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Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, projelerinde makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için temel araçlardır. Bu platformlar, makine öğrenimi algoritmalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve izlenmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin etkili iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Akıllı algoritmaları verilerle entegre ederek kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde bağlamasına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış algoritmalar geliştirmesine olanak tanır. Bu platformlar, farklı uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılara hitap eden bir dizi özellik sunar. Bazıları, sürükle ve bırak modelleme ve görsel arayüzler gibi özelliklerle önceden oluşturulmuş algoritmalar ve sezgisel iş akışları sağlayarak, bunları sınırlı teknik geçmişi olan kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Diğerleri daha gelişmiş geliştirme ve kodlama becerileri gerektirir ancak daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Bu algoritmaların işlevleri, görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses tanıma, öneri sistemleri ve diğer makine öğrenimi yeteneklerini içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin farklı kullanım senaryolarını ve iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformlarının en önemli avantajlarından biri, makine öğrenimini demokratikleştirme yetenekleri olup, kapsamlı veri bilimi becerilerine sahip olmayan kullanıcıların yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanımasıdır. Bu platformlar, hizmet olarak platformlara (PaaS) benzer şekilde çalışır ancak özel makine öğrenimi yetenekleriyle kullanıcılara her şeyi sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka çözümleri geliştirme ve dağıtma fırsatı sunar. Bir ürünün Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformu olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir: * Veri Bağlantısı: Platform, geliştiricilere verileri makine öğrenimi algoritmalarına bağlayacak mekanizmalar sağlamalı, öğrenme ve uyarlama sürecini kolaylaştırmalıdır. * Algoritma Oluşturma: Kullanıcılar platform içerisinde kendi makine öğrenimi algoritmalarını oluşturabilmelidir. Ek olarak platform, acemi kullanıcılar veya yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş algoritmalar sunabilir. * Dağıtım Ölçeklenebilirliği: Platform, yapay zeka çözümlerini uygun ölçekte dağıtmaya yönelik yetenekler sunmalı ve kullanıcıların modellerini üretim ortamlarında verimli bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamalıdır. Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Platformları, bu kriterleri karşılayarak geliştiricilere, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun makine öğrenimi ve yapay zekanın potansiyelinden projelerinde yararlanma olanağı sağlar.
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Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Anaconda
anaconda.com
Platformu kullanan 45 milyondan fazla kullanıcı ve 250.000 kuruluşla Anaconda, dünyanın en popüler veri bilimi platformu ve modern yapay zeka gelişiminin temelidir. Şirket, Python'un veri bilimi için kullanılmasına öncülük etti, canlı topluluğunu destekledi ve yarının yapay zeka yeniliklerini mümkün...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku, 2013 yılında kurulmuş bir yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi şirketidir. Aralık 2019'da Dataiku, Alphabet Inc. tarafından finanse edilen son aşama büyüme risk sermayesi fonu CapitalG'nin yatırımcı olarak Dataiku'ya katıldığını ve Dataiku'ya katıldığını duyurdu. 1,4 milyar dolar değerinde te...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
Red Hat
redhat.com
Red Hat, yüksek performanslı Linux, hibrit bulut, uç ve Kubernetes teknolojilerini sunmak için topluluk destekli bir yaklaşım kullanan, dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynak çözümleri sağlayıcısıdır.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition, karmaşık veri girişini otomatikleştirmek için gelişmiş yapay zeka kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Sınırsız yapay zeka teknolojimiz PaperEntry AI, ticari faturalar, paketleme listeleri, PGA'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere gümrüklerdeki ve ötesindeki karmaşık belgeleri kolayl...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Çeşitli görevlerde kullanılabilir ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak odaklanır. Google Brain ekibi tarafından Google'ın araştırma ve üretimde dahili kullanımı için gel...
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub, insanların veri bilimi projeleri oluşturduğu yerdir. Favori veri bilimi projelerinizi keşfetmek, çoğaltmak ve katkıda bulunmak için DAGsHub'ı kullanın.
Qlik
qlik.com
Qlik®, verilerinizi sorunları çözmek, yeni hedeflere ulaşmak ve kritik iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanıza yardımcı olur. Her şey burada başlıyor. Yapay zeka stratejinizi destekleyen veri entegrasyonu ve analitik çözümlerinde sektör lideriyle.
Deci AI
deci.ai
Deci, daha iyi yapay zeka oluşturmak için yapay zekayı kullanarak derin öğrenmenin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlar. Yapay zeka geliştiricileri, şirketin uçtan uca derin öğrenme hızlandırma platformuyla bulut, uç veya mobil de dahil olmak üzere her türlü ortam için daha hızlı ve daha doğru mod...
Decanter AI
decanter.ai
Veri bilimcilerin, alan uzmanlarının ve iş paydaşlarının yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına yardımcı olan kodsuz bir yapay zeka platformu olan Decanter AI. Decanter AI, sezgisel bir arayüz aracılığıyla işletmelere birinci sınıf makine öğrenimi teknolojileri sağl...
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Sensetime
sensetime.com
Ekonomik, sosyal ve insani gelişmeye olumlu katkılar sağlayan yenilikçi yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine kendini adamıştır.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai, dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik lider bir kurumsal yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. C3 AI Akademisi, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin başarılı olmalarını sağlayan öğrenme deneyimleri sunar. Kurslar, öğrencilere temel C3 Yapay Zeka Uygulama ...
KNIME
knime.com
KNIME, bireylerin ve kuruluşların verileri anlamlandırmasına yardımcı olur. KNIME Yazılımı, verilerle çalışan herkes için uygun, sezgisel bir arayüz aracılığıyla gösterge tabloları ve gelişmiş analitik dünyaları arasında köprü kurar. En son yapay zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini entegre ederek ...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai, dil anlamaya yönelik önde gelen yapay zeka platformudur. NL'ye yönelik benzersiz hibrit yaklaşımı, dil yoğun süreçleri pratik bilgiye dönüştürmek için sembolik insan benzeri kavrama ve makine öğrenimini birleştirerek kuruluşlar genelinde karar almayı iyileştirmek için gereken içgörüyü sağ...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
JADBio
jadbio.com
Biyobelirteç keşfini otomatikleştiren ve rollerini araştırma ihtiyaçlarınıza göre yorumlayan Kodsuz Makine Öğrenimi
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
DataRobot
datarobot.com
Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka u...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Rescale
rescale.com
Yeniden ölçeklendirme, mühendislerin ve bilim adamlarının bulutta yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ile simülasyonlar oluşturmasına, hesaplamasına, analiz etmesine ve ölçeklemesine yardımcı olan bir bulut simülasyon platformudur
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (bir OVHcloud şirketi), üretim düzeyinde veri uygulamaları ve algoritmaları oluşturan, dağıtan ve ölçeklendiren ilk uçtan uca çoklu bulut platformudur. Minimum teknoloji karmaşıklığıyla daha hızlı değer elde etme süresi elde etmek için Veri Mühendisliği, Veri Bilimi ve İş Zekasını otomatik,...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur -...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai, işletmeler için yapay zeka teknolojisi ortağı olma misyonundadır. AlgForce Copilot ürünü, bir "AIGC+Data Insight" çözümü yaratıyor. Üretken yapay zeka ve düşük kodlu motorlardan yararlanarak, kuruluşlardaki teknik olmayan personelin doğal dili kullanarak veritabanlarını sorgulamasına y...
Zerve
zerve.ai
Kod öncelikli veri ekipleri için oluşturulmuş Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme Ortamı. Prototipleri sorunsuz bir şekilde yazılıma dönüştürün, kendiniz dağıtmaya veya dağıtım için mühendislik ekibine devretmeye hazır olun.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra, makine öğrenimi mühendislerinin ham olay verileri üzerinden gerçek zamanlı ardışık düzenleri tanımlamasına yönelik bir self-servis platformdur. Etkinlik akışlarınızı takın, dönüşümlerinizi bildirin ve özellikleri anında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunun. Yeniden uygulamaya gerek yok; yön...
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının tek bir platformda verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ı...
Graphext
graphext.com
Graphext, işletmelerin verilere dayalı olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olan gelişmiş bir analiz çözümüdür. Verilerini yakalıyor, zenginleştiriyor ve müşterileri, pazarları ve ürünleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler bulmaları için güçlü bir görsel arayüz sağlıyoruz.
Kortical
kortical.com
Kortical - uçtan uca makine öğrenimi platformu - kodda düzenlenebilir, veri bilimcilerin veri hazırlama, makine öğrenimi modelleri oluşturma, ölçeklenebilir modelleri birkaç tıklamayla dağıtma ve bunları ML Ops işlevselliğiyle yönetme konusunda yardımcı olması için tasarlandı. Kortical, kodun düzen...
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas), otomatik veri bilimi platformunun sürekli geliştirilmesi ve inşasına odaklanarak, veri bilimcileri ve yapay zeka uygulayıcıları için eksiksiz bir geliştirme platformu seti sağlamaya ve kapsamlı destek hizmetleri sağlamaya odaklanarak 2013 yılında kur...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j, tahminleri geliştirmek için verilerinizdeki ilişkileri kullanan bir veri bilimi ve makine öğrenimi motorudur. Kurumsal veri ekosistemlerine bağlanır, böylece daha fazla veri bilimi projesini hızlı bir şekilde üretime geçirebilirsiniz. Veri bilimcileri, 65'in üzerinde önceden ayarlanmış grafik...
BigML
bigml.com
BigML, kullanımı kolay, entegrasyonu sorunsuz ve anında eyleme dönüştürülebilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir Makine Öğrenimi hizmeti sunar. Artık herkes uygulamalarında veriye dayalı karar almayı uygulayabiliyor. BigML küçük ve büyük verilerle çalışır. Makine Öğrenimi aşağıdaki...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından...
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.