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Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey
Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.
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Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize...
Nira
nira.com
Nira, şirketlerin Google Workspace ve Microsoft 365 dokümanlarını yetkisiz erişime karşı korumalarına yardımcı olan bir Veri Erişimi Yönetişim platformudur. Platform, şirket bilgilerine kimlerin erişebileceği konusunda tam görünürlük, dosya etkinliğini izleme, birden fazla dosyada kullanıcı erişim i...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, pazar lideri SaaS yönetim platformudur ve BT ekiplerinin SaaS yönetimi işlerinin %78'e kadarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. BetterCloud, çoklu SaaS ortamında katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasında değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik pol...
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşm...
Teramind
teramind.co
Teramind, kullanıcı davranışı analitiğiyle desteklenen içeriden tehdit yönetimi, veri kaybını önleme ve üretkenlik ve süreç optimizasyonu çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. İşletmelere, devlete ve KOBİ'lere hizmet veren Teramind, dünya çapında 10.000'den fazla kuruluşa riski azaltan, ür...
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay oldu...
1Fort
1fort.com
1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede...
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuru...