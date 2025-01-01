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Veri maskeleme yazılımı, bir kuruluşun önemli verilerini rastgele karakterlerle veya diğer verilerle gizleyerek korur, böylece kuruluş tarafından hâlâ kullanılabilir ancak dış güçler tarafından kullanılamaz.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
K2View
k2view.com
K2View, verileri gerçek zamanlı olarak yönetip sunarak iş süreçlerini optimize eden bir veri yönetim platformudur.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz, hassas verileri anonimleştirerek veri gizliliğini koruyan bir yazılımdır. Kuruluşlar için uyum ve güvenli veri yönetimi sağlar.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai, veriyi gizlilikle erişilebilir hale getirir. Hassas bilgiler olmadan yüksek kaliteli sentetik veriler üreterek yazılım geliştirme ve veriyi yönetimde yardımcı olur.
InfoSum
infosum.com
InfoSum, veri paylaşmadan analiz yapmayı sağlayan güvenli bir veri işbirliği platformudur, müşteri gizliliğini öncelikli kılar.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, işletmelerin veri işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir platformdur. Müşteri verilerini birleştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.
Original Software
originalsoftware.com
Kurumsal test platformu, ERP ve teknoloji yığınınızdaki testleri yönetmek, yakalamak ve otomatikleştirmek için güvenilir bir çözümdür.
TrueVault
truevault.com
TrueVault, sağlık sektöründeki hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir veri yönetim çözümüdür. HIPAA'a uyum sağlar ve veri şifreleme, erişim kontrolleri sunar.
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