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Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı
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Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.

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Box

Box

box.com

Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind, çalışan aktivitelerini izlemek, veri kaybını önlemek ve verimliliği artırmak için kullanıcı davranış analitiği sunan bir platformdur.

Nira

Nira

nira.com

Nira, Google Workspace ve Microsoft 365 belgelerini izinsiz erişime karşı koruyan bir Veri Erişim Yönetimi platformudur. Erişim inceleme ve yönetim araçları sunar.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi, e-posta güvenliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Hassas bilgileri koruma, şifreleme ve tehditlerden korunma gibi hizmetler sunar.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI, Zendesk'deki hassas verilerin sızıntılarını önlemek için tasarlanmış, bulut tabanlı bir veri koruma aracıdır.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort, siber sigorta sürecini basitleştirerek, aracılara ve işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini otomatikleştirir.

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