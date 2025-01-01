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Veri Maskeleme Yazılımı
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Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri maskeleme yazılımı, bir kuruluşun önemli verilerini rastgele karakterlerle veya diğer verilerle gizleyerek korur, böylece kuruluş tarafından hâlâ kullanılabilir ancak dış güçler tarafından kullanılamaz.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

K2View

K2View

k2view.com

K2View, verileri gerçek zamanlı olarak yönetip sunarak iş süreçlerini optimize eden bir veri yönetim platformudur.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Nymiz, hassas verileri anonimleştirerek veri gizliliğini koruyan bir yazılımdır. Kuruluşlar için uyum ve güvenli veri yönetimi sağlar.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai, veriyi gizlilikle erişilebilir hale getirir. Hassas bilgiler olmadan yüksek kaliteli sentetik veriler üreterek yazılım geliştirme ve veriyi yönetimde yardımcı olur.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

InfoSum, veri paylaşmadan analiz yapmayı sağlayan güvenli bir veri işbirliği platformudur, müşteri gizliliğini öncelikli kılar.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp, işletmelerin veri işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir platformdur. Müşteri verilerini birleştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

Kurumsal test platformu, ERP ve teknoloji yığınınızdaki testleri yönetmek, yakalamak ve otomatikleştirmek için güvenilir bir çözümdür.

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault, sağlık sektöründeki hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir veri yönetim çözümüdür. HIPAA'a uyum sağlar ve veri şifreleme, erişim kontrolleri sunar.

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