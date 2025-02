Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Deepnote

Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla yapılır. Özellikler şunları içerir: * Not defterlerini ve projeleri URL üzerinden paylaşma * Sürüm kontrolüyle başkalarını görüntülemeye, yorum yapmaya ve işbirliği yapmaya davet etme * Sunumlar için görselleştirmeler içeren not defterleri yayınlama * Projeler arasında veri kümelerinin paylaşılması * Tam linux terminal erişimi * Kod tamamlama * Otomatik python paket yönetimi * Github'dan içe aktarma * PostgreSQL DB bağlantısı