Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud, pazar lideri SaaS yönetim platformudur ve BT ekiplerinin SaaS yönetimi işlerinin %78'e kadarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. BetterCloud, çoklu SaaS ortamında katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasında değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik politikalarını otomatikleştirir. BetterCloud'un binlerce müşterisi, kullanıcı yaşam döngüsü süreçleri ve günlük operasyonlar gibi kritik işleri kolaylaştırıp otomatikleştirerek daha yüksek operasyonel verimlilik ve çalışan verimliliğinden yararlanıyor. SaaS Operasyonları hareketine öncülük eden 10 yıldan fazla deneyime sahip BetterCloud, artık dünyanın en büyük SaaSOps uzmanları topluluğuna hizmet ediyor. Sektörün önde gelen SaaSOps etkinliği Altitude'a ev sahipliği yapan ve kategorinin kesin pazar araştırması olan yıllık SaaSOps Durumu Raporunun yayıncısı olan BetterCloud, müşteriler (G2) ve önde gelen analist firmaları (Gartner ve Forrester) tarafından SaaS alanında pazar lideri olarak tanınmaktadır. Operasyon Yönetimi. BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarını yöneten BT ekipleri için katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasındaki değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik politikalarını otomatikleştirir. Manuel müdahale ve özel komut dosyası oluşturma gerektiren Kimlik ve Erişim Yönetimi çözümlerinin veya manuel olarak çalıştırılacak bildirimler oluşturan BT Hizmet Masası çözümlerinin aksine, BetterCloud'un parçalı, güçlü otomasyonu ve sınırsız özelleştirilebilir iş akışları, IAM ve yardım masası otomasyonunuzu tamamlayarak BT verimliliğini artırır. SaaS yönetimi çalışmalarının %78'ine kadar. BT ekibiniz kuruluşunuza katılan, ayrılan veya kuruluşunuza taşınan herkes için uygulamalara, dosyalara, klasörlere ve gruplara komut dosyası yazıyor veya bunlara erişimi manuel olarak yönetiyorsa, BetterCloud'un otomatikleştirebileceği sorunlara ayıramayacağınız yetenekleri ve kaynakları harcıyorsunuz demektir. Merkezi New York City'de bulunan ve Atlanta, GA'da bir ürün ve mühendislik ofisinin yanı sıra ABD genelinde inovasyon merkezleri ve uzak yeteneklere sahip olan BetterCloud, diğerlerinin yanı sıra Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Warburg Pincus gibi en iyi teknoloji yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir. Bain Capital ve Accel.