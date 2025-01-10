Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Filipinler

JADBio

jadbio.com

JADBio, sağlam bir uçtan uca makine öğrenimi platformunu akıllı özelliklerden çeşitli yeteneklerle birleştirerek sağlık verisi analistleri ve yaşam bilimi profesyonellerinin bilgiyi keşfetmek için veri bilimini kullanmasını kolay ve uygun fiyatlı hale getirirken, zaman ve çabayı azaltır. tahmine dayalı modellerin yeniden kullanılmasına yönelik seçim. JADBio'nun sağlık hizmetleri amacıyla oluşturulmuş platformu, son teknoloji yapay zeka araçları ve otomasyon yetenekleri sunarak yaşam bilimi profesyonellerinin, veri bilimi uzmanlığı olmasa bile doğru ve açıklanabilir tahmine dayalı modelleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Platform, eksik değerlerin ön işlenmesini ve atanmasını destekler; özellikleri ve modellemeyi seçer, hiper parametreleri ayarlar ve son makine öğrenimi modelini oluşturmak için en iyilerini belirlemek üzere binlerce algoritmik yapılandırmayı etkili bir şekilde test eder. Platform, tahmin performansını tahmin ediyor ve çok sayıda görselleştirme ve rapor üretiyor. Müşteriler, eşit derecede öngörücü modellere yol açan birden çok seçilmiş özellik alt kümesini seçme, JADBio'nun kapsamlı içerik kitaplığını kullanarak kendi gelişmiş özel modellerini oluşturma veya raftaki modelleri çıkarıp kendilerininmiş gibi özelleştirme olanağına sahiptir. Üretilen tüm modeller çalıştırılabilir biçimde indirilebilir, harici bir doğrulama setine uygulanabilir veya seçilen özelliklerin gözlemlenen değeri girilerek manuel olarak çalıştırılabilir. JADBio'nun kütüphanesi, yaygın sağlık sorunlarını tahmin edebilen binlerce algoritma ve önceden oluşturulmuş modelin yanı sıra nedensel keşif veya hayatta kalma tahmini ve diğer olaya kadar geçen süre sonuçları gibi yeni özellikler içerir. JADBio'nun önceden oluşturulmuş öğeleri ve AutoML yetenekleri, sağlık verileri bilimcileri, biyoenformatikçiler ve dahili veri bilimi uzmanlığı olmayan kuruluşların sağlık verilerini kolayca ve uygun maliyetle analiz etmeleri için düşük kodlu bir seçenek sunar. Bu arada, JADBio REST API, ileri düzey kullanıcıların kendi uygulamalarında JADBio'nun yeteneklerinden yararlanmasına veya iş akışlarını ve süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Yaşam bilimcileri için özel olarak tasarlanmış, Avrupa'nın en büyük araştırma merkezlerindeki araştırma ve geliştirmeyle desteklenen uçtan uca bir platform sunarak, müşterilerimizin sürekli büyüyen biyomedikal verilerini kullanmalarına ve bunları birkaç dakika içinde üretime geçirmelerine olanak sağlıyoruz.