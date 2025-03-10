Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp, dünyanın en yenilikçi şirketlerine yönelik veri işbirliği platformudur. Tüketici gizliliği, veri etiği ve temel kimlik alanında lider olan LiveRamp, markayı ve tüketici güvenini korurken, benzersiz netlik ve bağlama sahip bağlantılı bir müşteri görünümü oluşturmak için yeni standardı belirliyor. LiveRamp, kuruluşlar içinde, markalar arasında ve küresel ağ genelinde çeşitli veri işbirliği kullanım örneklerini desteklemek için verilerin bulunduğu her yerde işbirliği yapma esnekliği sağlar. İkonik tüketici markaları ve teknoloji devlerinden bankalara, perakendecilere ve sağlık hizmetleri liderlerine kadar yüzlerce küresel yenilikçi, müşteri bağlılığını ve sadakatini derinleştirerek, yeni ortaklıkları etkinleştirerek ve birinci taraf değerini en üst düzeye çıkararak kalıcı marka ve iş değeri oluşturmak için LiveRamp'a güveniyor gelişen uyumluluk ve gizlilik gereksinimlerinde ön saflarda yer alırken veriler. LiveRamp'ın merkezi San Francisco, California'da bulunmaktadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.