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Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Nira
nira.com
NIRA, şirketlerin Google çalışma alanlarını ve Microsoft 365 belgelerini yetkisiz erişimden korumalarına yardımcı olan bir veri erişim yönetişim platformudur. Platform, şirket bilgilerine kimin erişebileceği, dosya etkinliği için izleme, birden fazla dosyada kullanıcı erişim izinlerini yönetmek için araçlar ve yöneticiler için sağlam toplu iyileştirme yetenekleri ve güvenlik politikası otomasyonu hakkında tam bir görünürlük sağlar. Şirketler, idari, güvenlik ve uyumluluk kullanım durumlarını yerine getirmek için NIRA'yı Google çalışma alanları, Microsoft 365, OneDrive ve SharePoint ortamlarıyla entegre eder. Bu kullanım durumları arasında gerçek zamanlı dosya izleme, ihlal uyarıları, harici erişimi yönetme, gelişmiş otomasyon ve çalışan güvenlik iş akışları bulunmaktadır. NIRA, yöneticiler ve çalışanlar için sağlam araçlar sağlar. NIRA’nın Çalışan Güvenlik Portalı, çalışanların belgelerine erişim üzerinde tam görünürlük ve kontrol kazanmalarını ve ihlal riskini tek bir yerde azaltmalarını sağlar. Bu, riskleri ele almayı ve güvenlik denetimlerini yapmayı kolaylaştırır. NIRA, A.Capital, Decibel, SV Angel ve 8-Bit Capital dahil olmak üzere yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay olduğu öne sürülüyor. Merkezi işlevi, AI uygulamalarında ve veri hatlarında verilerin açığa çıkmasını önlemektir ve Nightfall'ın AI için Güvenlik Duvarı adı verilen özel bir özellik sunar. SaaS ve e-posta, tarayıcılar ve özel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarına göre uyarlanmıştır. Üstelik Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github ve daha pek çok uygulamayla entegre edilebilir. Nightfall AI, yapay zeka, içeriden öğrenilen riskler, SaaS güvenliği, yönetişim ve risk ile dış tehditlere yönelik güvenlik çözümleri sağlar. Uyumluluk açısından HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 ve SOX gibi alanları kapsar. Araç, hızlı bir API başlatma ve GenAI Tespiti gibi özellikler sunar. Nightfall DLP, Zendesk'teki hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerin açığa çıkmasını otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek için kullanılır. Uyumluluk iş yükünü azaltmak için gerçek zamanlı uyarılar ve otomatik iyileştirme eylemleri sunarken, potansiyel güvenlik ve uyumluluk risklerini yüksek doğrulukla tespit etmek için makine öğrenimi tabanlı algılayıcılar sağlar.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Teramind
teramind.co
Teramind, çalışan aktivitelerini izlemek, veri kaybını önlemek ve verimliliği artırmak için kullanıcı davranış analitiği sunan bir platformdur.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuruluş için en değerli varlık, e-postasında yer alan verilerdir ve Trustifi'nin temel hedefi, müşterilerin verilerini, itibarlarını ve markalarını e-postayla ilgili tüm tehditlerden korumaktır. Trustifi'nin Gelen Kalkanı, Veri Kaybını Önleme, Hesap Devralma Koruması ve E-posta Şifreleme ile müşteriler saldırganlardan her zaman bir adım öndedir. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha fazla pazara teklif vermek için 1Fort'u kullanıyor. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlerin %90'a kadarını otomatikleştirmek için 1Fort'u kullanıyor ve bu da onların daha iyi fiyatlı politikalara ve daha kapsamlı kapsama sahip olmalarına olanak tanıyor.
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