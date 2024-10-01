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Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador

Veri maskeleme yazılımı, bir kuruluşun önemli verilerini rastgele karakterlerle veya diğer verilerle gizleyerek korur, böylece kuruluş tarafından hâlâ kullanılabilir ancak dış güçler tarafından kullanılamaz.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...

Informatica

Informatica

informatica.com

Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...

K2View

K2View

k2view.com

K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin gü...

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Bilgi Yönetimi İçin Yapay Zeka Odaklı Veri Anonimleştirme -> Nymiz, yapılandırılmamış dosyalardaki (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) ve ayrıca yapılandırılmış verilerdeki (veritabanları) hassas verileri algılar ve bunları geri dönüşümlü olarak anonimleştirir veya takma ad verir veya geri dö...

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai, gizlilik ve veri kullanılabilirliği arasındaki ödünleşimleri ortadan kaldırarak tüm teknik veri tüketicileri için veri erişimini demokratikleştirir. Tonic'in çözümleri, hassas bilgilerden ve kişisel bilgilerden yoksun, üretim verilerinin güvenli, yüksek doğruluklu versiyonlarını sentezler....

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp, verilerin güvenli ve etkili kullanımı için önde gelen veri bağlantı platformudur. Temel kimlik çözümleme yetenekleri ve benzersiz bir ağ ile desteklenen LiveRamp, şirketlerin ve iş ortaklarının müşteri deneyimlerini dönüştürmek ve daha değerli iş sonuçları oluşturmak için verileri daha iyi...

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, verileriniz nerede saklanırsa, taşını...

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, self-servis veri ve analitiği mümkün kılan bir Veri Güvenliği Platformudur (DSP). Geleneksel manuel veri erişim sürecinin aksine Satori'de kullanıcılar, mevcut tüm veri kümelerini görebilecekleri ve bunlara anında erişebilecekleri kişisel bir veri portalına sahip olurlar. Satori'nin DSP'si u...

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatik...

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault, veri gizliliği yasalarına uyumu yöneten kapsamlı bir gizlilik platformudur. Deneyimli avukatlar tarafından geliştirilen yazılımımız işinizi 0'dan 100'e çıkarır ve sizi orada tutar.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

InfoSum Veri Temiz Odası, gizliliğin ön planda olduğu bir dünyada pazarlama performansını en üst düzeye çıkaran hızlı, kolay ve etkili birinci taraf verileri işbirliğini destekler.

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