Veri Maskeleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra

Nymiz

nymiz.com

Nymiz'i kullanarak hassas bilgileri sentetik verilerle, tokenizasyonla veya yıldız işaretleriyle değiştirin. Bu, verilerin kullanılabilirliğini ve bağlamını korurken veri gizliliğinden ödün verme olasılığını ortadan kaldırır ve verileri veri paylaşımı ve makine öğrenimi uygulamaları için uygun hale getirir. Platform, anonimleştirme ve takma ad verme de dahil olmak üzere hem geri döndürülebilir hem de geri döndürülemez çeşitli iş akışları sağlar. Ayrıca, kuruluşunuzun belirli kullanım durumuna ve nihai hedeflerine göre uyarlanmış verileri anonimleştirmek veya çıkarmak için tokenleştirme ve sentetik veri değiştirme gibi ikame yöntemleri de sunar. Bilgi Yönetimi için Yapay Zeka Odaklı Veri Anonimleştirme: -> Nymiz, yapılandırılmamış dosyalardaki (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) ve ayrıca yapılandırılmış verilerdeki (veritabanları) hassas verileri tespit eder ve bunları geri döndürülemez veya geri döndürülemez şekilde anonimleştirir veya takma ad verir. -> Nymiz, isimler, telefon numaraları ve sosyal güvenlik numaraları gibi bağlama özel verileri tanıyarak, yapay zeka yetenekleri olmayan araçlara kıyasla üstün sonuçlar elde eder. -> Veri düzeyinde ek bir güvenlik katmanı sağlar. Anonimleştirilmiş veya takma ad verilmiş bilgilerin, bir güvenlik ihlali nedeniyle çalınması veya insan hataları nedeniyle açığa çıkması durumunda pratik bir değeri yoktur. -> Nymiz, İngilizce ve İspanyolca dışında 102 dilde veri okuyabilir. -> Nymiz, çeşitli çerçeveler için gizlilik ve veri korumasına ilişkin düzenleyici gereksinimlere uyumu sağlar: GDPR, CCPA, LOGPD ve daha fazlası. Ekibi, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerini karşılamak için özel veri anonimleştirme çözümleri tasarlama konusunda uzmanlaşmıştır. -> Bulut tabanlı çözüm (SaaS) -> API Entegrasyonu -> Şirket içi çözüm -> BT danışmanlık ve yönetim hizmetleri