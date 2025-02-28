Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri maskeleme yazılımı, bir kuruluşun önemli verilerini rastgele karakterlerle veya diğer verilerle gizleyerek korur, böylece kuruluş tarafından hâlâ kullanılabilir ancak dış güçler tarafından kullanılamaz.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin maliyet veya yükümlülük olmaksızın hassas veriler üzerinde çalışmasına olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almasına da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlayan hassas bir veri saklayıcıdır. Pazara sunma süresini hızlandırır ve hassas verilerin kullanımını basitleştirirken ihlal riskini de ortadan kaldırır. Sonuçta bilgisayar korsanları orada olmayan bir şeyi çalamaz. VGS, ödeme tokenizasyonunda dünya lideridir. Kartlar, banka hesapları ve dijital cüzdanlardaki hassas ödeme verilerini depolamak ve zenginleştirmek için tüccarlar, fintech'ler ve bankalar da dahil olmak üzere Fortune 500 kuruluşları tarafından güveniliyor. Küresel olarak yönetilen 4 milyardan fazla token ile VGS, şekillendirilebilir bir kart yönetimi platformu, PCI uyumlu kasa ve ağ tokenleri, hesap güncelleyici ve kart özellikleri gibi ağ katma değerli hizmetleri içeren bir çözüm paketi sunar. Çözümleri, mevcut teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, daha yüksek yetkilendirme oranları, sahtekarlığı azaltma ve operasyonel verimlilikle geliri artırır. Tüm ABD kartlarının %70'ini depolar ve çoklu PSP yönetimi, orkestrasyon etkinleştirme, PCI uyumluluğu ve PII koruması dahil olmak üzere kritik ödeme kabulü zorluklarını çözer. VGS, müşterilere ödeme verilerine ilişkin sahiplik, kontrol ve içgörü sağlayarak sektörler genelinde büyümeyi ve kullanıcı deneyimlerini artırır.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, dünyanın en yenilikçi şirketlerine yönelik veri işbirliği platformudur. Tüketici gizliliği, veri etiği ve temel kimlik alanında lider olan LiveRamp, markayı ve tüketici güvenini korurken, benzersiz netlik ve bağlama sahip bağlantılı bir müşteri görünümü oluşturmak için yeni standardı belirliyor. LiveRamp, kuruluşlar içinde, markalar arasında ve küresel ağ genelinde çeşitli veri işbirliği kullanım örneklerini desteklemek için verilerin bulunduğu her yerde işbirliği yapma esnekliği sağlar. İkonik tüketici markaları ve teknoloji devlerinden bankalara, perakendecilere ve sağlık hizmetleri liderlerine kadar yüzlerce küresel yenilikçi, müşteri bağlılığını ve sadakatini derinleştirerek, yeni ortaklıkları etkinleştirerek ve birinci taraf değerini en üst düzeye çıkararak kalıcı marka ve iş değeri oluşturmak için LiveRamp'a güveniyor gelişen uyumluluk ve gizlilik gereksinimlerinde ön saflarda yer alırken veriler. LiveRamp'ın merkezi San Francisco, California'da bulunmaktadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
InfoSum
infosum.com
InfoSum, dünyanın önde gelen veri işbirliği platformu ve tek güvenli veri temiz odasıdır ve şirketlerin müşteri gizliliğine öncelik verirken daha iyi müşteri deneyimleri sunmalarına olanak sağlar. InfoSum, ifşa edilme veya kötüye kullanılma riski olmadan müşteri verilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için birden fazla taraf arasında güvenli bağlantılara olanak tanır. InfoSum yalnızca tüketici gizliliğine öncelik vermekle kalmaz, aynı zamanda en korumalı, en bağlantılı ve en erişilebilir veri işbirliği ağını oluşturmak için bunu patentli, hareket etmeyen veri teknolojisiyle geliştirir. InfoSum, dünyadaki verileri hiçbir zaman paylaşmadan birbirine bağlama vizyonuyla 2016 yılında kuruldu. Şirketin, 'verilerin taşınmaması' buluşunu koruyan çok sayıda patenti vardır. InfoSum'un ABD, İngiltere, Avrupa ve Avustralya'da ofisleri bulunmaktadır. Şirket, Ağustos 2021'deki B Serisi yatırımı ve hızla genişleyen müşteri tabanının ardından büyümeye devam etmeye hazırlanıyor.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler. Sektörlerdeki yüzlerce müşteri, veri odaklı yazılım oluşturmak ve makine öğrenimi eğitim modellerinde ince ayar yapmak için Tonic.ai'ye güveniyor. Üretim verilerinin tüm değerini, organizasyonları genelinde hassas verileri kopyalamak zorunda kalmadan elde ediyorlar; mühendislikten iş operasyonlarına, hatta demolar için satış ekiplerine kadar işlevler genelinde kullanılmak üzere stratejik veri varlıklarının kilidini açıyorlar. Ekipler, yüksek kaliteli verilerle daha az hata yazar ve daha hızlı sevkiyat gerçekleştirirken aynı zamanda güçlü bir güvenlik duruşuna sahip olur
K2View
k2view.com
K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin güvenilir, bütünsel ve gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar. Bu tek platform, Müşteri 360, test verileri yönetimi, veri gizliliği, buluta geçiş, eski uygulama modernizasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunu harekete geçirerek iş sonuçlarını diğer alternatiflere göre yarıdan daha kısa sürede ve yarı maliyetle sunar. . K2view Veri Ürünü Platformu haftalar içinde devreye alınır, doğrusal olarak ölçeklenir ve anında değişime uyum sağlar. Bulutta, şirket içi veya hibrit ortamlarda modern veri mimarilerini (veri ağı, veri yapısı ve veri merkezi) destekler. AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life ve Vodafone dahil olmak üzere en yoğun veriye sahip, ileriye dönük şirketler K2view Veri Ürünü Platformuna güveniyor.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren uçtan uca bir veri yönetimi platformu olan Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) adında yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk. Verileri demokratikleştirmek ve işletmelerin iş stratejilerini modernleştirmelerine olanak sağlamak. Yaklaşık 100 ülkedeki ve Fortune 100'ün 86'sındaki müşteriler, veri odaklı dijital dönüşümü yönlendirmek için Informatica'ya güveniyor. Bilişim. Verilerin ve yapay zekanın hayat bulduğu yer.™
TrueVault
truevault.com
TrueVault, veri gizliliği yasalarına uyumu yöneten kapsamlı bir gizlilik platformudur. Deneyimli avukatlar tarafından geliştirilen yazılımımız işinizi 0'dan 100'e çıkarır ve sizi orada tutar.
Original Software
originalsoftware.com
Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatikleştirmek için tek ve güçlü bir platformla geleceğe adım atın. Şirket içi, bulut, özel uygulama veya yeşil ekran; bunların tümünü test eder.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, şirket içi, bulut ve aradaki her yer dahil olmak üzere verileriniz nerede saklanırsa, taşınırsa veya kullanılırsa kullanılsın en kapsamlı koruma yelpazesini sağlar.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz'i kullanarak hassas bilgileri sentetik verilerle, tokenizasyonla veya yıldız işaretleriyle değiştirin. Bu, verilerin kullanılabilirliğini ve bağlamını korurken veri gizliliğinden ödün verme olasılığını ortadan kaldırır ve verileri veri paylaşımı ve makine öğrenimi uygulamaları için uygun hale getirir. Platform, anonimleştirme ve takma ad verme de dahil olmak üzere hem geri döndürülebilir hem de geri döndürülemez çeşitli iş akışları sağlar. Ayrıca, kuruluşunuzun belirli kullanım durumuna ve nihai hedeflerine göre uyarlanmış verileri anonimleştirmek veya çıkarmak için tokenleştirme ve sentetik veri değiştirme gibi ikame yöntemleri de sunar. Bilgi Yönetimi için Yapay Zeka Odaklı Veri Anonimleştirme: -> Nymiz, yapılandırılmamış dosyalardaki (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) ve ayrıca yapılandırılmış verilerdeki (veritabanları) hassas verileri tespit eder ve bunları geri döndürülemez veya geri döndürülemez şekilde anonimleştirir veya takma ad verir. -> Nymiz, isimler, telefon numaraları ve sosyal güvenlik numaraları gibi bağlama özel verileri tanıyarak, yapay zeka yetenekleri olmayan araçlara kıyasla üstün sonuçlar elde eder. -> Veri düzeyinde ek bir güvenlik katmanı sağlar. Anonimleştirilmiş veya takma ad verilmiş bilgilerin, bir güvenlik ihlali nedeniyle çalınması veya insan hataları nedeniyle açığa çıkması durumunda pratik bir değeri yoktur. -> Nymiz, İngilizce ve İspanyolca dışında 102 dilde veri okuyabilir. -> Nymiz, çeşitli çerçeveler için gizlilik ve veri korumasına ilişkin düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlar: GDPR, CCPA, LOGPD ve daha fazlası. Ekibi, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerini karşılamak için özel veri anonimleştirme çözümleri tasarlama konusunda uzmanlaşmıştır. -> Bulut tabanlı çözüm (SaaS) -> API Entegrasyonu -> Şirket içi çözüm -> BT danışmanlık ve yönetim hizmetleri
© 2025 WebCatalog, Inc.