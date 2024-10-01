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Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, projelerinde makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için temel araçlardır. Bu platformlar, makine öğrenimi algoritmalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin etkili iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Akıllı algoritmaları verilerle entegre ederek kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış algoritmalar geliştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılara hitap eden bir dizi özellik sunar. Bazıları, sürükle ve bırak modelleme ve görsel arayüzler gibi özelliklerle önceden oluşturulmuş algoritmalar ve sezgisel iş akışları sağlayarak, bunları sınırlı teknik geçmişi olan kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Diğerleri daha gelişmiş geliştirme ve kodlama becerileri gerektirir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Bu algoritmaların işlevleri, görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses tanıma, öneri sistemleri ve diğer makine öğrenimi yeteneklerini içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformlarının en önemli avantajlarından biri, makine öğrenimini demokratikleştirme yetenekleri olup, kapsamlı veri bilimi becerilerine sahip olmayan kullanıcıların yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanımasıdır. Bu platformlar, hizmet olarak platformlara (PaaS) benzer şekilde çalışır, ancak özel makine öğrenimi yetenekleriyle kullanıcılara her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka çözümleri geliştirme ve dağıtma fırsatı sunar. Bir ürünün Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformu olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Veri Bağlantısı: Platform, geliştiricilere verileri makine öğrenimi algoritmalarına bağlayacak mekanizmalar sağlamalı, öğrenme ve uyarlama sürecini kolaylaştırmalıdır. * Algoritma Oluşturma: Kullanıcılar platform içerisinde kendi makine öğrenimi algoritmalarını oluşturabilmelidir. Ek olarak platform, acemi kullanıcılar veya yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş algoritmalar sunabilir. * Dağıtım Ölçeklenebilirliği: Platform, yapay zeka çözümlerinin uygun ölçekte dağıtılmasına yönelik yetenekler sunmalı ve kullanıcıların modellerini üretim ortamlarında verimli bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, bu kriterleri karşılayarak geliştiricilere, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun makine öğrenimi ve yapay zekanın potansiyelinden projelerinde yararlanma olanağı sağlar.
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Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hep...
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databr...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - Ekiplerin baş ağrısı olmadan yapay zeka oluşturabileceği platform. Fikirden modellere, ışık hızında. Birlikte kodlayın. Prototip. GPU'lar konusunda eğitim alın. Ölçek. Sert. Tarayıcınızdan - sıfır kurulumla. AI Studio, buluttaki dizüstü bilgisayarınızdır. Sıfır kurulum. Her zaman hazır. ...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Obviously AI
obviously.ai
Açıkçası AI, veri bilimi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kodsuz bir araçtır. Makine öğrenimi modeli oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme işlevlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Modeller dakikalar içinde doğrudan platformdan oluşturulup dağıtılabilir, böylece gelen...
Anaconda
anaconda.com
Platformu kullanan 45 milyondan fazla kullanıcı ve 250.000 kuruluşla Anaconda, dünyanın en popüler veri bilimi platformu ve modern yapay zeka gelişiminin temelidir. Şirket, Python'un veri bilimi için kullanılmasına öncülük etti, canlı topluluğunu destekledi ve yarının yapay zeka yeniliklerini mümkün...
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıc...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: M...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB, yapay zekayı kurumsal verilerden özelleştirmeye yönelik bir platformdur. MindsDB, verilerinize uygulanacak en doğru son teknoloji ürünü yapay zeka modellerini eğitir, test eder ve ardından seçer; böylece size son derece doğru tahminler ve tahminler sunar.
Akkio
akkio.com
Akkio, öncelikle ajanslar ve müşterileri için tasarlanmış, gerçek zamanlı olarak veriye dayalı karar almayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zeka veri platformudur. Verilerin hazırlanması ve temizlenmesi, öngörü ve öngörülerde bulunulması ve performansın değerlendirilmesi dahil ancak bunlarla sın...
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kali...
Red Hat
redhat.com
Red Hat, yüksek performanslı Linux, hibrit bulut, uç ve Kubernetes teknolojilerini sunmak için topluluk destekli bir yaklaşım kullanan, dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynak çözümleri sağlayıcısıdır.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay zek...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, olağanüstü iş sonuçları elde etmek için verilerin kullanımını sistemleştiren Gündelik Yapay Zeka platformudur. Dataiku'yu kullanan kuruluşlar, çalışanlarını (ister teknik ister kodla çalışan, ister iş tarafında olsun, düşük kodlu veya kodsuz) olağanüstü seviyeye yükselterek onları verilerle...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik yenilikçiliğiyle SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai, dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik lider bir kurumsal yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. C3 AI Akademisi, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin başarılı olmalarını sağlayan öğrenme deneyimleri sunar. Kurslar, öğrencilere temel C3 Yapay Zeka Uygulama ...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Çeşitli görevlerde kullanılabilir ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak odaklanır. Google Brain ekibi tarafından Google'ın araştırma ve üretimde dahili kullanımı için gel...
Qlik
qlik.com
Qlik, veri entegrasyonu, kalite ve analitik konularında güçlü yeteneklerle yapay zeka destekli kuruluşa giden yolu açıyor. Qlik ile kuruluşlar verilerinden daha fazlasını elde eder ve daha iyi iş sonuçları sunar.
Sensetime
sensetime.com
Ekonomik, sosyal ve insani gelişmeye olumlu katkılar sağlayan yenilikçi yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine kendini adamıştır.
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bi...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın. Veri kümelerini ve modellerini sürümlendirmek, deneyleri izlemek, verileri etiketlemek ve sonuçları görselleştirmek için popüler açık kayn...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştirmek için gelişmiş yapay zeka kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Sınırsız yapay zeka teknolojimiz PaperEntry AI, ticari faturalar, paketleme listeleri, PGA'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere gümrüklerdeki ve ötesindeki karmaşık belgeleri kolayl...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka...
Decanter AI
decanter.ai
Veri bilimcilerin, alan uzmanlarının ve iş paydaşlarının yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olan kodsuz bir yapay zeka platformu olan Decanter AI. Decanter AI, sezgisel bir arayüz aracılığıyla işletmelere birinci sınıf makine öğrenimi teknolojileri sağl...
KNIME
knime.com
KNIME, bireylerin ve kuruluşların verileri anlamlandırmasına yardımcı olur. KNIME Yazılımı, verilerle çalışan herkes için uygun, sezgisel bir arayüz aracılığıyla gösterge tabloları ve gelişmiş analitik dünyaları arasında köprü kurar. En son yapay zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini entegre ederek ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai, dil anlamaya yönelik önde gelen yapay zeka platformudur. NL'ye yönelik benzersiz hibrit yaklaşımı, dil yoğun süreçleri pratik bilgiye dönüştürmek için sembolik insan benzeri kavrama ve makine öğrenimini birleştirerek kuruluşlar genelinde karar almayı iyileştirmek için gereken içgörüyü sağ...
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme s...
DataRobot
datarobot.com
Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka u...
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Deci AI
deci.ai
Deci, daha iyi yapay zeka oluşturmak için yapay zekayı kullanarak derin öğrenmenin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yapay zeka geliştiricileri, şirketin uçtan uca derin öğrenme hızlandırma platformuyla bulut, uç veya mobil de dahil olmak üzere her türlü ortam için daha hızlı ve daha doğru mod...
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'ten fazla önceden ayarlanmış grafik a...
JADBio
jadbio.com
JADBio, sağlam bir uçtan uca makine öğrenimi platformunu akıllı özelliklerden çeşitli yeteneklerle birleştirerek sağlık verisi analistleri ve yaşam bilimi profesyonellerinin bilgiyi keşfetmek için veri bilimini kullanmasını kolay ve uygun fiyatlı hale getirirken, zaman ve çabayı azaltır. tahmine day...
Spotfire
spotfire.com
Cloud Software Group'un bir iş birimi olan Spotfire® yazılımı, veri yoğunluklu işletmeler için güçlü, self servis analizler sağlar. Spotfire, veri araştırması ve gerçek zamanlı kararlar için tek bir görsel analiz platformu sunmak üzere temel arka görüş kontrol panellerinin ötesine geçer. İşaretle v...
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas), otomatik veri bilimi platformunun sürekli geliştirilmesi ve inşasına odaklanarak, veri bilimcileri ve yapay zeka uygulayıcıları için eksiksiz bir geliştirme platformu seti sağlamaya ve kapsamlı destek hizmetleri sağlamaya odaklanarak 2013 yılında kur...
BigML
bigml.com
BigML, kullanımı kolay, entegrasyonu sorunsuz ve anında eyleme dönüştürülebilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir Makine Öğrenimi hizmeti sunar. Artık herkes uygulamalarında veriye dayalı karar almayı uygulayabiliyor. BigML küçük ve büyük verilerle çalışır. Makine Öğrenimi aşağıdaki...
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini ortaya çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafında...
Rescale
rescale.com
Yeniden Ölçeklendirme, Bulut için Tasarlanmış Yüksek Performanslı Bilgi İşlemdir! Yeniden ölçeklendirme, karmaşıklığı ortadan kaldırarak kuruluşlara bilim ve mühendislik alanında atılımlar yapma gücü verir. Mühendisler, süpersonik jetlerden kişiselleştirilmiş ilaca kadar, hibrit bulutta büyük bilg...
Hiro
hiro.so
Hiro, Web3'ü Bitcoin'e getiren geliştirici araçları geliştiriyor. Hiro'nun araç paketi, akıllı sözleşmeler, dijital varlıklar ve merkezi olmayan uygulamalar aracılığıyla Bitcoin'in tüm potansiyelini açığa çıkarıyor.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (bir OVHcloud şirketi), üretim düzeyinde veri uygulamaları ve algoritmaları oluşturan, dağıtan ve ölçeklendiren ilk uçtan uca çoklu bulut platformudur. Minimum teknoloji karmaşıklığıyla daha hızlı değer elde etme süresi elde etmek için Veri Mühendisliği, Veri Bilimi ve İş Zekasını otomatik,...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory'nin Basit Kullanıcı Arayüzü deneyimi, herkesin Veri Bilimini kullanarak verileri hızlı bir şekilde keşfetmesini, daha derin içgörüleri keşfetmesini ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI, patentli Practical AI platformumuzla işletmelerin AI uygulamalarını dakikalar içinde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine yardımcı olur; veri bilimcilere, önceden mevcut verilere veya özel altyapıya gerek yoktur. Kuruluşunuzun ACH getiri oranlarını düşürmek, zararları tahmin etmek, ...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur -...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai, işletmeler için yapay zeka teknolojisi ortağı olma misyonundadır. AlgForce Copilot ürünü, bir "AIGC+Data Insight" çözümü yaratıyor. Üretken yapay zeka ve düşük kodlu motorlardan yararlanarak kuruluşlardaki teknik olmayan personelin doğal dili kullanarak veritabanlarını sorgulamasına ya...
Zerve
zerve.ai
Kod öncelikli veri ekipleri için oluşturulmuş Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme Ortamı. Prototipleri sorunsuz bir şekilde yazılıma dönüştürün, kendiniz dağıtmaya veya dağıtım için mühendislik ekibine devretmeye hazır olun.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra, makine öğrenimi mühendislerinin ham olay verileri üzerinden gerçek zamanlı ardışık düzenleri tanımlamasına yönelik bir self-servis platformdur. Etkinlik akışlarınızı bağlayın, dönüşümlerinizi bildirin ve özellikleri anında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunun. Yeniden uygulamaya gerek yok; ...