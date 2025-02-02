Veri Kaybını Önleme (DLP) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Côte d’Ivoire

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Veri sızıntısını önleme yazılımı olarak da adlandırılan Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımı, hassas iş bilgilerini korumak ve yönetmek için tasarlanmıştır. DLP çözümlerinin temel bir yönü, kullanıcıların gizli verileri kurumsal ağların dışına göndermesini engelleyen dağıtım kontrolüdür. Güvenlik ekipleri ve ağ yöneticileri, hassas bilgilere kimlerin erişebileceğini, bunları değiştirebileceğini ve paylaşabileceğini düzenleyen kurallar oluşturur. DLP araçları, veri korumasını hem ağ düzeyinde hem de bireysel uç noktalarda yöneterek kuruluş genelinde politikaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu araçlar, verileri korumak ve dahili sızıntıları önlemek için çok önemlidir.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, pazar lideri SaaS yönetim platformudur ve BT ekiplerinin SaaS yönetimi işlerinin %78'e kadarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. BetterCloud, çoklu SaaS ortamında katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasında değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik politikalarını otomatikleştirir. BetterCloud'un binlerce müşterisi, kullanıcı yaşam döngüsü süreçleri ve günlük operasyonlar gibi kritik işleri kolaylaştırıp otomatikleştirerek daha yüksek operasyonel verimlilik ve çalışan verimliliğinden yararlanıyor. SaaS Operasyonları hareketine öncülük eden 10 yıldan fazla deneyime sahip BetterCloud, artık dünyanın en büyük SaaSOps uzmanları topluluğuna hizmet ediyor. Sektörün önde gelen SaaSOps etkinliği Altitude'a ev sahipliği yapan ve kategorinin kesin pazar araştırması olan yıllık SaaSOps Durumu Raporunun yayıncısı olan BetterCloud, müşteriler (G2) ve önde gelen analist firmaları (Gartner ve Forrester) tarafından SaaS alanında pazar lideri olarak tanınmaktadır. Operasyon Yönetimi. BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarını yöneten BT ekipleri için katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasındaki değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik politikalarını otomatikleştirir. Manuel müdahale ve özel komut dosyası oluşturma gerektiren Kimlik ve Erişim Yönetimi çözümlerinin veya manuel olarak çalıştırılacak bildirimler oluşturan BT Hizmet Masası çözümlerinin aksine, BetterCloud'un parçalı, güçlü otomasyonu ve sınırsız özelleştirilebilir iş akışları, IAM ve yardım masası otomasyonunuzu tamamlayarak BT verimliliğini artırır. SaaS yönetimi çalışmalarının %78'ine kadar. BT ekibiniz kuruluşunuza katılan, ayrılan veya kuruluşunuza taşınan herkes için uygulamalara, dosyalara, klasörlere ve gruplara komut dosyası yazıyor veya bunlara erişimi manuel olarak yönetiyorsa, BetterCloud'un otomatikleştirebileceği sorunlara ayıramayacağınız yetenekleri ve kaynakları harcıyorsunuz demektir. Merkezi New York City'de bulunan ve Atlanta, GA'da bir ürün ve mühendislik ofisinin yanı sıra ABD genelinde inovasyon merkezleri ve uzak yeteneklere sahip olan BetterCloud, diğerlerinin yanı sıra Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Warburg Pincus gibi en iyi teknoloji yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir. Bain Capital ve Accel.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında kuruldu. Box, işletmelerin içerikleri çevrimiçi olarak işbirliği yapmasını, paylaşmasını ve yönetmesini kolaylaştırır.
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize edilmiş erişim ve gerçek zamanlı güvenlik sağlar. Netskope, müşterilerin riski azaltmasına, performansı hızlandırmasına ve her türlü bulut, web ve özel uygulama etkinliğinde rakipsiz görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Binlerce müşteri, gelişen tehditleri, yeni riskleri, teknoloji değişimlerini, organizasyonel ve ağ değişikliklerini ve yeni düzenleme gerekliliklerini ele alma konusunda Netskope'a ve onun güçlü NewEdge ağına güveniyor.
Nira
nira.com
Nira, şirketlerin Google Workspace ve Microsoft 365 dokümanlarını yetkisiz erişime karşı korumalarına yardımcı olan bir Veri Erişimi Yönetişim platformudur. Platform, şirket bilgilerine kimlerin erişebileceği konusunda tam görünürlük, dosya etkinliğini izleme, birden fazla dosyada kullanıcı erişim izinlerini yönetmeye yönelik araçlar ve yöneticiler için güçlü toplu düzeltme yetenekleri ve güvenlik politikası otomasyonu sağlar. Şirketler yönetim, güvenlik ve uyumluluk kullanım örneklerini gerçekleştirmek için Nira'yı Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive ve SharePoint ortamlarıyla entegre ediyor. Bu kullanım örnekleri arasında gerçek zamanlı dosya izleme, ihlal uyarıları, harici erişimin yönetilmesi, gelişmiş otomasyon ve çalışan güvenliği iş akışları yer alır. Nira, yöneticiler için olduğu kadar çalışanlar için de sağlam araçlar sağlar. Nira'nın Çalışan Güvenliği Portalı, çalışanların belgelerine erişim konusunda tam görünürlük ve kontrol elde etmesine ve ihlal riskini tek bir yerden azaltmasına olanak tanır. Bu, risklerin ele alınmasını ve güvenlik denetimlerinin yürütülmesini kolaylaştırır. Nira, A.Capital, Decibel, SV Angel ve 8-Bit Capital gibi yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay olduğu öne sürülüyor. Merkezi işlevi, AI uygulamalarında ve veri hatlarında verilerin açığa çıkmasını önlemektir ve Nightfall'ın AI için Güvenlik Duvarı adı verilen özel bir özellik sunar. SaaS ve e-posta, tarayıcılar ve özel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarına göre uyarlanmıştır. Üstelik Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github ve daha pek çok uygulamayla entegre edilebilir. Nightfall AI, yapay zeka, içeriden öğrenilen riskler, SaaS güvenliği, yönetişim ve risk ile dış tehditlere yönelik güvenlik çözümleri sağlar. Uyumluluk açısından HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 ve SOX gibi alanları kapsar. Araç, hızlı bir API başlatma ve GenAI Tespiti gibi özellikler sunar. Nightfall DLP, Zendesk'teki hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerin açığa çıkmasını otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek için kullanılır. Uyumluluk iş yükünü azaltmak için gerçek zamanlı uyarılar ve otomatik iyileştirme eylemleri sunarken, potansiyel güvenlik ve uyumluluk risklerini yüksek doğrulukla tespit etmek için makine öğrenimi tabanlı algılayıcılar sağlar.
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
Teramind
teramind.co
Teramind, kullanıcı davranışı analitiğiyle desteklenen içeriden tehdit yönetimi, veri kaybını önleme ve üretkenlik ve süreç optimizasyonu çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. İşletmelere, devlete ve KOBİ'lere hizmet veren Teramind, dünya çapında 10.000'den fazla kuruluşa riski azaltan, üretkenliği artıran ve iş operasyonlarını kolaylaştıran eyleme geçirilebilir, veri destekli iş gücü öngörüleri sağlamıştır. Teramind'ın tamamen özelleştirilebilir platformu, işletmelerin karar alma süreçlerine ve operasyonlarına veri nesnelliği getirmelerini sağlar. Şirket içi, bulut, özel bulut veya hibrit dağıtım olarak sunulan Teramind platformu, kuruluşlara içeriden gelen tehditleri ve veri kaybını adli destekli kanıtlarla tespit etme, önleme ve azaltma yetkisi verirken verimliliği, üretkenliği ve performansı artıran ayrıntılı davranışsal veriler sağlar.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuruluş için en değerli varlık, e-postasında yer alan verilerdir ve Trustifi'nin temel hedefi, müşterilerin verilerini, itibarlarını ve markalarını e-postayla ilgili tüm tehditlerden korumaktır. Trustifi'nin Gelen Kalkanı, Veri Kaybını Önleme, Hesap Devralma Koruması ve E-posta Şifreleme ile müşteriler saldırganlardan her zaman bir adım öndedir. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha fazla pazara teklif vermek için 1Fort'u kullanıyor. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlerin %90'a kadarını otomatikleştirmek için 1Fort'u kullanıyor ve bu da onların daha iyi fiyatlı politikalara ve daha kapsamlı kapsama sahip olmalarına olanak tanıyor.
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