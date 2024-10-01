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Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Veri maskeleme yazılımı, bir kuruluşun önemli verilerini rastgele karakterlerle veya diğer verilerle gizleyerek korur, böylece kuruluş tarafından hâlâ kullanılabilir ancak dış güçler tarafından kullanılamaz.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
K2View
k2view.com
K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin gü...
Nymiz
nymiz.com
Bilgi Yönetimi İçin Yapay Zeka Odaklı Veri Anonimleştirme -> Nymiz, yapılandırılmamış dosyalardaki (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) ve ayrıca yapılandırılmış verilerdeki (veritabanları) hassas verileri algılar ve bunları geri dönüşümlü olarak anonimleştirir veya takma ad verir veya geri dö...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler....
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, verilerin güvenli ve etkili kullanımı için önde gelen veri bağlantı platformudur. Temel kimlik çözümleme yetenekleri ve benzersiz bir ağ ile desteklenen LiveRamp, şirketlerin ve iş ortaklarının müşteri deneyimlerini dönüştürmek ve daha değerli iş sonuçları oluşturmak için verileri daha iyi...
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, verileriniz nerede saklanırsa, taşını...
Satori
satoricyber.com
Satori, self-servis veri ve analitiği mümkün kılan bir Veri Güvenliği Platformudur (DSP). Geleneksel manuel veri erişim sürecinin aksine Satori'de kullanıcılar, mevcut tüm veri kümelerini görebilecekleri ve bunlara anında erişebilecekleri kişisel bir veri portalına sahip olurlar. Satori'nin DSP'si u...
Original Software
originalsoftware.com
Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatik...
TrueVault
truevault.com
TrueVault, veri gizliliği yasalarına uyumu yöneten kapsamlı bir gizlilik platformudur. Deneyimli avukatlar tarafından geliştirilen yazılımımız işinizi 0'dan 100'e çıkarır ve sizi orada tutar.
InfoSum
infosum.com
InfoSum Veri Temiz Odası, gizliliğin ön planda olduğu bir dünyada pazarlama performansını en üst düzeye çıkaran hızlı, kolay ve etkili birinci taraf verileri işbirliğini destekler.