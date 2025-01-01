Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.
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Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Teramind
teramind.co
Teramind, çalışan aktivitelerini izlemek, veri kaybını önlemek ve verimliliği artırmak için kullanıcı davranış analitiği sunan bir platformdur.
Nira
nira.com
Nira, Google Workspace ve Microsoft 365 belgelerini izinsiz erişime karşı koruyan bir Veri Erişim Yönetimi platformudur. Erişim inceleme ve yönetim araçları sunar.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, e-posta güvenliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Hassas bilgileri koruma, şifreleme ve tehditlerden korunma gibi hizmetler sunar.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI, Zendesk'deki hassas verilerin sızıntılarını önlemek için tasarlanmış, bulut tabanlı bir veri koruma aracıdır.
1Fort
1fort.com
1Fort, siber sigorta sürecini basitleştirerek, aracılara ve işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini otomatikleştirir.
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