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En Popüler Son Eklenenler Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.