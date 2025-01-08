Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay olduğu öne sürülüyor. Merkezi işlevi, AI uygulamalarında ve veri hatlarında verilerin açığa çıkmasını önlemektir ve Nightfall'ın AI için Güvenlik Duvarı adı verilen özel bir özellik sunar. SaaS ve e-posta, tarayıcılar ve özel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarına göre uyarlanmıştır. Üstelik Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github ve daha pek çok uygulamayla entegre edilebilir. Nightfall AI, yapay zeka, içeriden öğrenilen riskler, SaaS güvenliği, yönetişim ve risk ile dış tehditlere yönelik güvenlik çözümleri sağlar. Uyumluluk açısından HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 ve SOX gibi alanları kapsar. Araç, hızlı bir API başlatma ve GenAI Tespiti gibi özellikler sunar. Nightfall DLP, Zendesk'teki hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerin açığa çıkmasını otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek için kullanılır. Uyumluluk iş yükünü azaltmak için gerçek zamanlı uyarılar ve otomatik iyileştirme eylemleri sunarken, potansiyel güvenlik ve uyumluluk risklerini yüksek doğrulukla tespit etmek için makine öğrenimi tabanlı algılayıcılar sağlar.