ve bir kuruluşun genel GenAI/LLMOps çerçevesinin düzenini hızlandırmasına olanak tanıyan GenAI hızlandırıcıları (LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground ve Uygulama Şablonları) sunar. Kuruluşlar, bu hızlandırıcıları kendi dahili sistemleriyle takıp çalıştırabilecekleri gibi, hızlandırıcılarımızın üzerine inşa ederek GenAI geliştiricilerine kendi seçtikleri bir LLMOps platformu sunabilirler. TrueFoundry modülerdir ve tamamen API odaklıdır; LangChain, VectorDB'ler, GuardRails vb. gibi pazardaki popüler araçlarla yerel entegrasyona sahiptir. TrueFoundry, 25'ten fazla Fortune 500 Şirketinin yanı sıra WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 sağlık hizmetleri, Games24x7, AvisoAI vb. gibi yüksek teknolojili orta ölçekli pazar şirketleriyle çalışır. TrueFoundry, Sequoia, Eniac ve Naval Ravikant gibi Angels, Anthony Goldbloom ve önde gelen teknoloji şirketlerinden 50'den fazla AI ve ML lideri, Fortune 500 CXO'ları ve AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik vb. gibi Unicorns'un kurucuları tarafından desteklenmektedir.
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon, iş planlama, BT otomasyonu, hızlandırma ve ölçeklenebilirlik, büyük veri, dağıtılmış bilgi işlem ve uygulama orkestrasyonu için yenilikçi açık kaynak çözümler sunan bir yazılım şirketidir. Activeeon, şirketlerin işlerini otomatikleştirmelerine ve iş yükü otomasyonu yoluyla rekabet avantajı elde etmek için pazara çıkışlarını hızlandırmalarına yardımcı olur. Activeeon, hem bulutta hem de şirket içinde lisans veya SaaS modunda kullanılabilen ProActive yazılımları üretir. Yazılımımız, bilgi işlem kaynaklarına esneklik ve ölçeklenebilirlik katarken uygulamaları ve süreçleri düzenleyen çok dilli iş akışları sayesinde kullanıcıların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. En önemlisi ProActive, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut altyapılarına dayanan süreçler için çok uygundur. Activeeon iki ana ürünü ticarileştirmektedir: 1) ProActive İş Akışları ve Planlama - çok dilli iş akışlarının tanımından planlama ve meta planlamaya ve bulut çağında kritik bir zaman ve maliyet tasarrufu özelliği olan bulut kaynak yönetimine kadar uzanan iş planlama ve iş yükü otomasyonu çözümü . 2) Machine Learning Open Studio - tamamen açık, çok dilli, çoklu yapay zeka çerçevesi olan ve son kullanıcılarımız tarafından tamamen özelleştirilebilir ve genişletilebilen veri bilimi ve makine öğrenimi platformu.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave®, birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek akıllı bilgiler ve zamanlı içgörüler sunan, dolayısıyla işletmelere görev açısından kritik kararlar almak için ihtiyaç duydukları netliği sağlayan birleşik bir Veri Otomasyonu ve Karar İstihbaratı Platformudur. Infoveave®'in 4 sütunu şunlardır: * İçgörüler - Eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak için etkileşimli görselleştirmeler oluşturun. Etki için tasarlanmış ilgi çekici anlatılar örün * Analiz - Sonuçları tahmin etmek için kalıpları keşfedin. What-If, AutoML ve Python'u kullanarak etkili analizler gerçekleştirin * Otomasyon - Hat süreçlerini kolaylaştırmak, manuel görevleri azaltmak ve veri akışlarını geliştirmek için akıllı veri hatları kurun * Veri uygulamaları - Son kilometre verilerinin toplanmasını sağlayan veri odaklı uygulamalar oluşturun. Otomasyonlara bağlantı verin ve eylemleri tetikleyin
Hiro
hiro.so
Hiro, Web3'ü Bitcoin'e getiren geliştirici araçları geliştiriyor. Hiro'nun araç paketi, akıllı sözleşmeler, dijital varlıklar ve merkezi olmayan uygulamalar aracılığıyla Bitcoin'in tüm potansiyelini açığa çıkarıyor.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kaliteli etiketli veriler üreten sektör lideri yapay zeka destekli etiketleme teknolojisiyle birleştiren yeni bir Vision AI ürünü olan Accelerated Annotation hakkında daha fazla bilgi edinin. Hasty platformu, ham görüntülerden ve videolardan üretime hazır modellere kadar ihtiyaç duyulan her şeyi sağlar.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (bir OVHcloud şirketi), üretim düzeyinde veri uygulamaları ve algoritmaları oluşturan, dağıtan ve ölçeklendiren ilk uçtan uca çoklu bulut platformudur. Minimum teknoloji karmaşıklığıyla daha hızlı değer elde etme süresi elde etmek için Veri Mühendisliği, Veri Bilimi ve İş Zekasını otomatik, entegre bir ortamda birleştiriyoruz. Platform, veri erişimini ve işlenmesini kolaylaştırmak ve veri odaklı projelerinizde çeviklik sağlamak için az kodlu, tamamen güvenli bir arayüz sunar. ForePaaS ile müşteriler teslimat sürelerinin 10 kat kısaldığını görüyor ve projelerin üretime geçmesi aylar yerine haftalar alıyor.
evoML
evoml.ai
evoML, veri bilimcilerine, mühendislere ve iş liderlerine verimli makine öğrenimi modellerinin sunulmasını aylardan haftalara kadar hızlandırma ve daha hızlı çalışma hızı ve daha yüksek kârlılık için makine öğrenimi kod verimliliğini artırma konusunda güç verir.
Spotfire
spotfire.com
Cloud Software Group'un bir iş birimi olan Spotfire® yazılımı, veri yoğunluklu işletmeler için güçlü, self servis analizler sağlar. Spotfire, veri araştırması ve gerçek zamanlı kararlar için tek bir görsel analiz platformu sunmak üzere temel arka görüş kontrol panellerinin ötesine geçer. İşaretle ve tıkla kod gerektirmeyen veri bilimi ile desteklenen Spotfire, geliştirici olmayanların bile daha hızlı içgörü elde etme süresi ve daha iyi iş sonuçları için hem atıl durumdaki verileri hem de hareket halindeki verileri birlikte analiz etmesine olanak tanır. Spotfire artık Bulut Yazılım Grubunun bir parçası.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, mevduat hacmini tahmin etmek, kredi teklifi alımını artırmak ve çok daha fazlası gibi yapay zeka odaklı verimlilik kazanmasına yardımcı olun. Günümüzde pratik yapay zekanın gücünü sunmak için Excel veya Google E-Tablolar'da ya da API aracılığıyla çalışır.
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platformunu kullanabilir. Qualetics, veri toplamak için Ürününüz, Sisteminiz veya Sürecinizle birlikte çalışır ve Makine Öğrenimi, NLP, Görüntü İşleme ve Metin Analizi vb. gibi derin yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bunları işler. Tüm Eyleme Geçirilebilir Analitik İçgörüler daha sonra ekibinize kolay bir şekilde sunulur. Hem üst düzey hem de mikro düzeyde bilgiler sunan, anlaşılması kolay kontrol paneli. Qualetics yalnızca doğru veri analizlerini almanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin bunu anlamasını ve harekete geçmesini de kolaylaştırır. Qualetics'in Yapay Zeka Yönetim Sistemi (AIMS) Platformu, birden fazla kanaldan gelen verileri karmaşık makine öğrenimi sistemlerine yönlendirmeye yardımcı olmak ve işletmelerin tüketmesi için içgörüleri net ve kusursuz bir şekilde sunmak için gereken araçların bir birleşimidir.
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz zaman istediğiniz yerden kullanmanıza olanak tanır. Basit veri işleme işlevlerinden karmaşık makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka ardışık düzenlerine kadar. UbiOps ile bunları kendi uygulamalarınızın, web sitelerinizin arkasında veya veri/BT altyapınızın içinde kolayca çalıştırabilirsiniz. Güvenlik, güvenilirlik veya ölçeklenebilirlik konusunda endişelenmenize gerek kalmadan. UbiOps, geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır, veri bilimi ekibinizin üretkenliğini artırır ve pazara sunma sürenizi kısaltır. UbiOps, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olarak kullanılabilir veya kendi (bulut) ortamınıza kurulabilir. UbiOps'u Web Uygulamamızdan kullanabilir veya entegrasyonlar için Komut Satırı Arayüzümüz veya Python/R istemcimiz ile çalışabilirsiniz. Mevcut veri bilimi yığınınıza ve süreçlerinize sığdırmak için maksimum esneklik sunar.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur - hayır kodlama gereklidir. Kullanımı kolay bağlantılı araç zinciri, ham verilerden tahminlere ve içgörülere kadar ihtiyacınız olan her şeyi tek bir işlem hattında sağlar. Manuel ve tekrarlanan makine öğrenimi görevleri otomatikleştirilir ve Motorun akıllı özellikleri, kullanıcıya uçtan uca rehberlik etmeye yardımcı olur. ML uygulamanızı geliştirip dağıtmaya, Motorun kodsuz Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) veya API ve SDK aracılığıyla erişilebilir. Dolayısıyla, ister özel veri bilimi kaynakları olmadan küçük bir pilot proje oluşturuyor olun, ister büyük ölçekli kurumsal makine öğrenimi sistemlerini devreye alıyor olun, hızlı bir şekilde anlamlı çözümler oluşturmak için mevcut ekibinizi doğru araçla donatabilirsiniz. "Motorun gücü yalnızca yüksek kaliteli tahmine dayalı modeller oluşturma yeteneğinde değil, aynı zamanda sizi hazır ve çalışır duruma getirme ve sonuçları haftalar değil, dakikalar içinde değerlendirme yeteneğindedir."
TeleSign
telesign.com
Telesign, önde gelen küresel kuruluşlara dijital kimliklerini bağlayarak, koruyarak ve savunarak Continuous Trust™ sağlar. Telesign, dünyadaki mobil kullanıcılarının yarısını temsil eden ayda beş milyardan fazla benzersiz telefon numarasını doğruluyor ve geri kalan milyarlarca kişiye ilişkin kritik bilgiler sağlıyor. Şirketin güçlü yapay zekası ve kapsamlı veri bilimi, hız, doğruluk ve küresel erişimin benzersiz bir kombinasyonuyla kimlik sağlıyor. Telesign çözümleri dolandırıcılığı önler, iletişimi güvenli hale getirir ve şirketlerin ve müşterilerin güvenle etkileşim kurmasına olanak tanıyarak dijital ekonomiyi etkinleştirir.
Deci AI
deci.ai
Deci, daha iyi yapay zeka oluşturmak için yapay zekayı kullanarak derin öğrenmenin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yapay zeka geliştiricileri, şirketin uçtan uca derin öğrenme hızlandırma platformuyla bulut, uç veya mobil de dahil olmak üzere her türlü ortam için daha hızlı ve daha doğru modeller oluşturabilir, optimize edebilir ve dağıtabilir. Geliştiriciler, Deci'nin platformuyla herhangi bir donanımda derin öğrenme modeli çıkarım performansını 3 ila 15 kat artırırken doğruluğu da koruyabilir. Bu, doğrudan sınırlı donanım üzerinde yeni kullanım örnekleri, önemli ölçüde daha kısa geliştirme döngüleri ve %80'e kadar daha düşük bilgi işlem maliyetleri anlamına gelir. Platform, herhangi bir donanımın maksimum kullanımını sağlayan algoritmik bir optimizasyon motoru olan Deci'nin Otomatik Sinir Mimarisi İnşaatı (AutoNAC) teknolojisi tarafından desteklenmektedir. AutoNAC motoru, temel doğruluğunu korurken belirli hedef donanım için çıkarım performansını (verim, gecikme, bellek vb.) en iyi şekilde geliştirmek için belirli bir eğitimli modelin mimarisini yeniden tasarlayan bir Sinir Mimarisi Arama (NAS) bileşeni içerir. Deci, MLPerf Industry Benchmark'ta Intel CPU'larda rekor kıran 11,8 kat hızlandırılmış çıkarım hızına ulaştı ve CBInsights'ın en iyi 100 yapay zeka şirketi arasına seçildi. Birinci sınıf derin öğrenme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilen Deci, yapay zeka geliştiricilerinin en iyi yaptıkları işe odaklanmalarına, yani dünyamızın en karmaşık sorunları için yenilikçi yapay zeka tabanlı çözümler yaratmalarına olanak tanıyor.
Decanter AI
decanter.ai
Veri bilimcilerin, alan uzmanlarının ve iş paydaşlarının yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olan kodsuz bir yapay zeka platformu olan Decanter AI. Decanter AI, sezgisel bir arayüz aracılığıyla işletmelere birinci sınıf makine öğrenimi teknolojileri sağlar ve işletmelerin yüksek doğruluklu makine öğrenimi modellerini hızlı bir şekilde oluşturarak, test ederek ve dağıtarak yapay zeka odaklı bir yaklaşım kullanarak iş zorluklarını çözmelerine olanak tanır.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai, işletmeler için yapay zeka teknolojisi ortağı olma misyonundadır. AlgForce Copilot ürünü, bir "AIGC+Data Insight" çözümü yaratıyor. Üretken yapay zeka ve düşük kodlu motorlardan yararlanarak kuruluşlardaki teknik olmayan personelin doğal dili kullanarak veritabanlarını sorgulamasına yardımcı olur. Yapay zeka, anlamsal anlama, içgörü yolu planlama ve otomatik programlamayı otomatik olarak gerçekleştirerek iş kararlarına yardımcı olmak için uzman düzeyinde veri öngörüleri oluşturur. saniyeler içinde. AlgForce Copilot, teknik olmayan tüm personel için 7/24 veri içgörüsü yapay zeka 'harici beyni' olarak hizmet ederek veri erişimini demokratikleştirmeyi ve işletmelerin veri odaklı bir büyüme çarkı oluşturmasını sağlamayı amaçlıyor!
Accern
accern.com
Accern, işletmelere sektöre özel çözümler geliştirme konusunda destek veren lider NLP şirketidir. Birden fazla sektöre özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir NLP platformu, modelleri, verileri ve sohbeti sunan şirket, Finansal Hizmetler, Devlet ve ötesindeki önde gelen kuruluşların değer elde etme süresini hızlandırır. Önceden oluşturulmuş sınıflandırmalar, 50.000'den fazla sınıflandırma modeli ve milyarlarca satırlık kamu verisine erişim ile tamamlanan, kod gerektirmeyen kolaylaştırılmış iş akışıyla Accern, küresel iş gücü genelinde operasyonel verimlilikte devrim yaratıyor. Accern'in dikkat çekici başarıları, Gartner®'ın Veri Bilimi, Makine Öğrenimi ve Bankacılıkta Yükselen Teknolojiler için 2023 Hype Cycle™ sıralamasında kayda değer bir konum elde etmesinin yanı sıra Fast Company tarafından Teknolojide Sonraki Büyük Şeylerden biri olarak tanınmasını sağladı. Capgemini, UniCredit, Interactive Brokers, Mizuho Bank ve Standard Bank gibi küresel liderlerin elit veri ekiplerinin güvendiği Accern, NLP çözümlerinin uygun ölçekte oluşturulmasını ve dağıtılmasını kolaylaştırıyor. Merkezi New York, NY'de bulunan Accern, Forbes 30 Under 30 şirketi olarak tanınmaktan onur duyuyor. Şirket, Fusion Fund, Tribe Capital, Shasta Ventures, Allianz Strategic Ventures, Mighty Capital ve daha pek çok saygın kurumsal yatırımcıdan 40 milyon dolar topladı.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'ten fazla önceden ayarlanmış grafik algoritmasından oluşan bir katalog kullanarak, gizli bağlantıları belirlemek ve paydaşların daha iyi karar almasına olanak tanıyan ilgi çekici görselleştirmeler oluşturmak için saniyeler içinde milyarlarca veri noktasını keşfedebilir. Pratik iş uygulamaları ve operasyonlar, öneri motorları, anormallik ve dolandırıcılık tespiti, rota optimizasyonu, pazarlama, ağ analizi ve çok daha fazlası gibi projelerde yalnızca grafiklerin sağlayabileceği bağlam öncelikli analizden yararlanır.
Zerve
zerve.ai
Kod öncelikli veri ekipleri için oluşturulmuş Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme Ortamı. Prototipleri sorunsuz bir şekilde yazılıma dönüştürün, kendiniz dağıtmaya veya dağıtım için mühendislik ekibine devretmeye hazır olun.
Pecan
pecan.ai
2018 yılında kurulan Pecan, yapay zekanın benimsenmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve tahmine dayalı modellemeyi tüm veriler ve iş ekipleri için erişilebilir hale getirmek için öncü Predictive GenAI'dan yararlanan bir tahmine dayalı analiz platformudur. Üretken yapay zekanın rehberliğinde şirketler, uzman personele ihtiyaç duymadan çeşitli iş alanlarında kesin tahminler elde edebilir. Tahmine dayalı GenAI, hızlı model tanımı ve eğitimi sağlarken, otomatikleştirilmiş süreçler de yapay zeka uygulamasını hızlandırır. Pecan'ın tahmine dayalı ve üretken yapay zekayı birleştirmesi sayesinde, yapay zekanın iş üzerindeki etkisini fark etmek artık çok daha hızlı ve daha kolay. Daha fazlasını www.pecan.ai adresinde keşfedin.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hepsi bir arada bir çözümdür. Kullanıcılar, tamamen barındırılan bir ortamda 4 TB RAM'e sahip bir dizüstü bilgisayarı çalıştırabilir, bir GPU ekleyebilir, dağıtılmış bir çalışan kümesine bağlanabilir, büyük dil modelleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir. Veri bilimcileri ve analistler, kullanmak istedikleri araçları kullanarak en iyi şekilde çalışırlar. Tercih ettiğiniz dilleri, IDE'leri ve makine öğrenimi kitaplıklarını Saturn Cloud'da kullanabilirsiniz. Tam Git entegrasyonu, paylaşılan özel görüntüler ve güvenli kimlik bilgileri depolama olanağı sunarak ekibinizi bulutta ölçeklendirmeyi ve oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. İşler ve dağıtımlar gibi özelliklerle denemeden üretime kadar tüm makine öğrenimi yaşam döngüsünü destekliyoruz. Bu özellikler ve yerleşik araçlar ekipler arasında kolayca paylaşılabilir, böylece zamandan tasarruf edilir ve iş tekrarlanabilir. Saturn Cloud birden fazla bulutta mevcuttur: AWS, Azure, GCP ve OCI. Ücretsiz demo için bugün bizimle iletişime geçin.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
DataRobot
datarobot.com
Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka uzmanlarından yararlanın.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB, yapay zekayı kurumsal verilerden özelleştirmeye yönelik bir platformdur. MindsDB, verilerinize uygulanacak en doğru son teknoloji ürünü yapay zeka modellerini eğitir, test eder ve ardından seçer; böylece size son derece doğru tahminler ve tahminler sunar.
Akkio
akkio.com
Akkio, öncelikle ajanslar ve müşterileri için tasarlanmış, gerçek zamanlı olarak veriye dayalı karar almayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zeka veri platformudur. Verilerin hazırlanması ve temizlenmesi, öngörü ve öngörülerde bulunulması ve performansın değerlendirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlev aralığı geniştir. Akkio özellikle kullanıcı dostu olması, ölçeği ve uygun fiyatıyla gurur duyuyor. Bu platform, etkileşimli veri işleme için Sohbet Keşfetme ve Sohbet Verisi Hazırlama ve kapsamlı bilgiler için Üretken Raporlar gibi özellikler sunar. Ajansların, boşa harcanan reklam harcaması alanlarını, en iyi performans gösteren reklamları ve daha fazlasını belirlemek için müşteri kontrol panelleri oluşturmasına olanak tanır. Platform, gelecekteki sonuçları tahmin etmek ve müşteri deneyimini ve kampanya performansını artırmak için önemli bilgiler oluşturmak için geçmiş verilerdeki kalıpları ortaya çıkarabilir. Akkio'nun tahmine dayalı yapay zeka motorunun gizli veri mücevherlerini ortaya çıkarmak için tasarlandığı göz önüne alındığında, kullanıcılar yalnızca gelecekteki sonuçları tahmin etmekle kalmaz, aynı zamanda bu tahmine dayalı içgörüleri plan yapmak ve buna göre hareket etmek için kullanabilir. Erişim ve hazırlama özelliği, tüm veri kaynaklarını entegre etmeyi, verileri gerektiği gibi değiştirmeyi ve verileri otomatik olarak güncel tutmayı kolaylaştırır. Son olarak Akkio'nun kodsuz yapay zeka uygulamasına yaptığı vurgu, yapay zekayı tüm beceri seviyelerindeki kullanıcılar için erişilebilir ve sorunsuz hale getirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - Ekiplerin baş ağrısı olmadan yapay zeka oluşturabileceği platform. Fikirden modellere, ışık hızında. Birlikte kodlayın. Prototip. GPU'lar konusunda eğitim alın. Ölçek. Sert. Tarayıcınızdan - sıfır kurulumla. AI Studio, buluttaki dizüstü bilgisayarınızdır. Sıfır kurulum. Her zaman hazır. Kalıcı depolama ve ortamlar. CPU'daki kod. GPU'da hata ayıklama. Çoklu düğüme ölçeklendirin. Taramaları, işleri ve daha fazlasını çalıştırın. Modelleri PyTorch Lightning, Fabric, Lit-GPT, torchmetrics ve daha fazlasıyla ölçeklendirin.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Rescale
rescale.com
Yeniden Ölçeklendirme, Bulut için Tasarlanmış Yüksek Performanslı Bilgi İşlemdir! Yeniden ölçeklendirme, karmaşıklığı ortadan kaldırarak kuruluşlara bilim ve mühendislik alanında atılımlar yapma gücü verir. Mühendisler, süpersonik jetlerden kişiselleştirilmiş ilaca kadar, hibrit bulutta büyük bilgi işlem ve Ar-Ge iş birliğine yönelik akıllı tam yığın otomasyona yönelik bir çözüm olan Rescale Platformu ile yeni ürün yeniliklerini benzeri görülmemiş bir hız ve verimlilikle hızlandırıyor. Yeniden ölçeklendirme, BT liderlerinin güvenlik, mimari ve finansal kontrollere sahip hibrit bir bulut kontrol düzleminde yazılım otomasyonu ile yüksek performanslı bilgi işlemi hizmet olarak sunmasına olanak tanır.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Obviously AI
obviously.ai
Açıkçası AI, veri bilimi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kodsuz bir araçtır. Makine öğrenimi modeli oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme işlevlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Modeller dakikalar içinde doğrudan platformdan oluşturulup dağıtılabilir, böylece geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanır. Kayıp, potansiyel müşteri dönüşümü ve kredi geri ödemesi gibi faktörlere yönelik sınıflandırma, satışlar, dinamik fiyatlandırma ve getiri gibi sonuçlara yönelik regresyon ve önümüzdeki aylardaki satışlar veya stoklar gibi zaman içindeki miktarları tahmin etmek için zaman serileri dahil olmak üzere çeşitli tahmin biçimlerini destekler. fiyatlar. Aracın özellikleri model oluşturmanın ötesine uzanır. Yapay zeka modellerinin hızlı dağıtımını, uygulamalarda anında tahminler yapmak için gerçek zamanlı API entegrasyonunu, tahmin verilerinin PowerBI veya Looker gibi diğer araçlarda görselleştirilmesini, otomatik model izlemeyi ve Zapier aracılığıyla güçlü süreç otomasyonu yeteneklerini sağlar. Yazılım ayrıca veri birleştirme, zenginleştirme, temizleme ve diğer istatistiksel görevler gibi ekip ihtiyaçlarına yardımcı olmak için özel bir veri bilimi uzmanının desteğini de içerir. Ayrıca kullanıcılar, hizmetlerini geliştirmek için Açıkçası AI'yı Zapier, Airtable, Dropbox ve Salesforce gibi diğer araçlarla entegre edebilirler.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
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